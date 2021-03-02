Bitcoin tekrar 50 bin dolar sınırında!

Artan kurumsal alımların desteğinde, 21 Şubat'ta 58,330.57 dolarlık yeni zirveyi gören kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi Bitcoin, gelen satışlarla 44,000 dolar düzeyine kadar indikten sonra, yönünü yukarı çevirdi ve 50,000 doları gördü.

BİTCOİN NEDEN YÜKSELDİ?

Şikago Opsiyon Borsası'nın (Chicago Board Options Exchange - CBOE), VanEck'in Bitcoin borsa yatırım fonunun (ETF) hisselerini listelemek ve işlemlere açmak için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) resmi başvuru yapması, Bitcoin'e yönelimi yeniden artırdı.

Son 24 saat içinde 45,844.68 ve 50,127.51 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 6.77 artışla 49,401.78 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı da yüzde 8.23 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 58 milyar dolarlık artışla 919 milyar dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi, son 24 saatte yaklaşık 100 milyar dolar artışla 1.51 trilyon dolar ile yeniden 1.5 trilyon dolar sınırını aştı. Bitcoin'de yeni yıl ile birlikte yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.