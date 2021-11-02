Goldman Sachs'tan Ethereum tahmini: 8 bin dolara kadar yükselebilir

Kripto paraların atası kabul edilen Bitcoin'den sonra ikinci en büyük kripto para olan Ethereum, son zamanlarda ciddi bir yükseliş ivmesi kazanarak yüksek oranlarda yukarı yönlü fiyat hareketleri kaydetti. Bu yükseliş ivmesi ile ETH, kısa bir süre önce tüm zamanların en yüksek fiyat seviyesine ulaştı. Öte yandan Goldman Sacs yetkilileri Ethereum'un yüzde 80'e yakın artış gösterebileceğini belirterek 8 bin doları görebileceğini öngördü.

ETH YÜZDE 80 ARTIŞLA 8 BİN DOLARI GÖREBİLİR"

Goldman Sachs Global Markets direktörü Bernhard Rzymelka tarafından hazırlanan bir rapora göre, Ethereum fiyatı enflasyon bekleyişleri olan korelasyonunu devam ettiği takdirde güçlü bir ralli yaşayabilir.

Goldman Sachs'a göre 2019 yılından bu yana enflasyon rakamlarına paralel hareket eden Etherum bu güçlü korelasyon ile gelecek 2 ayda yüzde 80'e varan bir yükseliş göstererek 8 bin dolar seviyesini hedefleyebilir.

Ethereum fiyatı ekim ayında yüzde 40'ın üzerinde artarak 3 bin dolar seviyesinden 4 bin 400 dolar seviyesinin üzerine gelmişti.



