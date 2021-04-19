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Güney Kore kripto paralar üzerinde kontrolü artırıyor

19.04.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore'de Hükümet Politikaları Koordinasyon Merkezi, kripto paralar üzerinden yasa dışı işlemler ve para aklama gibi girişimleri önlemek amacıyla, bu varlıklar üzerindeki denetimlerini artıracağını duyurdu.

Güney Kore kripto paralar üzerinde kontrolü artırıyor

Merkez'den yapılan açıklamaya göre kontrollerin artırılmasına ilişkin karar, Güney Kore'de başta Bitcoin olmak üzere, tüm kripto para birimleri alımlarında gözlenen hızlı artışlar üzerine alındı.

DENETİMLER ARTIYOR

Merkez'in Başkanı Koo Yun-cheol açıklamada, "Sanal varlıklar üzerinden yapılacak olası yasa dışı işlemlere yönelik özel dikkat göstermek gerekiyor" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da (TCMB) geçen hafta yaptığı açıklamada,

“Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” hazırlanarak yürürlüğe konulduğunu duyurdu.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Kripto varlıkların ödemelerde kullanılmamasına yönelik düzenleme çalışması tamamlanmıştır" denildi.

TCMB duyurusunda,

"Kripto varlıklar;

  • herhangi bir düzenleme ve denetim mekanizmasına tabi olmaması,

  • merkezi bir muhatabın bulunmaması, piyasa değerlerinin aşırı oynaklık göstermesi,

  • anonim yapıları nedeniyle yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi,

  • cüzdanların çalınabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi ile işlemlerin geri dönülemez nitelikte olması,

-gibi nedenlerle ilgili taraflar açısından önemli riskler barındırmaktadır" uyarısı yapıldı.

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Son dönemde, söz konusu varlıkların ödemeler alanında kulanılmasına ilişkin çeşitli girişimlerin oluşmaya başladığına da dikkat çekilen duyuruda, "Bu varlıkların ödemelerde kullanılmasının, yukarıda bahsedilen sebeplerle işlemin tarafları açısından telafisi mümkün olmayan mağduriyetler yaratma ihtimali bulunduğu ve bu alanda mevcutta kullanılan yöntem ve araçlara karşı güven zaafiyeti meydana getirebilecek unsurlar içerdiği değerlendirilmektedir" denildi ve eklendi:

"Bu kapsamda, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ile 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunda yer alan yetkiler çerçevesinde “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” yürürlüğe konulmuştur."

DHA

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Güney Kore
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5-10 yıl içinde bitcoin 500-1 milyon dolar bandını bulacak yazın bunu bi kenara

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