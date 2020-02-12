Haftalık kripto para analizi

BTCUSD 9105 seviyesini yukarı yönlü kırmasıyla ivme kazanan BTCUSD, geçtiğimiz haftadan bu yana güçlü alımlara sahne olmuş, bu kapsamda 10181 seviyesinin üzerinde kendine yer bulmaya çalışmıştır. 12 Şubat 2020 tarihi itibari ile yaklaşık 300 milyar USD’ye artan piyasa hacmi içerisinde 187 milyar USD’lik paya sahip konuma gelmiştir. Özellikle 10000 USD’nin aşılması piyasada heyecan yaratırken alım iştahı kabarmış ve hacimlerde ciddi artışlar görülmüştür. Kripto para biriminde zaman zaman kar realizasyonlarıyla geri çekilme meydana gelse de yukarı yönlü kanal içerisindeki konumunu koruduğu görülüyor. Bu kapsamda, 10181 desteği ve sonrasında kanal ortasına kadar geri çekilme meydana gelebileceği düşünülebilir. Belirtilen alanın aşağı yönlü kırılması durumunda ise kanal desteği ve 9737 destek seviyesi kripto para yatırımcısını karşılayabilir. Kanal desteğinden dönmesi durumunda ise tekrar yukarı yönlü hareketlilik görülmesini sağlayabilir. Diğer açıdan, kanal ortasının ve 10181 desteğinin üzerinde tutunması kripto para biriminde 10624 direncine kadar olan ivmelenmeyi beraberinde getirebilir. 10624 direncinin kırılması durumunda ise 11174 ve 12061 seviyelerinin direnç olarak takip edilebileceği düşünülmektedir.

Direnç Seviyeleri; 10624 – 11174 – 12061 – 12550

Destek Seviyeleri; 10181 – 9737 – 9105 – 8678

ETHUSD 185 seviyesinin yukarı yönlü kırılmasıyla sıçrama yaşayan ETHUSD’nin üzerinde durduğumuz direnç seviyelerini kırarak 255 seviyelerinden fiyatlandığını gözlemliyoruz. Aşırı alım bölgesinde konumlanan kripto para biriminde, hacimli alımların devam etmesi durumunda, 268, 305 ve 319 direnç seviyelerinin takip edilebileceği düşünülmektedir. Kar realizasyonlarının meydana gelmesi ve geri çekilmenin görülmesi durumunda ise 244 seviyesine kadar olan fiyatlamalar olağan karşılanabilir. Belirtilen desteğin altında gelebilecek kapanışlarda dikkatli olunmasında ve 224 ile 211 destek seviyelerinin göz önünde bulundurulmasında yarar görülmektedir. Direnç Seviyeleri; 268 – 305 – 319 – 338

Destek Seviyeleri; 244 – 224 – 211 – 194 LTCUSD 66 desteğini periyodik olarak test eden LTCUSD’nin 5 Şubat 2020 tarihi itibari ile kripto para piyasasında meydana gelen ivmeden nemalanarak 77 direncine kadar ivmelendiğini görüyoruz. 12 Şubat 2020 tarihinde 77 direncini yukarı yönlü kıran kripto para birimi halihazırda 80 seviyesi civarından fiyatlanıyor. 77 desteğinin üzerinde tutunması durumunda LTCUSD’de yukarı yönlü hareketliliğin devamlılığı beklenebileceği ve bu kapsamda 84, 88 ve 94 dirençlerinin sırasıyla takip edilebileceği düşünülmektedir. LTCUSD’nin 77 desteğinin altında kapanış gerçekleştirmesi durumunda ise ilk etapta 66 destek seviyesi ve 20 MA göz önünde bulundurulabilir. Her iki desteğin kırılması durumunda ise dikkatli olunmasında yarar görülmektedir. Bu kapsamda, kanal desteğine kadar olan fiyatlamalar olağan karşılanabilir, ancak kanal desteğinin kırılması durumunda geri çekilme devam edebilir. Özetleyecek olursak, kar realizasyonlarıyla birlikte gelebilecek geri çekilmelerde 20 MA ve kanal desteği dikkatle takip edilmelidir. Belirtilen desteklerin üzerinde tutunması durumunda ise direnç seviyelerinin güncel takibi önem kazanacaktır.