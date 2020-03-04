Haftalık kripto para analizi

BTCUSD
10624 direncine yönelmesinin ardından kademeli olarak geri çekilen BTCUSD’de 24 Şubat’tan itibaren satış baskısı artmış ve kripto para birimi hafta içerisinde 8400 seviyelerini test etmiştir. 8400’lü seviyelere çekilmesinin ardından aşırı satım bölgesine yönelen kripto para birimi yatay eksendeki fiyatlamasını sürdürüyor. Bu kapsamda, 8900 seviyesine kadar ivmelenen BTCUSD’nin küresel finansal piyasalardan etkilenerek geri çekildiğini gözlemliyoruz. Fed’in risk azaltmak adına 18 Mart’tan önce yaptığı 50 baz puanlık faiz indirimi dolar, altın ve kripto paralarda satış baskısına sebep oldu. Bu sebeple, 3 Mart 2020’de kararın açıklanmasının ardından BTCUSD’de ufak bir geri çekilme gözlemlendi. Kripto para biriminin 8700 desteğinin üzerinde tutunması ise teknik olarak yukarı yönlü hareketlerin tetiklenebileceği düşüncesini doğuruyor.
Genel anlamda değerlendirecek olursak, koronavirüs etkisinin varlıklar üzerinde önemli rol oynadığı düşünülüyor. Başlangıçta güvenli varlıklara olan talep artsa da sonraki süreçte meselenin ciddi boyutlara ulaşması ve ülke ekonomilerinin durgunlaşması sebebiyle geri çekilme süreci yaşanmıştır. Fed’in faiz indirme politikası USD kanadında geri çekilme yaratırken gelişen ülke para birimlerinde pozitif fiyatlama yaratmıştır. BTCUSD’nin ise bir miktar geri çekilme yaşandıktan sonra önemli destek seviyesinin üzerinde tutunmaya çalıştığını görüyoruz. Gelişmiş ekonomiye sahip olan ülkelerin (Başta Çin), gevşeme politikasını uygulaması ve ekonomiyi rahatlatması beklenebilir. Bu durumda, kripto paralara birimlerinin hacimlerinin de artması ve önemli desteklerden alış yönünde tetiklenmesi beklenebilir.
Halihazırda 8700 seviyelerinden fiyatlanan BTCUSD’de önemli destek olarak 8300 ve 8000 seviyeleri takip edilebilir. Bu kapsamda, 8000 seviyesinin altında fiyatlama görülmediği sürece riskli bölgenin dışında fiyatlama gerçekleşebileceğini söyleyebiliriz. 8000 seviyesinin aşağı yönlü kırılması ise 7277 desteğine kadar çekilme yaratabilir. Saydığımız sebeplerden dolayı 8700 seviyesinin üzerinde tutunması ise yukarı yönlü hareketliliği destekleyecektir. Bu kapsamda, özellikle 8900 ara direncinin aşılması ve 9105 direncinin kırılması kripto para birimi açısından önem taşımaktadır. Sıkça test edip çekildiği 8900 direncinden dönmesi ise hafta içerisinde test edilen seviyelerin tekrar test edilmesine neden olabilir. Belirtilen kritik direncin aşılması halinde 9737 ve 10181 direnç seviyeleri sırasıyla takip edilebilir. Orta vadede baktığımız zaman haftalık görünümün pozitife dönmesi ve beliren formasyonlar ışığında 10624 ve 11174 dirençlerinin takip edilmesi beklenebilir. Bu durumda, geri çekilme sürecinin sonlanacağı bölge ve uluslararası koşulların etkilerinin ayrıca etkili olacağı ve dikkatle takip edilmesi gerektiği düşüncesi hakimdir.
Direnç Seviyeleri; 9105 – 9737 – 10181 – 10624
Destek Seviyeleri; 8700 – 8300 – 8000 – 7277
ETHUSD
244 seviyesinin aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte hızla geri çekilen ETHUSD, hafta içerisinde 211 desteğini test ederek bir miktar toparlamıştır. 224 direncinin üzerinde tutunmaya çalışan kripto para biriminin denge seviyesine yakın bir şekilde konumlandığı görülüyor. 224 desteğini aşağı yönlü test eden kripto para biriminde kırılımın gerçekleşmesi halinde 211 seviyesine kadar olan fiyatlamalar olağan karşılanabilir. 211 desteği ile günlük grafikte 50 MA’nın aşağı yönlü kırılması durumunda ise 185 seviyesine kadar çekilme meydana gelebileceği düşünülmektedir. 185 desteğinin aşılmasıyla 165 ve 149 seviyeleri sonraki periyot için destek olarak göz önünde bulundurulabilir. 211 desteğinin üzerinde tutunması ise yukarı yönlü hareketliliği destekleyebilir. Yukarı yönlü hareketlilikte ise 224, 244 ve 270 dirençlerinin takip edilebileceği düşünülmektedir. Beklenen ivmenin kazanılmasıyla öncesinde periyodik olarak test edip geri çekildiği 290 direncinin üzerinde tutunması kripto para birimi açısından önem taşımaktadır.
Direnç Seviyeleri; 244 – 270 – 290 – 305
Destek Seviyeleri; 211 – 194 – 185 – 165
LTCUSD
LTCUSD, 26 Şubat 2020’de aldığı sert geri çekilmeyle birlikte yukarı yönlü oluşturduğu kanalı kırarak 72 seviyesinden 57 desteğine kadar geri çekilmiştir. Haftayı 57 ile 61 bant aralığında geçiren kripto para biriminin 61 direnci üzerinde tutunmaya çalıştığını gözlemliyoruz. Olası yukarı yönlü kırılımda 66 seviyesine kadar yükselme ihtimali olan kripto para biriminin devamlılık için 66 direncinin üzerinde kapanış gerçekleştirmesi gerektiği düşünülmektedir. Sonraki süreçte ise özellikle 20 MA’nın yukarı yönlü kırılmasıyla 77, 84 ve 88 dirençleri takip edilebilir. Bir diğer açıdan 57 desteğinin kırılmasıyla LTCUSD’nin 49 ve 43 destek seviyeleri göz önünde bulundurulabilir.
Direnç Seviyeleri; 61 – 66 – 77 – 84
Destek Seviyeleri; 57 – 49 – 43 – 39
XRPUSD
26 Şubat - 03 Mart 2020 tarih aralığını yatay eksende geçiren XRPUSD’nin aşırı satım bölgesinden fiyatlandığını gözlemliyoruz. Belirtilen tarih aralığında fiyatlandığı bant aralığından çıkışı 0.2305 desteğinin altında tutunmaktan yana olursa, kripto para biriminde bir miktar daha satış baskısı görülebilir. Böyle bir geri çekilme senaryosunda 0.2171 ve 0.1979 destek seviyeleri takip edilebilir. Ancak, yukarı yönlü hareketliliği destekleyecek gelişmelerle birlikte hacimli alımların gelmesi durumunda 0.2440 direncinin yukarı yönlü kırılması önem taşımaktadır. 0.2440’ın üzerinde kalıcılık sağlaması halinde 0.2607 ve 0.2880 dirençleri göz önünde bulundurulabilir. Yukarı yönlü oluşabilecek senaryoda özellikle 0.3100 ve 0.3400 dirençlerinin kırılması XRPUSD’de kilit bir rol üstlenecektir. Belirtilen evreye kadar olan fiyatlamaların ise (özellikle destek bölgelerinin) kademeli olarak takip edilmesi önem taşımaktadır.
Direnç Seviyeleri; 0.2440 – 0.2607 – 0.2880 – 0.3100
Destek Seviyeleri; 0.2305 – 0.2171 – 0.1979 – 0.1735
ICRYPEX Hazine Uzmanı Helin ÇELİK
Okuyucu Yorumları 0 yorum