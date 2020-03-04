Haftalık kripto para analizi

BTCUSD

10624 direncine yönelmesinin ardından kademeli olarak geri çekilen BTCUSD’de 24 Şubat’tan itibaren satış baskısı artmış ve kripto para birimi hafta içerisinde 8400 seviyelerini test etmiştir. 8400’lü seviyelere çekilmesinin ardından aşırı satım bölgesine yönelen kripto para birimi yatay eksendeki fiyatlamasını sürdürüyor. Bu kapsamda, 8900 seviyesine kadar ivmelenen BTCUSD’nin küresel finansal piyasalardan etkilenerek geri çekildiğini gözlemliyoruz. Fed’in risk azaltmak adına 18 Mart’tan önce yaptığı 50 baz puanlık faiz indirimi dolar, altın ve kripto paralarda satış baskısına sebep oldu. Bu sebeple, 3 Mart 2020’de kararın açıklanmasının ardından BTCUSD’de ufak bir geri çekilme gözlemlendi. Kripto para biriminin 8700 desteğinin üzerinde tutunması ise teknik olarak yukarı yönlü hareketlerin tetiklenebileceği düşüncesini doğuruyor.

Genel anlamda değerlendirecek olursak, koronavirüs etkisinin varlıklar üzerinde önemli rol oynadığı düşünülüyor. Başlangıçta güvenli varlıklara olan talep artsa da sonraki süreçte meselenin ciddi boyutlara ulaşması ve ülke ekonomilerinin durgunlaşması sebebiyle geri çekilme süreci yaşanmıştır. Fed’in faiz indirme politikası USD kanadında geri çekilme yaratırken gelişen ülke para birimlerinde pozitif fiyatlama yaratmıştır. BTCUSD’nin ise bir miktar geri çekilme yaşandıktan sonra önemli destek seviyesinin üzerinde tutunmaya çalıştığını görüyoruz. Gelişmiş ekonomiye sahip olan ülkelerin (Başta Çin), gevşeme politikasını uygulaması ve ekonomiyi rahatlatması beklenebilir. Bu durumda, kripto paralara birimlerinin hacimlerinin de artması ve önemli desteklerden alış yönünde tetiklenmesi beklenebilir.