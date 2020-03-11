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Haftalık kripto para analizi

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 11.03.2020 16:21 | Son Güncelleme

ICRYPEX Hazine Uzmanı Helin Çelik, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri Mynet için yorumladı.

Haftalık kripto para analizi

BTCUSD

4-5 Mart 2020 tarih aralığında periyodik olarak 9189 direncini test eden BTCUSD, küresel ekonominin korona virüsü sebebiyle durgunlaşması sebebiyle satış baskısıyla karşılaşmıştır. Finansal enstrümanların genelinde görülen bu çekilmenin, ekonomide gevşeme yaratmak amacıyla alınması muhtemel önlemlerin hayata geçirilmesi ve korona virüsünün pozitif yönlü seyredebilecek durumuna karşın zaman içinde yukarı yönlü hareketliliği tetikleyebileceği düşünülmektedir. Bunun için ekonomik verilerin ve küresel koşulların yakından takip edilmesinde yarar görülmektedir.

Ancak, piyasada görülen belirsizlik durumunda kendini geri çeken yatırımcının davranışsal aksiyonu kripto para piyasası açısından önem teşkil etmektedir. BTCUSD nezdinde haftalık grafikte beliren TOBO formasyonunun sağ omzunu oluşturma aşamasında bulunan kripto para biriminde 7385 desteğine kadar olan çekilmelerin olağan karşılanabileceği düşünülmektedir. Belirtilen seviyenin üzerinde tutunması ve tekrar yukarı yönlü hareketlilik göstermesi halinde, kademeli olarak direnç seviyeleri takip edilebilir. Bir diğer açıdan, bulunduğu alanda çekilme yaşamadan 7729 desteğinden bir dönüş yaşanması durumunda, kripto para biriminde 8074, 8564 ve 9189 direnç seviyeleri ilk etapta takip edilebilecek seviyeler arasında görülmektedir.

Tam tersi bir senaryoda, 7385 desteğinin altında bir kapanış gelmesi halinde, destek seviyeleri dikkatle takip edilebilir. Bu kapsamda, 6959 ve 6270 seviyelerinin göz önünde bulundurulabileceği düşünülmektedir.

Özetleyecek olursak, 7395 seviyesinin üzerinde gerçekleşen fiyatlamalar yukarı yönlü hareketliliği tetikleyebilir. Ancak, belirtilen seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda destek seviyeleri dikkatle takip edilmelidir.

Direnç Seviyeleri; 8074 – 8564 – 9189 – 9983
Destek Seviyeleri; 7729 – 7385 – 6959 – 6270

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ETHUSD

5-6 Mart 2020 tarih aralığında 244 direncini test eden ETHUSD, satış baskısıyla karşılaşmış ve geçtiğimiz haftalarda üzerinde durduğumuz 194 desteğine kadar geri çekilmiştir. Halihazırda günlük grafikte aşırı satım bölgesinde ve yatay eksende fiyatlanan kripto para biriminde, baskının devam etmesi halinde, ilk etapta 185 desteğine kadar çekilme meydana gelebilir. Bu durumda, 185 desteğinin kırılmasına karşın dikkatli olunmasında yarar görülmektedir. Olası bir kırılım durumunda 165 ve 149 destekleri göz önünde bulundurulabileceği düşünülmektedir.

185 desteğinin üzerinde tutunması ve yukarı yönlü hareketlilik göstermesi durumunda kripto para biriminde 211 ve 224 dirençleri takip edilebilir. 224 ve 244 bant aralığından çıkışı ise ETHUSD’de bir başka belirleyici rol oynamaktadır. Kırılımın yukarı yönlü gerçekleşmesi halinde 270 ve 290 dirençleri göz önünde bulundurulabilir. 290 seviyesi ise, daha önce periyodik olarak test edip çekildiği seviye olması açısından ayrıca önem taşımaktadır.

Özetleyecek olursak, 185 seviyesinin üzerinde oluşabilecek fiyatlamalar yukarı yönlü hareketliliği tetikleyebilir. Bu kapsamda, aşağı yönlü oluşturduğu kanalın direncini kırması önem taşımaktadır. (Direncin üzerinde tutunamaması durumunda geri çekilme görülebilir.) Ancak, 185 seviyesinin kırılması durumunda 165 ve 149 seviyeleri takip edilebilir.

**Direnç Seviyeleri; 211 – 224 – 244 – 270
Destek Seviyeleri; 194 – 185 – 165 – 149

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LTCUSD

Aşağı yönlü oluşturduğu kanalın direncini test etmesinin ardından üzerinde durduğumuz destek seviyelerini önce test eden ve ardından aşağı yönlü kıran LTCUSD’nin kanal ortasına çekildiğini gözlemliyoruz. Gün itibari ile 49 desteğini aşağı yönlü kıran kripto para biriminde, satış baskısının devam etmesi halinde, 43,39 ve 36 destek seviyelerinin sırasıyla takip edilebileceği düşünülmektedir. Bu aşamada, ilk etapta kanal ortası, ardından kanal desteği göz önünde bulundurulabilir. Her iki alandan yaşanabilecek dönüşlerde 49, 57 ve 61 dirençleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlilikteki varsayımların gerçekleşmesi durumunda özellikle günlük grafikte 20 MA ve 66 direncinin üzerinde tutunması önem taşımaktadır.

Direnç Seviyeleri; 49 – 57 – 61 – 66
Destek Seviyeleri; 43 – 39 – 36 – 32

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XRPUSD

0.2440 direncini test etmesinin ardından üzerinde durduğumuz 0.1979 desteğine kadar çekilen XRPUSD’nin bir miktar toparladığını, ancak bu hareketliliğin aşırı satım bölgesinden çıkmak için yeterli olmadığını gözlemliyoruz. Satış baskısının devam etmesi durumunda 0.1979 ve 0.1735 destek seviyelerinin göz önünde bulundurulabileceği düşünülmektedir. 0.1735’in altında gelecek kapanışlarda ise dikkatli olunmasında yarar görülmektedir. Belirtilen alandan gelebilecek satış baskısı sert geri çekilmelere neden olabilir. Böyle bir durumda ise 0.1424 seviyesi ilk etapta göz önünde bulundurulabilir.
Bir diğer açıdan, yukarı yönlü hareketlilik yaşanması halinde 0.2171, 0.2305 ve 0.2440 dirençleri takip edilebilir. 0.2440 direncinin günlük grafikte 20 MA’ya denk gelen bölge olması açısından ayrıca önem teşkil ettiği düşünülmektedir. Belirtilen bölgeden çıkışın yukarı yönlü olması durumunda, kademeli olarak direnç seviyelerinin takip edilebileceği öngörülmektedir.

Direnç Seviyeleri; 0.2171 – 0.2305 – 0.2440 – 0.2607
Destek Seviyeleri; 0.1979 – 0.1735 – 0.1424 – 0.1262

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XLMUSD

Günlük grafikte 20 MA’yı aşağı yönlü kırdıktan sonra kademeli olarak geri çekilen XLMUSD, 0.0472 ara desteğinin üzerinde kalıcılık sağlamaya çalışıyor. Periyodik olarak 0.0523 direncini test eden kripto para biriminde satış baskısının devam etmesi halinde 0.0472 ve 0.0426 destek seviyeleri göz önünde bulundurulabilir. 0.0426 seviyesinin aşağı yönlü kırılması halinde sert sayılabilecek çekilmeler görülebilir. Ara desteğin üzerinde tutunarak alıcı baskın konuma geçilirse 0.0523, 0.0599 ve 0.0653 direnç seviyeleri takip edilebilir.

Direnç Seviyeleri; 0.0523 – 0.0599 – 0.0653 – 0.0707
Destek Seviyeleri; 0.0472 – 0.0426 – 0.0302 – 0.0238

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ICRYPEX Hazine Uzmanı Helin ÇELİK

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Haftalık kripto para analizi

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