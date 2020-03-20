FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 20.03.2020 18:08 | Son Güncelleme

ICRYPEX Hazine Uzmanı Helin Çelik, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri Mynet için yorumladı.

Haftalık kripto para analizi

BTCUSD

11 Mart 2020’de ikinci bir satış dalgasıyla karşı karşıya kalan BTCUSD 8100 seviyelerinden 4030 desteğine kadar meydana gelen ve tarihi bir geri çekilmeye sahne olan kara bir gün yaşadı. Çok fazla long pozisyonun tasfiye edildiği bu süreçte aynı zamanda hisse senedi piyasasında deyim yerindeyse bir çöküş yaşandı. Sonraki süreçte bir miktar toparlayarak 6000 seviyelerine kadar ivmelenen kripto para birimi satıcılı fiyatlanmış ve tekrar 4300 seviyelerine kadar çekilme görülmüştür. Bu çöküşün ardında koronavirüsün piyasada panik havası yaratması ve böylelikle özellikle kurumsal yatırımcının yüklü miktarda satış yapması sayılabilir. Piyasada hava boşlukları yaratmaya çalışan ülkeler faiz indirimine gitmiş ve piyasaya para pompalamıştır. Böylelikle yatırımcı, öngördüğümüz bir şekilde riskli varlıklara yönelmiş ve kripto para fiyatlamalarında ciddi derecede oynaklık yaratmıştır. Öyle ki BTCUSD 6970 seviyelerine kadar ivmelenmiştir. Piyasada görülen bu toparlanmanın ardında yukarıda saydığımız nedenlerin dışında Çin’de yeni yerli vaka görülmemesi ve ABD’nin koronavirüsle ilgili yaptığı pozitif açıklamaların olduğu söylenebilir. Böylelikle, long pozisyonlar öne geçmiş ve hacimlerde artış meydana gelmiştir.
Halihazırda BTCUSD’nin 6900 seviyesine kadar ivmelenme yaşadıktan sonra dirençte satış baskısıyla karşılaşarak üzerinde durduğumuz 6550 desteğine çekildiğini ve alan üzerinde tutunmaya çalıştığını görüyoruz. Satış baskısının devam etmesi halinde 6258 ve 5441 destek seviyeleri göz önünde bulundurulabilir. Özellikle 6258’in aşağı yönlü kırılması durumunda yatırımcının destek seviyelerini güncel olarak takip etmesinde yarar görülmektedir.

Bir diğer açıdan gün içerisinde test ettiği 6970 direncini yukarı yönlü kırması halinde 7328, 7740 ve 8107 seviyelerinin sırasıyla takip edilebileceği düşünülmektedir. Bu kapsamda, 8107’nin üzerinde tutunması kripto para biriminin 9000’li seviyelere geçişini hızlandırabilir. Temel olarak yukarı yönlü hareketliliği tetiklemesi açısından yatırımcının koronavirüsün yarattığı küresel ekonomi ve sağlık koşullarını yakından takip etmesi gerektiği düşünülmektedir. Nakit akışında oluşabilecek iyileşme, merkez bankaları politikaları ve koronavirüs aşısında atılan pozitif atılımların aynı oranda fiyatlara pozitif olarak yansıması beklenebilir. Tam tersi senaryoda ise kritik destek seviyelerinin dikkatle takip edilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Direnç Seviyeleri; 6970 –7328 - 7740 – 8107
Destek Seviyeleri; 6550 – 6258 – 5441 – 4400

1


ETHUSD
11 Mart 2020 tarihinde 191 seviyesini aşağı yönlü kırarak hızla geri çekilen ETHUSD, küresel ekonomik koşullardan diğer kripto paralar kadar etkilenmiştir. Üzerinde durduğumuz 91 seviyesini test eden kripto para birimi, sonraki birkaç gün içerisinde bireysel yatırımcının alımları sayesinde toparlamaya başlamıştır.

Halihazırda 153 direncine kadar ivmelenen ETHUSD, bulunduğu alanda satış baskısıyla karşılaşmış, bu sebeple bir miktar geri çekilmiş, ancak kritik bir destek sayılabilecek 126 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarmıştır. 153 direncinin kırılmasıyla birlikte ilk etapta 172 ve 191 seviyeleri takip edilebilir. Sonraki süreçte ise 191 direncinin üzerinde tutunması yukarı yönlü hareketliliğin desteklenmesi açısından önemlidir. Tam tersi bir senaryoda, satış baskısının devam etmesi halinde, 126, 110 ve 91 destek seviyeleri takip edilebilir.

Direnç Seviyeleri; 153 – 172 – 191 – 215
Destek Seviyeleri; 126 – 110 – 91 – 47

2

LTCUSD

Yaklaşık olarak 50 seviyelerinde ikinci bir satış dalgasıyla karşılaşan LTCUSD, 24 seviyelerine kadar geri çekilmiştir. Sonraki süreçte, üzerinde durduğumuz direnç seviyeleri boyunca ilerleyen kripto para birimi, aşağı yönlü oluşturduğu kanal ortasını yukarı yönlü kırarak kanal direncine yönelmiştir. Böylelikle 43 seviyesine kadar ivmelenen kripto para birimi, kritik alanda tekrar satış baskısıyla karşılaşarak bir miktar geri çekilmiştir.

Gün içerisinde 39-43 bant aralığında fiyatlanan kripto para biriminde, satış baskısının devam etmesi durumunda kanal ortasına kadar meydana gelen çekilmeleri görmek mümkün. Yaklaşık 32 ile 36 bant aralığına denk gelen bu bölgenin aşağı yönlü kırılması durumunda 28 seviyelerine kadar geri çekilme yaşanabileceği düşünülmektedir. Böyle bir senaryoda 39, 36, 32 ve 28 seviyeleri sırasıyla takip edilebilecek destekler olarak karşımıza çıkıyor.

Yukarı yönlü hareketlilikte ise 43 direncinin kırılması kanal direncine denk gelen bölge olması açısından önem taşıyor. Alanda meydana gelebilecek yukarı yönlü bir çıkış sonrasında günlük grafikte 20 MA, 49 ve 53 dirençleri takip edilebilir.

Direnç Seviyeleri; 43 – 49 – 57 – 61
Destek Seviyeleri; 39 – 36 – 32 – 28

3

XRPUSD

0.2171 seviyelerine kadar geri çekilmesinin ardından tekrar satış baskısıyla karşılaşan XRPUSD, düşüşün ardından üzerinde durduğumuz 0.1029 desteğine kadar fiyatlanmıştır. Kurumsal yatırımcının yaptığı satışın ardından panik havasından sıyrılmaya başlayan piyasa XRPUSD’de de yukarı yönlü toparlanma sağlamıştır.
1.
20 Mart 2020 tarihi itibari ile bültenlerimizde de belirttiğimiz ve kırılamadığı takdirde geri çekilmelerin yaşanabileceğinin üzerinde durduğumuz 0.1735 seviyesine kadar ivmelenen kripto para birimi bir miktar satış baskısıyla karşılaşmıştır. Baskının devam etmesi halinde 0.1424 desteğine kadar çekilme gözlemlenebilir. Belirtilen seviyenin aşağısı ise kritik bölgeyi oluşturmaktadır.

0.1735 direncinin yukarı yönlü kırılması ise 0.1979 direncine kadar ivmelenmeyi beraberinde getirebilir. Bu noktada 0.1979 ve 20 MA’nın yakından takip edilmesinde yarar görülmektedir. Belirtilen alanın yukarı yönlü kırılmasıyla direnç seviyelerinin yakından takibi gündeme gelebilir ve bu kapsamda 0.2171, 0.2305 ve 0.2440 dirençleri sırasıyla takip edilebilir.

Direnç Seviyeleri; 0.1735 – 0.1979 – 0.2171 – 0.2305
Destek Seviyeleri; 0.1424 – 0.1262 – 0.1029 – 0.0593

4

ICRYPEX Hazine Uzmanı Helin ÇELİK


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği
Haftalık kripto para analiziHaftalık kripto para analizi
Başvuru ücretlerine 20 euro zamBaşvuru ücretlerine 20 euro zam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kripto Para, Bitcoin,

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?

'Bol bol seks yapın' çağrısına yanıtı olay oldu

'Bol bol seks yapın' çağrısına yanıtı olay oldu

Bakan açıkladı! 81 ilde yasaklandı

Bakan açıkladı! 81 ilde yasaklandı

Bakan Selçuk: Kısa Çalışma Ödeneği'nden çoğu işveren faydalanacak

Bakan Selçuk: Kısa Çalışma Ödeneği'nden çoğu işveren faydalanacak

2 bin yeni personel alınacak

2 bin yeni personel alınacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Zorunlu trafik sigortası genel şartlarında değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Zorunlu trafik sigortası genel şartlarında değişiklik

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Blockchain, İlaç Endüstrisinden 180 Milyon Dolar Tasarruf Sağlayabilir

Blockchain, İlaç Endüstrisinden 180 Milyon Dolar Tasarruf Sağlayabilir

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.