FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 01.04.2020 17:34 | Son Güncelleme

ICRYPEX Hazine Uzmanı Helin Çelik, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri Mynet için yorumladı.

Haftalık kripto para analizi

BTCUSD

25 Mart 2020’de üzerinde durduğumuz 6970 direncini test eden BTCUSD, short pozisyonların hacminde yaşanan artışla geri çekilerek 6000 kritik seviyesinin altına kadar salınım gösterdi. Günlük grafikte 20 MA’yı aşağı yönlü test eden kripto para birimi, sonraki süreçte 6550 direncine kadar ivmelense de direnci kırmak için yeterli momentumu kazanamadı ve 6258 desteğine yöneldi. COVID-19’un fiyatlamasının hissedildiği günlerde belirsizlik hali ve nakite dönme isteği hız kazanırsa yer yer kripto paralarda geri çekilmelerin gözlemlenebileceği düşünülmektedir. Bu noktada, destek seviyelerinin dikkatle takip edilmesinde yarar görülmektedir. 6258 desteğinin kırılmasıyla 6000 ve sonrasında 5441 desteği göz önünde bulundurulabilir. 5441 desteğinin altında tutunması ise 4000’li seviyelere kadar olan fiyatlamaları hızlandırabilir. Bu kapsamda, 4400 ve 4030 destekleri takip edilebilir. Geri çekilme durumunda 6000 seviyesinin üzerinde tutunması direnç seviyelerinin güncel takibini gerektirebilir. Halihazırda 6550, 6970 ve 7328 dirençleri güncelliğini koruyor. 7328 direncinin kırılmasının ise 8000’li seviyelere geçişi kolaylaştıracağı düşünülmektedir. 8107 ise yukarı yönlü hareketlilikte 6970 direncinden sonra ikinci kritik seviye olarak karşımıza çıkıyor.

Direnç Seviyeleri; 6550 – 6970 – 7328 – 7700

Destek Seviyeleri; 6258 – 6000 – 5441 – 4400

Picture1

ETHUSD

138 direnci üzerinde tutunmakta güçlük çeken ETHUSD, 126 desteğine çekilmesinin ardından yeniden günlük grafikte 20 MA eksenine yöneldi. Hacmin daraldığı kripto para birimi halihazırda hareketli ortalamayı yukarı yönlü test ediyor. Olası yukarı yönlü bir çıkışta ilk etapta 138 ve 153 dirençleri göz önünde bulundurulabilir. Bu noktada, 153 direncinin üzerinde tutunması 172 ve 191 seviyesine kadar olan fiyatlamada etkin rol oynayabilir. Satış baskısının artması ve 126 desteğinin kırılması ise tam tersi bir şekilde kripto para birimini etkileyebilir ve destek seviyelerinin güncel takibi önem kazanabilir. Böylelikle, 110, 91 ve 68 desteklerinin göz önünde bulundurulabileceği düşünülmektedir.

Direnç Seviyeleri; 138 – 153 – 172 – 191
Destek Seviyeleri; 126 – 110 – 91 – 68

Picture2

LTCUSD

23-27 Mart 2020 tarih aralığını 39 direncinin üzerinde geçiren LTCUSD, belirtilen seviyeyi aşağı yönlü kırarak 36 desteğine çekilmiştir. Hacmin giderek daraldığını ve yön arayışının sürdüğünü söylememizin mümkün olduğu kripto para biriminde piyasanın alıcılı ilerlemesi ve long pozisyonların baskınlığının artması durumunda 39 ve 43 dirençlerinin yukarı yönlü hareketliliği tetikleyebileceği düşünülmektedir. Böylelikle, 49, 57 ve 61 seviyeleri takip edilebilir. Tam tersi bir senaryoda ise trend çizgisi ve 20 MA ilk etapta göz önünde bulundurulabilecek alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Olası aşağı yönlü bir kırılımda ise sırasıyla 36, 32, 28 ve 22 destekleri göz önünde bulundurulabilir.

Direnç Seviyeleri; 39 – 43 – 49 – 57
Destek Seviyeleri; 36 – 32 – 28 – 22

Picture3

XRPUSD

0.1735 direncinin üzerinde tutunmak için yeterli alış hacmi bulamayan XRPUSD, günlük grafikte 20 MA’yı aşağı yönlü test ettikten sonra beklenen dirence tekrar yöneldi. Halihazırda direnci test eden kripto para biriminin aşırı alım bölgesine ilerlemesi durumunda 0.1979 ve 0.2171 dirençleri takip edilebilir. 0.2171 seviyesine ise yatırımcının ayrıca dikkat kesilmesinde yarar görülmektedir. Aşağı yönlü oluşabilecek bir genişleme evresinde ise özellikle hareketli ortalamanın yakından incelenmesinde fayda vardır. Olası bir satış baskısında 0.1424, 0.1262 ve 0.1029 destekleri takip edilebilir.

Direnç Seviyeleri; 0.1735 – 0.1979 – 0.2171 – 0.2305
Destek Seviyeleri; 0.1424 – 0.1262 – 0.1029 – 0.0593

Picture4

ICRYPEX Hazine Uzmanı Helin ÇELİK


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da bulundu! Hepsi birbirinden farklı Antalya'da bulundu! Hepsi birbirinden farklı
Haftalık kripto para analiziHaftalık kripto para analizi
Başvuru ücretlerine 20 euro zamBaşvuru ücretlerine 20 euro zam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kripto Para, Bitcoin,

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs karantinasındaki kişi hastaneden kaçtı

Koronavirüs karantinasındaki kişi hastaneden kaçtı

Ahmet Davutoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Ahmet Davutoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Bakan Soylu'dan 'koronavirüs' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'koronavirüs' açıklaması

Futbol dünyasını sarsan ölüm! Koronavirüs...

Futbol dünyasını sarsan ölüm! Koronavirüs...

Dolar güne nasıl başladı? İşte rakamlar

Dolar güne nasıl başladı? İşte rakamlar

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya ve ABD Kripto Paralar için Düğmeye Bastı

Rusya ve ABD Kripto Paralar için Düğmeye Bastı

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Blockchain, İlaç Endüstrisinden 180 Milyon Dolar Tasarruf Sağlayabilir

Blockchain, İlaç Endüstrisinden 180 Milyon Dolar Tasarruf Sağlayabilir

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.