Haftalık kripto para analizi

BTCUSD 25 Mart 2020’de üzerinde durduğumuz 6970 direncini test eden BTCUSD, short pozisyonların hacminde yaşanan artışla geri çekilerek 6000 kritik seviyesinin altına kadar salınım gösterdi. Günlük grafikte 20 MA’yı aşağı yönlü test eden kripto para birimi, sonraki süreçte 6550 direncine kadar ivmelense de direnci kırmak için yeterli momentumu kazanamadı ve 6258 desteğine yöneldi. COVID-19’un fiyatlamasının hissedildiği günlerde belirsizlik hali ve nakite dönme isteği hız kazanırsa yer yer kripto paralarda geri çekilmelerin gözlemlenebileceği düşünülmektedir. Bu noktada, destek seviyelerinin dikkatle takip edilmesinde yarar görülmektedir. 6258 desteğinin kırılmasıyla 6000 ve sonrasında 5441 desteği göz önünde bulundurulabilir. 5441 desteğinin altında tutunması ise 4000’li seviyelere kadar olan fiyatlamaları hızlandırabilir. Bu kapsamda, 4400 ve 4030 destekleri takip edilebilir. Geri çekilme durumunda 6000 seviyesinin üzerinde tutunması direnç seviyelerinin güncel takibini gerektirebilir. Halihazırda 6550, 6970 ve 7328 dirençleri güncelliğini koruyor. 7328 direncinin kırılmasının ise 8000’li seviyelere geçişi kolaylaştıracağı düşünülmektedir. 8107 ise yukarı yönlü hareketlilikte 6970 direncinden sonra ikinci kritik seviye olarak karşımıza çıkıyor.

Direnç Seviyeleri; 6550 – 6970 – 7328 – 7700 Destek Seviyeleri; 6258 – 6000 – 5441 – 4400 ETHUSD 138 direnci üzerinde tutunmakta güçlük çeken ETHUSD, 126 desteğine çekilmesinin ardından yeniden günlük grafikte 20 MA eksenine yöneldi. Hacmin daraldığı kripto para birimi halihazırda hareketli ortalamayı yukarı yönlü test ediyor. Olası yukarı yönlü bir çıkışta ilk etapta 138 ve 153 dirençleri göz önünde bulundurulabilir. Bu noktada, 153 direncinin üzerinde tutunması 172 ve 191 seviyesine kadar olan fiyatlamada etkin rol oynayabilir. Satış baskısının artması ve 126 desteğinin kırılması ise tam tersi bir şekilde kripto para birimini etkileyebilir ve destek seviyelerinin güncel takibi önem kazanabilir. Böylelikle, 110, 91 ve 68 desteklerinin göz önünde bulundurulabileceği düşünülmektedir. Direnç Seviyeleri; 138 – 153 – 172 – 191

Destek Seviyeleri; 126 – 110 – 91 – 68 LTCUSD 23-27 Mart 2020 tarih aralığını 39 direncinin üzerinde geçiren LTCUSD, belirtilen seviyeyi aşağı yönlü kırarak 36 desteğine çekilmiştir. Hacmin giderek daraldığını ve yön arayışının sürdüğünü söylememizin mümkün olduğu kripto para biriminde piyasanın alıcılı ilerlemesi ve long pozisyonların baskınlığının artması durumunda 39 ve 43 dirençlerinin yukarı yönlü hareketliliği tetikleyebileceği düşünülmektedir. Böylelikle, 49, 57 ve 61 seviyeleri takip edilebilir. Tam tersi bir senaryoda ise trend çizgisi ve 20 MA ilk etapta göz önünde bulundurulabilecek alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Olası aşağı yönlü bir kırılımda ise sırasıyla 36, 32, 28 ve 22 destekleri göz önünde bulundurulabilir.