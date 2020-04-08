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Haftalık kripto para analizi

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 08.04.2020 17:10 | Son Güncelleme

ICRYPEX Hazine Uzmanı Helin Çelik, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri Mynet için yorumladı.

Haftalık kripto para analizi

BTCUSD

1-8 Nisan 2020 tarih aralığını periyodik olarak 7328 direncini test ederek geçiren BTCUSD, günlük grafikte aşırı alım bölgesine ilerledi. Hafta bazında long pozisyonların baskın olduğu görülen kripto para biriminde bahsi geçen direncin ve test ettiği 50 MA’nın kırılması durumunda 7700 ve 8107 seviyelerinin sırasıyla takip edilebileceği düşünülmektedir. 8107 direncinin üzerinde kalıcılık sağlamasının ise 9000’li seviyelere olan geçişi tetikleyebileceği düşünülmektedir. Bu kapsamda, 7328 direncinin üzerinde tutunmakta güçlük çeken kripto para biriminde short pozisyonların hacimlerinde yaşanacak bir artış ise ilk etapta 6970 desteğine kadar çekilme yaratabilir. Tam tersi bir senaryoda, 6970’in aşağı yönlü kırılması halinde, yatırımcının dikkatli olmasında yarar görülmektedir. Böylelikle 6550, 6258, 6000 ve 5441 destekleri sırasıyla takip edilebilir.

Direnç Seviyeleri; 7328 – 7700 – 8107 – 9070
Destek Seviyeleri; 6970 – 6550 – 6258 – 6000

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ETHUSD

1 Nisan 2020’den itibaren yükselişe geçen ETHUSD, günlük grafikte aşırı alım bölgesine geçiş yaparak 172 direncine kadar ivmelendi. Bulunduğu alanda bir miktar satış baskısıyla karşılaşan kripto para birimi, 172 direncinin üzerinde kalıcılık sağlayabilirse ilk etapta 191 seviyesine kadar hareketlilik meydana gelebilir. Sonraki süreçte ise 215 ve 253 seviyeleri süreç içerisinde takip edilebilir. Ancak, kripto para piyasasında meydana gelebilecek satış baskısı karşısında 153 desteğinin yakından takip edilmesinde yarar görülmektedir. 153’ün aşağı yönlü kırılması satış baskısını artırabilir ve destek seviyelerinin güncel takibi gerekebilir. Böylelikle, 138, 126 ve 110 seviyelerinin göz önünde bulundurulabileceği düşünülmektedir.

Direnç Seviyeleri; 172 – 191 – 215 – 253
Destek Seviyeleri; 153 – 138 – 126 – 110

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LTCUSD
2020 Nisan ayına kademeli bir şekilde yükselerek başlayan LTCUSD, günlük grafikte denge seviyesine yakınlığıyla dikkat çekiyor. 43 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlamaya çalışan kripto para biriminde alıcıların üstünlüğünün devam etmesi halinde 49, 57 ve 61 dirençlerinin takip edilebileceği düşünülmektedir. 43 desteğinin kırılması ise satış baskısını artıracak bir itici güç olarak karşımıza çıkabilir. Bu kapsamda 43 ile 49 bant aralığına dikkat edilmesinde yarar görülmektedir. Satış baskısıyla oluşabilecek geri çekilmelerde ise 39, 36 ve 32 desteklerinin göz önünde bulundurulabileceği görüşü hakimdir.
Direnç Seviyeleri; 49 – 57 – 61 – 66
Destek Seviyeleri; 43 – 39 – 36 – 32

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XRPUSD
0.1735 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlamasının ardından günlük grafikte aşırı alım bölgesine ilerleyen LTCUSD, 0.1979 direncinin üzerinde tutunmak için çaba sarf ediyor. 0.1979’un yukarı yönlü kırılması ise 0.2171 direncini canlı tutuyor. Belirtilen alandan yukarı yönlü çıkışın ise 0.2305 ve 0.2440 seviyelerini beraberinde getirebileceği düşünülmektedir. 0.1979’daki satış baskısının süreli bir şekilde devam etmesi ve 0.1735 desteğinin kırılması durumunda ise ilk etapta 0.1424 seviyesine kadar çekilme meydana gelebileceği düşünülmektedir. Riskli bir bölge sayılabilecek olan 0.1424’ün kırılması ise 0.1262 seviyesini gündeme getirebileceğinden dikkat edilmesinde yarar görülmektedir.

Direnç Seviyeleri; 0.1979 – 0.2171 – 0.2305 – 0.2440
Destek Seviyeleri; 0.1735 – 0.1424 – 0.1262 – 0.1029

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XLMUSD
Mart 2020 sonundan itibaren içinde bulunduğu yatay ekseni terk ederek yukarı yönlü ivmelenen XLMUSD, önceki analizlerimizde belirttiğimiz 0.0523 direncini test etti. Halihazırda günlük grafikte aşırı alım bölgesinde ilerleyen kripto para biriminde, piyasanın alıcılı ilerlemesi ve 0.0523 direncini kırmasıyla 0.0599 ve 0.0653 dirençlerinin takip edilebileceği düşünülmektedir. Aşağıda ise belirlediğimiz 0.0472 ara desteği önemini koruyor. Bahsi geçen desteğin üzerinde tutunması kripto para biriminde yukarı yönlü hareketliliği tetikleyebilecekken, aşağı yönlü kırılması 0.0426 ve 0.0362 desteklerini gündeme getirebilir. Alanın ise kademeli olarak dikkatli bir şekilde takip edilmesinde yarar görülmektedir.
Direnç Seviyeleri; 0.0523 – 0.0599 – 0.0653 – 0.0707
Destek Seviyeleri; 0.0472 – 0.0426 – 0.0362 – 0.0302

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ICRYPEX Hazine Uzmanı Helin ÇELİK

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