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Haftalık kripto para analizi

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 15.04.2020 17:40 | Son Güncelleme

ICRYPEX Hazine Uzmanı Helin Çelik, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri Mynet için yorumladı.

Haftalık kripto para analizi

BTCUSD

9 Nisan 2020’den itibaren geri çekilme sürecine giren BTCUSD günlük grafikte 20 MA’yı aşağı yönlü test ediyor. Aşırı satım bölgesine geçiş yapan kripto para biriminde satış baskısının devam etmesi halinde 6550, 6258 ve 6000 desteklerinin peşi sıra takip edilebileceği düşünülmektedir. Aşağı yönlü oluşabilecek senaryoda ise 6000 desteğinin altında gelebilecek fiyatlamalar karşısında yatırımcının dikkatli olmasında yarar görülmektedir.
Bir diğer açıdan, özellikle 20 MA’nın üzerinde tutunarak 7000’li seviyelere geçişin yaşanmasıyla birlikte 7328, 7700 ve 8107 dirençlerinin takip edilebileceği düşünülmektedir. Yukarı yönlü gelişebilecek senaryoda ise dirençlerin kademeli olarak dikkatle takip edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu kapsamda, özellikle 7328 direncinin üzerinde kalıcılık sağlaması, kripto para birimi açısından önem taşıyor.

Direnç Seviyeleri; 6970 – 7328 – 7700 – 8107
Destek Seviyeleri; 6550 – 6258 – 6000 – 5441

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BTCUSD

9 Nisan 2020’den itibaren geri çekilme sürecine giren BTCUSD günlük grafikte 20 MA’yı aşağı yönlü test ediyor. Aşırı satım bölgesine geçiş yapan kripto para biriminde satış baskısının devam etmesi halinde 6550, 6258 ve 6000 desteklerinin peşi sıra takip edilebileceği düşünülmektedir. Aşağı yönlü oluşabilecek senaryoda ise 6000 desteğinin altında gelebilecek fiyatlamalar karşısında yatırımcının dikkatli olmasında yarar görülmektedir.
Bir diğer açıdan, özellikle 20 MA’nın üzerinde tutunarak 7000’li seviyelere geçişin yaşanmasıyla birlikte 7328, 7700 ve 8107 dirençlerinin takip edilebileceği düşünülmektedir. Yukarı yönlü gelişebilecek senaryoda ise dirençlerin kademeli olarak dikkatle takip edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu kapsamda, özellikle 7328 direncinin üzerinde kalıcılık sağlaması, kripto para birimi açısından önem taşıyor.

Direnç Seviyeleri; 6970 – 7328 – 7700 – 8107
Destek Seviyeleri; 6550 – 6258 – 6000 – 5441

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LTCUSD

Yaşadığı sert düşüşün ardından 24 seviyesine kadar çekilen LTCUSD 13 Mart 2020 tarihinden itibaren toparlanma evresine girerek 49 direncine yönelmişti. 9 Nisan 2020’den itibaren bulunduğu alanda satış baskısıyla karşılaşarak geri çekilen kripto para biriminin halihazırda günlük grafikte 20 MA’yı ve 39 desteğini test ettiği görülüyor. Satış baskısının devam etmesi durumunda 36, 32 ve 28 destek seviyelerinin sırasıyla takip edilebileceği düşünülmektedir.

Kritik sayılabilecek 39 desteğinden dönülmesi ve piyasanın alıcılı ilerlemesi durumunda 43 ve 49 dirençleri takip edilebilir. Bu noktada, 49 direncinin üzerinde tutunması kripto para birimi açısından önem taşıyor. 49’un üzerinde kalıcılık sağlanmasıyla ilk etapta 57 direncine kadar ivmelenme görülebilir.

Direnç Seviyeleri; 43 – 49 – 57 – 61
Destek Seviyeleri; 39 – 36 – 32 – 28

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XRPUSD
13 Mart 2020’den itibaren yukarı yönlü oluşturduğu kanal içerisinde fiyatlamasını sürdüren XRPUSD, halihazırda günlük grafikte 20 MA ve kanal desteğini test ediyor. Piyasanın satıcılı ilerlemesi ve 0.1735 desteğinin kırılması durumunda ilk etapta 0.1424 desteğine kadar çekilme meydana gelebilir. 0.1424 desteğinin altına bir sarkma meydana gelirse 0.1262 ve 0.1029 destekleri takip edilebilir. Kanal desteğinden dönüş yaşanması halinde ise kanal direncine kadar ivmelenme yaşanabilir. Bu durumda ise 0.1979 ve 0.2171 dirençleri kademeli olarak takip edilebilir. 0.2171 in kırılması ise 0.2305 direncini beraberinde getirebilir.

Direnç Seviyeleri; 0.1979 – 0.2171 – 0.2305 – 0.2440
Destek Seviyeleri; 0.1735 – 0.1424 – 0.1262 – 0.1029

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ICRYPEX Hazine Uzmanı Helin ÇELİK

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Anahtar Kelimeler:
Kripto Para, Bitcoin,

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