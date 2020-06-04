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Haftalık kripto para analizi

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 04.06.2020 17:16 | Son Güncelleme

ICRYPEX Hazine Uzmanı Helin Çelik, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri Mynet için yorumladı.

Haftalık kripto para analizi

BTCUSD

10372 direncini test eden BTCUSD, bulunduğu alanda satış baskısıyla karşılaşarak günlük grafikte 20 MA’nın altına sarkmış ve 9200 seviyelerini test etmiştir. Hızlıca 9500 seviyesinin üzerine toparlayan kripto para birimi sonraki süreçte 9650 direncini test etse de alandan pozitif yönlü bir çıkış yaşayamamış ve tekrar 9500 desteğine yönelmiştir. Halihazırda long pozisyonların günlük hacmi %50’nin üzerini zorluyor olsa da anlık trade’lerde short pozisyonlar baskınlık kurmaya müsait görünüyor. Böylelikle, gün içerisinde yer yer geri çekilmeler gözlemliyoruz. Bu sebeple, geri çekilme senaryosunda 9500 desteğinin ve günlük grafikte 20 MA’nın dikkatle takip edilmesinde yarar görülmektedir. Seviyelerin aşağı yönlü kırılması 9070 desteğine kadar çekilme yaratabilir. 9000’li seviyelerin üzerinde tutunması, kripto para biriminde yukarı yönlü hareketliliğin tetiklenmesi açısından önemli bir bacak. İkinci kez meydana gelebilecek satış baskısı ise 8800, 8500 ve 8107 seviyelerini beraberinde getirebilir.

Bir diğer açıdan, 9500 ile 9650 bant aralığında oluşturduğu alanı pozitif terk etmesi sonucunda 9800 ve 10000 dirençleri takip edilebilir. 10000 seviyesi ise yatırımcının yukarı yönlü hareketlilikte dikkat etmesi gereken direnç olarak karşımıza çıkıyor. Böylelikle 10372 ve 10600 seviyelerine kadar ivmelenme görülebilir.

Direnç Seviyeleri; 9800- 10000 – 10372 – 10600
Destek Seviyeleri; 9500 - 9070 – 8800 – 8500

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ETHUSD

Daha önce üzerinde durduğumuz ve yukarı yönlü kalıcılık sağlanmadığı takdirde geri çekilmelerin yaşanabileceğini belirttiğimiz 253 direncinden dönen ETHUSD 237 desteğini test ediyor. Aşırı alım bölgesinde konumlanan kripto para biriminde desteğin kırılması durumunda 215, 210 ve 203 destekleri kademeli olarak takip edilebilir. 200’lü seviyelerin aşağı yönlü terk edilmesi ise ilk etapta 191 desteğini beraberinde getirebilir.

Ancak, kripto para birimi 237 desteğinin üzerinde tutunması halinde tekrar 253 direncine kadar ivmelenme görülebilir. Yukarı yönlü hareketliliğin devamlılığı için ise 253 direncinin üzerinde tutunması ETHUSD açısından önem taşıyor. 253 direncinin kırılması direnç seviyelerinin yakın takibini gerektirebilir. Böylelikle, 268, 275 ve 288 seviyeleri göz önünde bulundurulabilir.

**Direnç Seviyeleri; 253 - 260 - 275 – 288
Destek Seviyeleri; 237 - 223 - 215 – 210

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LTCUSD

47 desteğinin üzerinde tutunmaya çalışan LTCUSD aşırı alım bölgesi sınırları içerisinde fiyatlanıyor. 49 direncinden çekilen kripto para biriminin 47 desteğini kırması durumunda 43, 39 ve 36 seviyelerinin takip edilebileceği düşünülmektedir. Yukarı yönlü hareketlilikte ise 49 direncine kadar meydana gelen ivmelenme olağan karşılanabilir. Devamlılık için ise 49 direncinin üzerinde tutunması kripto para birimi açısından önemli gözüküyor. Böylelikle, long pozisyonların hacmindeki artış tetiklenebilir ve 52, 57 ve 61 dirençleri gündeme gelebilir. Özetlemek gerekirse, 43 ile 49 bant aralığından çıkış yönü, bir sonraki hamle açısından belirleyici olabilir.

Direnç Seviyeleri; 49 - 52 - 57 - 61
Destek Seviyeleri; 47 - 43 – 39 – 36

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XRPUSD

0.1920 desteğinden dönen XRPUSD 2 Haziran 2020’de 0.2171 direncine yönelmesinin ardından satış baskısıyla karşılaşmıştır. Süreç içerisinde 0.2052 desteğini kıran kripto para biriminin denge seviyesine yöneldiği görülüyor. Short pozisyonlardaki baskınlığın artarak devam etmesi durumunda ilk etapta 0.1979, sonrasında ise 0.1920, 0.1850 ve 0.1735 desteklerinin takip edilebileceği düşünülmektedir. Ancak, kripto para birimi 0.2050 direncinin üzerinde tutunabilirse 0.2111 ve 0.2171 dirençleri takip edilebilir. 0.2111 ve 0.2220 dirençlerinin kademeli olarak takip edilmesinde yarar görülmektedir.

Direnç Seviyeleri; 0.2111 - 0.2171 - 0.2220 - 0.2360
Destek Seviyeleri; 0.1920 - 0.1979 - 0.1850 – 0.1735

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[ICRYPEX Hazine Uzmanı Helin ÇELİK]


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