Haftalık kripto para analizi

10372 direncini test eden BTCUSD, bulunduğu alanda satış baskısıyla karşılaşarak günlük grafikte 20 MA’nın altına sarkmış ve 9200 seviyelerini test etmiştir. Hızlıca 9500 seviyesinin üzerine toparlayan kripto para birimi sonraki süreçte 9650 direncini test etse de alandan pozitif yönlü bir çıkış yaşayamamış ve tekrar 9500 desteğine yönelmiştir. Halihazırda long pozisyonların günlük hacmi %50’nin üzerini zorluyor olsa da anlık trade’lerde short pozisyonlar baskınlık kurmaya müsait görünüyor. Böylelikle, gün içerisinde yer yer geri çekilmeler gözlemliyoruz. Bu sebeple, geri çekilme senaryosunda 9500 desteğinin ve günlük grafikte 20 MA’nın dikkatle takip edilmesinde yarar görülmektedir. Seviyelerin aşağı yönlü kırılması 9070 desteğine kadar çekilme yaratabilir. 9000’li seviyelerin üzerinde tutunması, kripto para biriminde yukarı yönlü hareketliliğin tetiklenmesi açısından önemli bir bacak. İkinci kez meydana gelebilecek satış baskısı ise 8800, 8500 ve 8107 seviyelerini beraberinde getirebilir.

Bir diğer açıdan, 9500 ile 9650 bant aralığında oluşturduğu alanı pozitif terk etmesi sonucunda 9800 ve 10000 dirençleri takip edilebilir. 10000 seviyesi ise yatırımcının yukarı yönlü hareketlilikte dikkat etmesi gereken direnç olarak karşımıza çıkıyor. Böylelikle 10372 ve 10600 seviyelerine kadar ivmelenme görülebilir.

Direnç Seviyeleri; 9800- 10000 – 10372 – 10600

Destek Seviyeleri; 9500 - 9070 – 8800 – 8500

ETHUSD

Daha önce üzerinde durduğumuz ve yukarı yönlü kalıcılık sağlanmadığı takdirde geri çekilmelerin yaşanabileceğini belirttiğimiz 253 direncinden dönen ETHUSD 237 desteğini test ediyor. Aşırı alım bölgesinde konumlanan kripto para biriminde desteğin kırılması durumunda 215, 210 ve 203 destekleri kademeli olarak takip edilebilir. 200’lü seviyelerin aşağı yönlü terk edilmesi ise ilk etapta 191 desteğini beraberinde getirebilir.

Ancak, kripto para birimi 237 desteğinin üzerinde tutunması halinde tekrar 253 direncine kadar ivmelenme görülebilir. Yukarı yönlü hareketliliğin devamlılığı için ise 253 direncinin üzerinde tutunması ETHUSD açısından önem taşıyor. 253 direncinin kırılması direnç seviyelerinin yakın takibini gerektirebilir. Böylelikle, 268, 275 ve 288 seviyeleri göz önünde bulundurulabilir.