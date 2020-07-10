Haftalık kripto para analizi

BTCUSD



2 Temmuz 2020’de 8900 seviyelerini test etmesinin ardından ivme kazanan BTCUSD hafta boyu kademeli olarak yükselişe geçti ve 1 Haziran 2020’den beri oluşturduğu aşağı yönlü kanaldan çıkış yakalama girişiminde bulundu. 9500 direncine yönelen kripto para biriminin long pozisyonlardaki hacmi alandan yukarı yönlü çıkış sağlaması konusunda kısıt yaratmış ve böylelikle kripto para birimi kanal direncini bu kez aşağı yönlü test etmiştir. BTC dominance’ının %65 seviyesinin altına çekilmesi ve nakit akışının altcoinlere kayması kripto para biriminde yükselişi kısıtlı kılan unsurlardan biri olarak görülüyor. Altınla birlikte pozitif yönde performans gösteren kripto paraların genelinde kritik dirençlere yönelme olduğu görülüyor. Bu kapsamda, BTCUSD’nin 9500 direncini kırması kanal çıkış onayının alınması açısından önemli gözüküyor. İvmenin devamı halinde ise dar alanda 9650 – 9723 ve 9800 ara dirençleri monitör edilebilir. 9800’ün yukarı yönlü kırılması ise devamında 10000 ve 10370 seviyelerini beraberinde getirebilir.

Alıcıların 9500 direncinde yaşadığı güç kaybının devam etmesi ve kanal içerisine dönüş yaşanması durumunda, kripto para biriminde 9330 ve 9220 seviyeleri göz önünde bulundurulabilir. 9220’den yaşanabilecek negatif bir çıkış ise ilk etapta 9000 seviyelerine kadar çekilme yaratabilir. Bu sebeple, long pozisyonların takibi için 9500 direncinin üzerinde kalıcılık sağlaması kripto para birimi açısından kritik gözüküyor. Direnç Seviyeleri; 9500 – 9723 – 9800 – 10000

Destek Seviyeleri; 9330 – 9220 – 9070 – 9800 ETHUSD 223 desteğinden momentum kazanan ETHUSD kademeli olarak yükselişe geçerek 250 direncini test etti. Bir süredir belirtilen alandan dönüş yaşayan kripto para birimi yatırımcısını heyecanlandırmasının ardından alandan çekilerek üzerinde durduğumuz 246 seviyesinin altına sarktı. 4 saatlik grafikte yönünü aşırı alım bölgesinden denge seviyesine yönelten kripto para biriminde short pozisyonların hacminde artış yaşanması ve 246 direncinde güç kaybının sürmesi durumunda 241 ve 237 desteklerinin takip edilebileceği düşünülmektedir. Ayrıca 241 desteğinin dikkatle takip edilmesinde yarar görülmektedir. Belirtilen desteğin altında meydana gelen fiyatlamalar satış baskısını artırabilir ve destek seviyelerinin güncel takibi gerekebilir. Yukarı yönlü hareketliliğin devamlılığı için 250-253 bant aralığından pozitif çıkış yakalanması kripto para birimi açısından önem taşıyor