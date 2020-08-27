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Haftalık kripto para analizi

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 27.08.2020 18:04 | Son Güncelleme

ICRYPEX Hazine Uzmanı Helin Çelik, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri Mynet için yorumladı.

Haftalık kripto para analizi

BTCUSD

Geçtiğimiz hafta 11900 seviyesini aşağı yönlü kırarak kademeli bir şekilde çekilen BTCUSD haftayı 11300 desteği üzerinde tutunmaya çalışarak geçirdi. COVID-19 vaka artışı devam ederken Almanya seyahat uyarısını 14 Eylül’e yükseltti. Son haftalardaki vaka artışı ve yansıması, pandeminin yarattığı ekonomik daralmanın giderilmesi için beklenen zamanın uzamasına neden oluyor. Ancak, aşı çalışmalarının gündeme gelmesi durumun fiyat üzerindeki etkisini hafta içerisinde hafifletti.
Hafta içerisine baktığımız zaman Jerome Powell’ın konuşması finansal piyasalarda beklenen haber olarak karşımıza çıktı. Konuşma öncesinde, ABD’deki teşvik paketi uzlaşma sıkıntısına Fed’in el atabileceği beklentisi doğmaya başladı. Genel anlamda verilen teşvikle birlikte, canlılık görülse de ekonomideki genel görünüm iç açıcı değil ve güven endeksi çok düşük. ABD ekonomisi ikinci çeyrekte %31’den fazla bir daralma yaşadı ve Avrupa’da para arzında zirve yaşanıyor. Genel çerçevede altın ve kripto paralarda düşüş görülse de Powell konuşması, enflasyon beklentisinin yukarı çekilmesi, para politikasına sözlü yönlendirme olması gerektiğine olan inanç ve "istikrar desteklemek adına faiz indirimi için alan dar" açıklamaları sınırlı varlıklara olan talebi artırdı. Enflasyonun yükselmesiyle risk iştahındaki bozulma devam edebilir, USD’de değer kaybı yaşanabilir. Bu da sınırlı varlıklara olan talebin artmasında devamlılık yaratabilir.

Tüm bu veriler ışığında konuşma sırasında 11300 desteğinden ivme kazanan BTCUSD 11600 direncini test ederek tekrar 11300 desteğine çekildi. Piyasanın alıcılı ilerlemeye devam etmesi durumunda 11530, 11600, 11775 ve 11900 dirençleri gündeme gelebilir. Bu durumda, 4 saatlik grafikte 20 MA ve aşırı alım bölgesine geçiş yakından takip edilebilir. 11900-12000 bandında alıcıların baskınlığını koruması ise yukarı yönlü hareketliliğin devamını getirebilir. Böylelikle yıl içi yeni rekor tazelemeleri görülebilir.

Olası çekilmelerde ise 11000, 10800 ve 10630 destekleri monitör edilebilir. 11000 desteğinin kırılması ise satış baskısını artırabileceğinden dolayı dikkat edilmesinde yarar görülmektedir. Powell konuşması sırasında dalgalı seyire bürünen kripto paralarda 28 Ağustos 2020’de 730 MN USD değerinde bitcoin opsiyon sözleşmesinin vadesi sona erecek. Vade sonunda bitcoinde dalgalanmalar yaşanabilir ve bu durum kripto paraların geneline yansıyabilir. Bu sebeple, gün içerisinde kritik seviyelere dikkat edilmesinde yarar görülmektedir.

Direnç Seviyeleri: 11530 – 11600 – 11775 – 12000
Destek Seviyeleri: 11300 – 11000 – 10800 – 10630

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ETHUSD

Hafta içerisinde üzerinde durduğumuz 373 desteğinden toparlanan ETHUSD, Powell konuşması sırasında 397 direncini test ederek 385 desteğine çekildi. Halihazırda 385 desteğinin üzerinde tutunmaya çalışan kripto para biriminde alıcılar baskınlığını koruyabilirse 388, 392, 397, 400 ve 407 dirençleri takip edilebilir. 407 direncinin kırılması ise yukarı yönlü ataklar yaratabilir. Aşağıda 380’in altına düşmediği sürece benzer atakların yaşanması beklenebilir. Ancak, 380 desteğinin kırılması 373 ve 363 seviyelerini beraberinde getirebilir. Sürece baktığımız zaman, konuşmanın ardından ekonomik toparlanmada gecikme yaşanabileceği olgusu yatırımcıyı sınırlı varlığa iterse, kripto para birimi test edip çekildiği alan olan 442 bandını tekrar denemek isteyebilir.

Direnç Seviyeleri: 392 – 400 – 407 – 413
Destek Seviyeleri: 385 – 380 – 373 – 363

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XRPUSD

Kademeli olarak geri çekilen ve 0.2713 desteğinin altından fiyatlanan XRPUSD’nin meydana gelen hareketlilikte sınırlı yükseliş yaşadığı görülüyor. Aşırı satım bölgesine geçiş yapan kripto para biriminde satış baskısının sürmesi durumunda 0.2672 ve 0.2440 desteklerinin izlenebileceği düşünülüyor. 0.2171 ile 0.2807 bandından yukarı yönlü çıkış yakalayabilirse 0.2876 ve 0.2995 seviyeleri takip edilebilir. Belirtilen alanı kırmak için yeterli momentumun yakalanamaması durumunda ise satış baskısı gelişebilir.

Direnç Seviyeleri: 0.2713 – 0.2807 – 0.2876 – 0.2995
Destek Seviyeleri: 0.2607 – 0.2440 – 0.2389 – 0.2333

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[ICRYPEX Hazine Uzmanı Helin ÇELİK]


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