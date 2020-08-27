Haftalık kripto para analizi

Geçtiğimiz hafta 11900 seviyesini aşağı yönlü kırarak kademeli bir şekilde çekilen BTCUSD haftayı 11300 desteği üzerinde tutunmaya çalışarak geçirdi. COVID-19 vaka artışı devam ederken Almanya seyahat uyarısını 14 Eylül’e yükseltti. Son haftalardaki vaka artışı ve yansıması, pandeminin yarattığı ekonomik daralmanın giderilmesi için beklenen zamanın uzamasına neden oluyor. Ancak, aşı çalışmalarının gündeme gelmesi durumun fiyat üzerindeki etkisini hafta içerisinde hafifletti. Hafta içerisine baktığımız zaman Jerome Powell’ın konuşması finansal piyasalarda beklenen haber olarak karşımıza çıktı. Konuşma öncesinde, ABD’deki teşvik paketi uzlaşma sıkıntısına Fed’in el atabileceği beklentisi doğmaya başladı. Genel anlamda verilen teşvikle birlikte, canlılık görülse de ekonomideki genel görünüm iç açıcı değil ve güven endeksi çok düşük. ABD ekonomisi ikinci çeyrekte %31’den fazla bir daralma yaşadı ve Avrupa’da para arzında zirve yaşanıyor. Genel çerçevede altın ve kripto paralarda düşüş görülse de Powell konuşması, enflasyon beklentisinin yukarı çekilmesi, para politikasına sözlü yönlendirme olması gerektiğine olan inanç ve "istikrar desteklemek adına faiz indirimi için alan dar" açıklamaları sınırlı varlıklara olan talebi artırdı. Enflasyonun yükselmesiyle risk iştahındaki bozulma devam edebilir, USD’de değer kaybı yaşanabilir. Bu da sınırlı varlıklara olan talebin artmasında devamlılık yaratabilir.

Tüm bu veriler ışığında konuşma sırasında 11300 desteğinden ivme kazanan BTCUSD 11600 direncini test ederek tekrar 11300 desteğine çekildi. Piyasanın alıcılı ilerlemeye devam etmesi durumunda 11530, 11600, 11775 ve 11900 dirençleri gündeme gelebilir. Bu durumda, 4 saatlik grafikte 20 MA ve aşırı alım bölgesine geçiş yakından takip edilebilir. 11900-12000 bandında alıcıların baskınlığını koruması ise yukarı yönlü hareketliliğin devamını getirebilir. Böylelikle yıl içi yeni rekor tazelemeleri görülebilir.

Olası çekilmelerde ise 11000, 10800 ve 10630 destekleri monitör edilebilir. 11000 desteğinin kırılması ise satış baskısını artırabileceğinden dolayı dikkat edilmesinde yarar görülmektedir. Powell konuşması sırasında dalgalı seyire bürünen kripto paralarda 28 Ağustos 2020’de 730 MN USD değerinde bitcoin opsiyon sözleşmesinin vadesi sona erecek. Vade sonunda bitcoinde dalgalanmalar yaşanabilir ve bu durum kripto paraların geneline yansıyabilir. Bu sebeple, gün içerisinde kritik seviyelere dikkat edilmesinde yarar görülmektedir.