FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Hindistan'dan kripto para yasağı: Ceza verilecek!

Hindistan'dan kripto para yasağı: Ceza verilecek!

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 15.03.2021 14:36 | Son Güncelleme

Reuters'a konuşan üst düzey bir Hindistan hükümeti yetkilisi **kripto para** birimi bulunduranlara cezai işlem yapılmasını öngören bir yasa teklifi sunmaya hazırlandıklarını belirtti.

Hindistan'dan kripto para yasağı: Ceza verilecek!

Hindistan kripto para birimlerini yasaklayan bir yasa teklifi sunmaya hazırlanıyor. Reuters'a açıklamalarda bulunan üst düzey bir hükümet yetkilisi bu yasa teklifi ile kripto para birimleri ile işlem yapanlar, para birimlerini bulunduranlar, madenciliğini yapanlar, yeni bir para birimi oluşturanlar ve kripto varlıkları transfer edenler hakkında cezai işlem uygulanacağını ifade etti.

Kripto para piyasasında Chiliz, DEGO Finans ve Holo şov yaptıKripto para piyasasında Chiliz, DEGO Finans ve Holo şov yaptı

KRİPTO PARA KULLANANLARA CEZA

Kaynak yasanın kripto varlıkların paraya dönüştürülmesi için 6 ay zaman tanıyacağını ve altı aydan sonra cezaların uygulanmaya başlayacağını söyledi. Teklif yasalaşırsa Hindistan kripto para birimleri bulundurmayı yasa dışı yapan ilk büyük ekonomi olacak.

(Reuters)

Bakan Varank'tan kripto para açıklaması: Boş bırakmayacağız!Bakan Varank'tan kripto para açıklaması: Boş bırakmayacağız!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu görüntüler kreşte çekildi! 5 yaşındaki çocuk... Bu görüntüler kreşte çekildi! 5 yaşındaki çocuk...
Chiliz, DEGO Finans ve Holo şov yaptı!Chiliz, DEGO Finans ve Holo şov yaptı!
2021 evde bakım maaşı arttı!2021 evde bakım maaşı arttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Çok sayıda ilin kaderi belli oluyor: Yeni yasaklar gelecek mi?
Çok sayıda ilin kaderi belli oluyor: Yeni yasaklar gelecek mi?
MİT dizisi Teşkilat'a damga vuran final sahnesi! Sosyal medyayı salladı
MİT dizisi Teşkilat'a damga vuran final sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı
Altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı
2021 fitre miktarı belli oldu
2021 fitre miktarı belli oldu
Engelli, evde bakım ve 65 aylığı yatmaya başladı!
Engelli, evde bakım ve 65 aylığı yatmaya başladı!
Farklı ürün gönderdi, başını yaktı
Farklı ürün gönderdi, başını yaktı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Merkez Bankası yıl sonu büyüme tahmini arttı
Merkez Bankası yıl sonu büyüme tahmini arttı
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Sıfır araçlara ÖTV zammı gelecek mi?
Sıfır araçlara ÖTV zammı gelecek mi?
Emekliye 355 TL zam!
Emekliye 355 TL zam!
22 ayar gram bilezik ne kadar?
22 ayar gram bilezik ne kadar?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Varank'tan kripto para açıklaması: Boş bırakmayacağız!
Kripto parayı boş bırakmayacağız!
Dijital paradan sonra dijital sanat gündem oldu: Bir eser 70 milyon dolar!
Dijital bir eser 70 milyon dolar!
Kripto para piyasasında Chiliz, DEGO Finans ve Holo şov yaptı
Chiliz, DEGO Finans ve Holo şov yaptı!
Bitcoin ne kadar oldu? İşte 14 Mart Pazar Bitcoin kuru ve diğer kripto paralar
İşte Bitcoin 14 Mart Bitcoin fiyatları...
Paribu neden açılmıyor? Paribu çöktü mü?
Paribu neden açılmıyor? Paribu çöktü mü?
Bitcoin ne kadar oldu? İşte 13 Mart Cumartesi bitcoin kuru
İşte Bitcoin 13 Mart bitcoin fiyatları...

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.