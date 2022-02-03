Hırsızlar güvenlik açığını affetmedi! 320 milyon dolarlık kripto para çalındı

Ethereum ve Solana blokzincirlerini birbirlerine bağlayan en popüler köprülerinden biri olarak tanımlanan Wormhole'nin dün öğleden sonra ortaya çıkan bir bilgisayar korsanlığı ile 320 milyon dolar tutarında kayba uğradığı bildirildi.

Twitter üzerinde yapılan açıklama ile doğrulanan kayıplar sonrası Wormhole geliştiricileri ağı bakım için kapattılar. Warmhole'nin resmi internet sitesine de erişilemedi.

Sibergüvenlik şirketi CertiK tarafından yapılan analize göre bilgisayar kornsanları en az 251 milyon dolar tutarında ethereum, 47 milyon dolar tutarında Solana ve 4 milyon dolar tutarında USDC aldılar.

