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Holochain nedir? İşte Holochain yorumları…

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 03.04.2021 10:47 | Son Güncelleme

Son dönemlerde sıkça gündeme gelen kripto paralar arasında yer alan Holochain, yükselişlerinin ardından ilgi odağı oldu. Her katılımcıya kendi zinricini veren Holochain adındaki “chain” anlamının dışında bir blockchain olarak düşünülemez.

Holochain nedir? İşte Holochain yorumları…

Holochain sistemi faaliyete geçene kadar projenin anlatımı ve kaynak oluşturmak adına ERC-20 tabanında üretilen kripto paradır. Holo Token, ICO çalışmasıyla piyasaya çıkarıldı. Yapılan ölçümlerde Holochain ağı aktif olduğunda kullanıcılar, ellerinde tuttukları Holo Token için 1:1 oranında Holo Fuel değiş-tokuş (swap) yapabilecek.

HOLOCHAİN NEDİR?

Holochain her katılımcıya kendi “zincirini” veren Dağıtık Hash Tablosu (DHT) kullanan uygulamalar için veri bütünlüğü protokolüne denir. Holochain, ismindeki “chain” anlamının haricinde bir blockchain olarak değerlendirilemez.

“Blokların Ötesinde” veya “Beyond the Blocks” mottosunu kullanan Holochain bu şekilde ortaya konulan ağın blockchainden farklı olduğunu belirtmiş olur. Dağıtık Hash Tablosu ile bilgi paylaşımında bulunmak Torrent kullanmaya benzer. Holochain’in çalışmaları 2008’e dek uzanır. Metacurrency.org sitesinin kurucuları, fikirlerini geliştirerek Holochain ağını ortaya koydu.

Holochain sistemi faaliyete geçene dek projenin tanıtımı ve kaynak yaratmak için ERC-20 tabanında üretilen kripto paradır. Holo Token, 2018’de ICO çalışmasıyla piyasaya sürüldü. Yapılan planlamalarda Holochain ağı aktif olduğunda kullanıcılar, ellerinde tuttukları Holo Token için 1:1 seviyesinde Holo Fuel değiş-tokuş (swap) yapmış olacak ve piyasalarda yalnızca Holo Fuel işlem görüyor olacaktı; fakat Holochain tarafından yapılan resm3i açıklamaya göre; Swap işleminde değişiklik yapılma kararı alındı.

Fakat Holochain resmi makamlarından yapılan açıklamaya göre; değiş-tokuş işleminde bazı değişiklikler yapıldı. Buna göre; Holo Token (HOT) tedavülden kaldırılmayacakken, borsalarda işlem görmeyi sürdürecektir. Holochain ağı içerisinde işlem yapmak isteyenlere ya da geliştiricilere ellerinde tuttukları Holo Token (HOT) karşılığında 1:1 olarak Holo Fuel verileceği ve Holo Token’lar rezerv hesapta bekletileceği kaydedildi.

Holo Fuel, Holochain ağında kullanılması adına “asset-backed” (Varlığa dayalı) olarak yaratılan bir tür para birimidir; fakat Holochain Holo Fuel’i bir para biriminden ziyade sistemi ayakta tutacak olan hosting sistemini satın almak için ya da hizmet verenleri ödüllendirmek adına kullanılacak olan bir hesap birimi olarak bilinmektedir. Holochain ağı aktifleştiğinde ağ içinde Holo Fuel kullanılacak fakat borsalarda yapılacak olan işlemler yine Holo Token ile yapılmayı sürdürülecektir.

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