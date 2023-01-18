İflas başvurusunda bulunan FTX'den çarpıcı açıklama: Korsanlar 415 milyon dolarlık kripto para çaldı

Geçtiğimiz yıllara damga vuran ve bir dönem birçok yatırımcının dikkatini çeken kripto para piyasasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Piyasaların düşüşüyle beraber çok sayıda kripto para borsası iflasını ilan etmişti. Bu da çok sayıda yatırımcıyı zarara uğratmıştı. Bunlardan biri de Kripto para borsası FTX'ti. İflasını açıklayan FTX dünyada gündem olmuş ve CEO'su istifa etmişti. Bir açıklama daha yapan FTX kripto para borsası yaklaşık 415 milyon dolarlık kripto paranın bilgisayar korsanlarınca çalındığını duyurdu.

"AÇIĞIN SEBEBİ HACKERLER"

FTX, şirketin iflas başvurusunda bulunmasından bu yana uluslararası kripto para borsasından yaklaşık 323 milyon dolar ve ABD platformundan 90 milyon doların bilgisayar korsanları tarafından hacklendiğini bildirdi.

Şirketin 5 milyar doların üzerinde likit varlığının geri alındığını anımsatan FTX, hem uluslararası hem de ABD kripto para borsasında açığın devam ettiğini bildirdi ve açığın bir kısmını, bilgisayar korsanlarınca çalınan tutara bağladı.

İFLASINI DUYURMUŞTU

2022'nin kasım ayı başında likidite sıkıntıları yaşamaya başlayan FTX, 11 Kasım 2022'de ABD'de iflas sürecini başlatmış, şirketin üst yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried de istifa ettiği açıklamıştı.

ABD'nin suç duyurusunun ardından 12 Aralık 2022'de, Bahamalar'da gözaltına alınan Bankman-Fried, 3 Ocak'ta yapılan duruşmada kendisine yöneltilen "dolandırıcılık" suçlamalarını reddetmişti.

Müşteri fonlarında yaklaşık 8 milyar dolarlık kayıp olduğu tahmin ediliyor. (AA)