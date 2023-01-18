FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. İflas başvurusunda bulunan FTX'den çarpıcı açıklama: Korsanlar 415 milyon dolarlık kripto para çaldı

İflas başvurusunda bulunan FTX'den çarpıcı açıklama: Korsanlar 415 milyon dolarlık kripto para çaldı

18.01.2023 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para borsalarında yaşanan hareketlilik devam ediyor. Geçen sene önce yatırımcılarını mutlu eden ardından yaşanan düşüşle yatırımcılarını hayal kırıklığına uğratan kripto paralarla ilgili bir gelişme daha yaşandı. İflas başvurusunda bulunan ve dünyada gündem olan kripto para borsası FTX yaklaşık 415 milyon dolarlık kripto paranın bilgisayar korsanlarınca çalındığını duyurdu.

İflas başvurusunda bulunan FTX'den çarpıcı açıklama: Korsanlar 415 milyon dolarlık kripto para çaldı

Geçtiğimiz yıllara damga vuran ve bir dönem birçok yatırımcının dikkatini çeken kripto para piyasasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Piyasaların düşüşüyle beraber çok sayıda kripto para borsası iflasını ilan etmişti. Bu da çok sayıda yatırımcıyı zarara uğratmıştı. Bunlardan biri de Kripto para borsası FTX'ti. İflasını açıklayan FTX dünyada gündem olmuş ve CEO'su istifa etmişti. Bir açıklama daha yapan FTX kripto para borsası yaklaşık 415 milyon dolarlık kripto paranın bilgisayar korsanlarınca çalındığını duyurdu.

a1

"AÇIĞIN SEBEBİ HACKERLER"

FTX, şirketin iflas başvurusunda bulunmasından bu yana uluslararası kripto para borsasından yaklaşık 323 milyon dolar ve ABD platformundan 90 milyon doların bilgisayar korsanları tarafından hacklendiğini bildirdi.

Şirketin 5 milyar doların üzerinde likit varlığının geri alındığını anımsatan FTX, hem uluslararası hem de ABD kripto para borsasında açığın devam ettiğini bildirdi ve açığın bir kısmını, bilgisayar korsanlarınca çalınan tutara bağladı.

İFLASINI DUYURMUŞTU

2022'nin kasım ayı başında likidite sıkıntıları yaşamaya başlayan FTX, 11 Kasım 2022'de ABD'de iflas sürecini başlatmış, şirketin üst yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried de istifa ettiği açıklamıştı.

ABD'nin suç duyurusunun ardından 12 Aralık 2022'de, Bahamalar'da gözaltına alınan Bankman-Fried, 3 Ocak'ta yapılan duruşmada kendisine yöneltilen "dolandırıcılık" suçlamalarını reddetmişti.

Müşteri fonlarında yaklaşık 8 milyar dolarlık kayıp olduğu tahmin ediliyor. (AA)

İlginizi Çekebilir

250 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakılacak! Karar verildi

250 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakılacak! Karar verildi

 Kripto para borsası FTX'le ilgili flaş karar!

Kripto para borsası FTX'le ilgili flaş karar!

 Milyardarken dibe vurmuştu! FTX kurucusu tuhaf paylaşımıyla olay oldu

Milyardarken dibe vurmuştu! FTX kurucusu tuhaf paylaşımıyla olay oldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
381 gün sonra gelen kırılma: '100 bin dolar...'381 gün sonra gelen kırılma: '100 bin dolar...'
EYT'lilerin ilk maaşlarını alacağı tarih belli olduEYT'lilerin ilk maaşlarını alacağı tarih belli oldu
Görüşmeler sonuçlandı! Maaşlara %34 ek zam! Görüşmeler sonuçlandı! Maaşlara %34 ek zam!
Anahtar Kelimeler:
iflas Kripto para ftx borsası

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'da seçim mesajı: Net tarih verdi! "73 yıl sonra aynı gün"

Erdoğan'da seçim mesajı: Net tarih verdi! "73 yıl sonra aynı gün"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Mayıs çıkışına CHP ve İYİ Parti’den ilk yorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Mayıs çıkışına CHP ve İYİ Parti’den ilk yorum!

Araç sahipleri endişeli! 6 haftanın zirvesinde...

Araç sahipleri endişeli! 6 haftanın zirvesinde...

Milyonlarca memurun gözü bu tarihte! Maaş farkı ödemeleri...

Milyonlarca memurun gözü bu tarihte! Maaş farkı ödemeleri...

EYT'liler dikkat! Bakan Bilgin açıkladı 'Mart ayında neticelenir'

EYT'liler dikkat! Bakan Bilgin açıkladı 'Mart ayında neticelenir'

Merkez Bankası'ndan bankalara sert uyarı: 'Son verin...'

Merkez Bankası'ndan bankalara sert uyarı: 'Son verin...'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.