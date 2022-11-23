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SON DAKİKA | MASAK inceleme başlatmıştı! Kripto para borsası FTX ile ilgili karar: Mal varlıklarına el konuldu

23.11.2022 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kripto para borsası FTX’in ABD’de iflas süreci başlattığı, şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried’in de istifa ettiği bildirilmişti. Tüm dünyada büyük yankı uyandıran gelişmenin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, MASAK'ın FTX'in ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme başlattığını bildirmişti. MASAK’ın inceleme başlattığı FTX hakkında açılan soruşturma sonucunda, şirket sorumlusu Sam Bankman-Fried ve diğer ilgililerin mal varlıklarına el konuldu.

SON DAKİKA | MASAK inceleme başlatmıştı! Kripto para borsası FTX ile ilgili karar: Mal varlıklarına el konuldu

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) kripto para işlem platformu FTX'in ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme başlattığını bildirmişti. MASAK’ın inceleme başlattığı kripto para borsası FTX hakkında açılan soruşturma sonucunda, şirket sorumlusu Sam Bankman-Fried ve diğer ilgililerin mal varlıklarına el konuldu.

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Bakan Nebati konuyla ilgili açıklamasında "Geçtiğimiz günlerde ABD'de iflas süreci başlayan kripto para borsası FTX kapsamında, ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişiler nezdinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), gerekli tedbirleri ivedilikle alıp inceleme başlatmıştır. Böylesine büyük bir oluşumun çok hızlı bir şekilde iflas ve kriz sürecine girebildiğini hatırlatmak ve mevcut haliyle kripto para piyasasının azami ihtiyatla yaklaşılması gereken bir alan olduğunun altını çizmek isterim." ifadelerini kullanmıştı.

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FTX'İN İFLAS SÜRECİ BAŞLATMASI

Geçtiğimiz günlerde FTX’ten yapılan yazılı açıklamada, şirketin ABD’de iflas süreci başlattığı belirtilmişti. Şirketin Üst Yöneticisi Bankman-Fried’in de istifa ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, yerine John J. Ray’in atandığı kaydedilmişti.

FTX, rakibi ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile arasında çıkan sorunların ardından likidite sıkıntısı yaşamaya başlamıştı.

Bankman-Fried, şirketinin likidite sorununu çözebilmek için 8 Kasım'da Binance’in Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Changpeng Zhao ile görüşmelere başlamış ve taraflar Binance’in FTX’i satın almasına yönelik niyet mektubu imzalamıştı.

Binance, görüşmelere başlanmasından kısa bir süre sonra FTX’i satın almaktan vazgeçtiğini duyurmuştu.

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ZHAO'NUN FTT HAMLESİ FTX'TE LİKİDİTE SORUNU YARATMIŞTI

Zhao, 6 Kasım’da yaptığı açıklamada, FTX’e ait FTT adlı tokenları “yaptıkları son değerlendirmeler” neticesinde satma kararı aldıklarını duyurmuştu.

ABD merkezli FTX borsasındaki para çekim işlemlerinin önemli miktarda artırması nedeniyle çok sayıda kullanıcı, borsadaki paralarını çekmekte sorunlar yaşıyordu.

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