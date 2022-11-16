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FTX kurucusu Sam Bankman-Fried tuhaf paylaşımıyla olay oldu! Eski milyarder gizemli paylaşım iddiasına bakın ne yanıt verdi

16.11.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük kripto para alım satım platformlarından Binance ile FTX borsası arasında yaşanan gerginlik sonucunda FTX'te likidite sorunu meydana geldiği ortaya çıktı. Birçok kullanıcı FTX platformundan varlıklarını çekmeye çalışında FTX borsasında sorun meydana geldi. Dibe vuran FTX kurucusu Sam Bankman-Fried, tuhaf sosyal medya paylaşımıyla kullanıcıların aklını karıştırdı.

FTX kurucusu Sam Bankman-Fried tuhaf paylaşımıyla olay oldu! Eski milyarder gizemli paylaşım iddiasına bakın ne yanıt verdi

Soruşturma başlatılan, ana merkezinin bulunduğu Bahamalar’daki varlıkları dondurulan ve 8 milyar dolar sermaye açığı bulunan FTX iflas işlemlerini başlattı. FTX kurusucu Bankman-Fried bir günde 14,6 milyar dolar kaybetti. İflas işlemleri başlatılan FTX borsasının kurucusu, Twitter'daki garip paylaşımı ile gündem oldu.

TUHAF PAYLAŞIMLARI İLGİ ÇEKTİ

Bankman-Fried, sosyal medyada 10 paylaşımın 8'i tek harften oluşan gönderileri ile kafaları karıştırdı. 'What' paylaşımının ardından bir dizi harften oluşan tweetlerini paylaşan eski milyarder, kullanıcıların kafasını karıştırdı.

FTX kurucusu Sam Bankman-Fried tuhaf paylaşımıyla olay oldu! Eski milyarder gizemli paylaşım iddiasına bakın ne yanıt verdi

İlk iki paylaşımı yaptıktan sonra New York Times ile röportaj yapan Bankman-Fried, “Bir dizi gizemli paylaşım mı planlıyorsunuz?” sorusuna, “Onun gibi bir şey” cevabını verdi.

Bankman-Fried'in yaptığı paylaşımlar birleştirilince “Ne oldu? Yasal tavsiye değildir. Finansal tavsiye değildir. Hatırladığım kadarıyla hepsi buydu, fakat hafızam kısmen bozuk olabilir” ifadeleri görülüyor.

BAHAMALAR'DAKİ EVİNİ SATILIĞA ÇIKARDI

Bankman-Fried’in, FTX'in ana merkezinin bulunduğu, vergi cenneti olarak tanınan Bahamalar'ın başkentinde evi vardı. Buradaki evini 39,95 milyon dolar ile satışa sunduğu bildiriliyor.


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