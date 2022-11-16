FTX kurucusu Sam Bankman-Fried tuhaf paylaşımıyla olay oldu! Eski milyarder gizemli paylaşım iddiasına bakın ne yanıt verdi

Soruşturma başlatılan, ana merkezinin bulunduğu Bahamalar’daki varlıkları dondurulan ve 8 milyar dolar sermaye açığı bulunan FTX iflas işlemlerini başlattı. FTX kurusucu Bankman-Fried bir günde 14,6 milyar dolar kaybetti. İflas işlemleri başlatılan FTX borsasının kurucusu, Twitter'daki garip paylaşımı ile gündem oldu.

TUHAF PAYLAŞIMLARI İLGİ ÇEKTİ

Bankman-Fried, sosyal medyada 10 paylaşımın 8'i tek harften oluşan gönderileri ile kafaları karıştırdı. 'What' paylaşımının ardından bir dizi harften oluşan tweetlerini paylaşan eski milyarder, kullanıcıların kafasını karıştırdı.

İlk iki paylaşımı yaptıktan sonra New York Times ile röportaj yapan Bankman-Fried, “Bir dizi gizemli paylaşım mı planlıyorsunuz?” sorusuna, “Onun gibi bir şey” cevabını verdi.

Bankman-Fried'in yaptığı paylaşımlar birleştirilince “Ne oldu? Yasal tavsiye değildir. Finansal tavsiye değildir. Hatırladığım kadarıyla hepsi buydu, fakat hafızam kısmen bozuk olabilir” ifadeleri görülüyor.

1) What — SBF (@SBF_FTX) November 14, 2022

BAHAMALAR'DAKİ EVİNİ SATILIĞA ÇIKARDI

Bankman-Fried’in, FTX'in ana merkezinin bulunduğu, vergi cenneti olarak tanınan Bahamalar'ın başkentinde evi vardı. Buradaki evini 39,95 milyon dolar ile satışa sunduğu bildiriliyor.



