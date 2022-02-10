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IMF'den Bitcoin'e alternatif! Savaş başlattı...

10.02.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin fiyatı 45 bin doların altında mücadelesini sürdürürken IMFBaşkanı Kristalina Georgieva'dan kritik bir açıklama geldi. Georgieva, "Merkez bankası dijital para birimleri ihtiyatlı bir şekilde tasarlanırsa, potansiyel olarak daha fazla esneklik, daha fazla güvenlik, daha fazla kullanılabilirlik ve özel dijital para biçimlerinden daha düşük maliyet sunabilir" dedi.

IMF'den Bitcoin'e alternatif! Savaş başlattı...

Bitcoin (BTC) fiyatı kısa vadeli bir düşüşün ardından 42 bin 750 dolar civarında destek buldu. Lider kripto para birimi şu sıralarda toparlanarak 43 bin 900 dolar civarında işlem görüyor.

Analistler yukarı yönde ilk direncin 44 bin, bir sonraki büyük direncin ise 44.500 dolar seviyesinin yakınında olduğunu söyledi. Bunun üzerinde boğaların 45 bin 500 doların üzerinde net bir hamle hedefleyebileceğini kaydettiler. Aşağı yönde ise en yakın destek 43 bin 200 dolar ve bir sonraki kilit destek olarak 42 bin 750 dolar seviyesini işaret edern analistler, Bitcoin’de bu rakamların altına inilmesi ile 42 bin dolar seviyelerinin önemine vurgu yaptılar.

ETHEREUM 3 BİN 250 DOLARIN ÜZERİNDE KALAMADI

En büyük altcoin olan Ethereum (ETH) ise 3.200 dolar seviyesinin üzerinde ivme kazandı. ETH 3 bin 250 dolar seviyesinin üzerine çıktı, ancak daha fazla yükseliş gerçekleşmedi ve fiyat 3 bin 200 doların altına düştü. Analistler bir sonraki büyük desteğin 3 bin 120 dolar civarında olduğunu ifade ederek, bunun altındaki rakamların 3 bin 50 doları yeniden test edebileceğini dile getirdi.

IMF'DEN KRİPTO PARAYA ALTERNATİF

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, merkez bankalarının dijital para hamlelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Merkez bankaları arasında evrensel bir çerçeve bulunmadığını aktaran Georgieva, "Merkez bankası dijital para birimleri ihtiyatlı bir şekilde tasarlanırsa, potansiyel olarak daha fazla esneklik, daha fazla güvenlik, daha fazla kullanılabilirlik ve özel dijital para biçimlerinden daha düşük maliyet sunabilir" dedi.

Georgieva'ın özel dijital para biriminden kastı kripto paralar. Bitcoin'in öncüsü olduğu bu teknoloji merkeziyetsiz ve bağımsız yapısıyla konvansiyonel para birimi anlayışıyla çatışıyor.

EL SALVADOR'A KRİPTO PARA UYARISI

IMF'nin kripto paralara karşı uyarıları bununla da sınırlı değil. Geçtiğimiz haftalarda Bitcoin'i resmi para birimi olarak ilan eden El Salvador için de uyarıda bulunan IMF, "Kullanmayın!" açıklamasında bulunmuştu. IMF kripto paralarla ilgili risklerin göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti.

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