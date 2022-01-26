IMF'den El Salvador'a Bitcoin uyarısı!

IMF, El Salvador'u Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul etmekten vazgeçmeye çağırdı. Bitcoin'i resmi para olarak kabul etmenin finansal istikrar için büyük riskler taşıdığı uyarısında bulundu.

IMF açıklamasında, El Salvador'un Bitcoin'i resmi para olarak kabul etmesinin finansal bütünlük, tüketicilerin korunması ve finansal yükümlülükler için de riskler oluşturduğunu savundu.

El Salvador, Eylül ayında aldığı karar ile Bitcoin'e yasal para birimi statüsü veren ilk ülke olmuştu.

