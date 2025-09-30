İngiltere tarihindeki en büyük davalardan biri! 278 milyar TL'lik vurgunu

Yadi Zhang adıyla da bilinen Çin vatandaşı Zhimin Qian, Londra’daki Southwark Crown Mahkemesi’nde yaklaşık 6,7 milyar dolar (278 milyar TL) değerindeki devasa dolandırıcılık operasyonunda suçunu kabul etti.

128 BİNDEN FAZLA KİŞİYİ DOLANDIRMIŞ

Dün İngiltere’de görülen davada 47 yaşındaki Qian, 2014-2017 yılları arasında Çin’de yönettiği büyük bir dolandırıcılık ağıyla 128 binden fazla kişiyi kandırdığını ve elde ettiği paraları Bitcoin olarak sakladığını itiraf etti.

ÇİN'DEN KAÇARAK İNGİLTERE'YE GELMİŞ

Londra polisinden yapılan açıklamada, soruşturmanın 2018 yılında gelen bir ihbarla başlatıldığı ve Qian’ın 61 bin Bitcoin’i elinde bulundurduğu bildirildi. Daha sonra sahte belgelerle Çin'den kaçarak İngiltere’ye geldiği belirtilen kadının burada mülk satın alarak dolandırıcılıktan elde ettiği paraları aklamaya çalıştığı belirtildi.

"İNGİLTERE TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK DAVALARDAN BİRİ"

Met Ekonomi ve Siber Suç Komutanlığı Başkanı Will Lyne, Kadının yasadışı şekilde elde ettiği paranın 6,7 milyar doları (278 milyar 523 milyon 740 bin TL) aştığını belirtirken olayın "İngiltere tarihindeki en büyük davalardan biri'' olduğunu belirtti.

Polisin aktardığına göre, Qian’a yardım eden isimlerden biri de Çinli bir restoran çalışanı olan Jian Wen idi. Londra’da milyonlarca sterlinlik lüks bir eve taşınan ve Dubai’de iki mülk satın alan Wen, geçen yıl aynı suçlamalardan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Zhimin Qian'ın davası, suçunu kabul etmesinin ardından Salı gününe ertelendi.