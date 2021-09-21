İsrail merkezli tıbbi şirket, kripto para ile ödeme kabul edecek

Birleşik Arap Emirlikleri’nde Skin111 Clinic adlı bir estetik kliniği, blockchain tabanlı şirket Idoneus ile bir ortak olduğunu açıklamasının ardından bir tıbbi şirket daha kripto para alanına girdi. Ticari bir tıbbi şirket olan Todos Medical, iki sağlık ürünü için kripto varlık ile ödeme kabul ettiğini açıkladı.

İKİ İLAÇ KRİPTO İLE ALINABİLECEK

Todos Medical, normal ödeme yöntemleri ile birlikte, Türkiye'de satışa yetkili iki farklı "diyet takviyesi ürünlerini" satın alan müşterilerden Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Dogecoin (DOGE), Bitcoin Cash (BCH) ve Litecoin (LTC) kabul edeceğini açıkladı.

İsrail merkezli bir tıbbi şirket olan Todos Medical'in, ABD’de de bir ofisi bulunmaktadır.



