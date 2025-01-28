İstanbul kripto piyasasına ev sahipliği yapıyor

25-26 Ocak tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşen ve dünyanın dört bir yanından katılımcıları bir araya getiren Catstanbul 2025 etkinliği, Jupiter ekosisteminin ev sahipliğinde düzenlendi. Etkinlik, İstanbul’un blokzincir dünyasında küresel bir merkez olarak yerini pekiştirdi. Gelecek yıl düzenlenecek Catstanbul 2 şimdiden büyük bir heyecan yaratırken, geçmişte düzenlenen Devconnect gibi etkinlikler, Cosmos ekosistemi, modüler ekosistem ve Layer 2 çözümlerinin geçtiğimiz aylarda İstanbul’da organize ettiği etkinlikler, şehrin global arenada kazandığı önemi vurguluyor.

Etkinlikte, Jupiter tarafından birçok heyecan verici gelişme duyuruldu. Bunlar arasında, Jupiter’in Omnichain ağı olan JupNet tanıtıldı. Ayrıca, protokol ücretlerinin %50’sinin artık $JUP geri alımları için kullanılacağını açıklayan yeni bir mekanizma duyuruldu. Jupiter, etkinlik sırasında 3 milyar $JUP’u (yaklaşık $3,6 milyar) yakarak toplam arzının 10 milyardan 7 milyara indiğini duyurarak büyük bir etki oluşturdu.

Eric Trump, XRP ve HBAR gibi önde gelen ABD merkezli bazı kripto projelerinin yakında sıfır sermaye kazancı vergisi avantajından faydalanacağını doğruladı. Bununla birlikte, ABD dışı kripto projeleri, yaklaşık yüzde 30 sermaye kazancı vergisine tabi olacak. Ayrıca, CoinGecko yakın zamanda ABD merkezli kripto projelerini takip etmek için özel bir kategori eklediğini duyurmuştu

ELON MUSK BLOKZİNCİR TEKNOLOJİSİNİ KULLANIMI ARAŞTIRIYOR

Elon Musk, ABD hükümetinin verimliliği artırma hamlesi kapsamında blokzincir teknolojisinin kullanımını araştırıyor. Bu bağlamda, birden fazla herkesin kullanımına açık blokzincir projeleriyle görüşmeler yapıldığı bildirildi. Ek olarak aylar öncesinde Elon Musk’ın sosyal medya paylaşımlarında bahsettiği Departmant of Government Efficiency (Devlet Verimliliği Departmanı) de Donald Trump’ın başkanlığının ilk günlerinde kuruldu.

30 OCAK'TA PARİTELER AÇILACAK

Coinbase Advanced, $TOSHI, $GIGA ve $GRT vadeli işlemlerde listeleneceğini duyurdu. Paritelerin açılışı, 30 Ocak 2025 tarihinde Türkiye saatiyle 12:30’da veya sonrasında başlayacak.

Virtuals Protocol, çoklu zincir vizyonuyla birlikte Solana ekosistemine dahil oluyor. Bu hamle ile AI Agent’ların en popüler olduğu iki ağda da yer alacak Virtuals Protocol kapsamını genişletiyor. THORChain, "yeniden yapılandırma" çalışmaları nedeniyle THORFi operasyonlarını askıya alırken, $RUNE %30 değer kaybetti.

World Liberty Financial, $20 milyon harcayarak 3.001 $ETH ve 95 $WBTC satın aldı! Şu anda, 19.403’ü Lido Finance üzerinden stake edilmiş şekilde toplamda 77.818 $ETH’e ($257 milyon) ve 646,72 $WBTC’ye ($67,6 milyon) sahip.

Karak Network Foundation, Karak ağının temel katmanının ana ağa yaklaşmasıyla birlikte ekosistemin uzun vadeli hedeflerini desteklemek amacıyla $KAR tokenini duyurdu.

Nillion, ElizaOS için güvenlik ve gizliliği dönüştürmek amacıyla ai16z ile ortaklık kurdu. Daha önce Ocak 2025’te ana ağa geçeceğini duyuran Abstract, bu geçişin yarın gerçekleşeceğini açıkladı.

DEEPSEEK RAKİPLERİNİ SARSTI

Binance kurucusu CZ, "Tüm hükümetler harcamalarını blokzincir üzerinde, değiştirilemez bir halka açık defterde takip etmeli. Buna 'kamu harcaması' denmesinin bir sebebi var," ifadelerini kullandı.

Yeni bir yapay zeka modeli olan DeepSeek geçtiğimiz günlerde açık kaynaklı olarak paylaşıldı ve rakiplerine kıyasla önemli ölçüde ucuz hesaplama maliyetleri yapay zeka endüstrisini sarstı. Ek olarak bu gelişme mevcut AI Agent'ların da geleceğini yeniden şekillendirebilir.

Kaynak: Fintables