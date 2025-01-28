FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. İstanbul kripto piyasasına ev sahipliği yapıyor
Fintables

İstanbul kripto piyasasına ev sahipliği yapıyor

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
28.01.2025 11:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Catstanbul 2025 etkinliği İstanbul'da gerçekleştirildi. Etkinlik, İstanbul'un blokzincir dünyasında küresel bir merkez olarak yerini pekiştirdi. İstanbul, kripto için ev sahipliği yapmaya başlamışken Fintables kripto piyasalarında yaşanan gelişmeleri aktarıyor. İşte detaylar...

İstanbul kripto piyasasına ev sahipliği yapıyor

25-26 Ocak tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşen ve dünyanın dört bir yanından katılımcıları bir araya getiren Catstanbul 2025 etkinliği, Jupiter ekosisteminin ev sahipliğinde düzenlendi. Etkinlik, İstanbul’un blokzincir dünyasında küresel bir merkez olarak yerini pekiştirdi. Gelecek yıl düzenlenecek Catstanbul 2 şimdiden büyük bir heyecan yaratırken, geçmişte düzenlenen Devconnect gibi etkinlikler, Cosmos ekosistemi, modüler ekosistem ve Layer 2 çözümlerinin geçtiğimiz aylarda İstanbul’da organize ettiği etkinlikler, şehrin global arenada kazandığı önemi vurguluyor.

Ekran görüntüsü 2025-01-28 110922

Etkinlikte, Jupiter tarafından birçok heyecan verici gelişme duyuruldu. Bunlar arasında, Jupiter’in Omnichain ağı olan JupNet tanıtıldı. Ayrıca, protokol ücretlerinin %50’sinin artık $JUP geri alımları için kullanılacağını açıklayan yeni bir mekanizma duyuruldu. Jupiter, etkinlik sırasında 3 milyar $JUP’u (yaklaşık $3,6 milyar) yakarak toplam arzının 10 milyardan 7 milyara indiğini duyurarak büyük bir etki oluşturdu.

iStock-1146875115

Eric Trump, XRP ve HBAR gibi önde gelen ABD merkezli bazı kripto projelerinin yakında sıfır sermaye kazancı vergisi avantajından faydalanacağını doğruladı. Bununla birlikte, ABD dışı kripto projeleri, yaklaşık yüzde 30 sermaye kazancı vergisine tabi olacak. Ayrıca, CoinGecko yakın zamanda ABD merkezli kripto projelerini takip etmek için özel bir kategori eklediğini duyurmuştu

thumbs_b_c_6afa8dc9b03172b4fe1cbec0bdbf7d96

ELON MUSK BLOKZİNCİR TEKNOLOJİSİNİ KULLANIMI ARAŞTIRIYOR

Elon Musk, ABD hükümetinin verimliliği artırma hamlesi kapsamında blokzincir teknolojisinin kullanımını araştırıyor. Bu bağlamda, birden fazla herkesin kullanımına açık blokzincir projeleriyle görüşmeler yapıldığı bildirildi. Ek olarak aylar öncesinde Elon Musk’ın sosyal medya paylaşımlarında bahsettiği Departmant of Government Efficiency (Devlet Verimliliği Departmanı) de Donald Trump’ın başkanlığının ilk günlerinde kuruldu.

30 OCAK'TA PARİTELER AÇILACAK

Coinbase Advanced, $TOSHI, $GIGA ve $GRT vadeli işlemlerde listeleneceğini duyurdu. Paritelerin açılışı, 30 Ocak 2025 tarihinde Türkiye saatiyle 12:30’da veya sonrasında başlayacak.

iStock-920931664 (1)

Virtuals Protocol, çoklu zincir vizyonuyla birlikte Solana ekosistemine dahil oluyor. Bu hamle ile AI Agent’ların en popüler olduğu iki ağda da yer alacak Virtuals Protocol kapsamını genişletiyor. THORChain, "yeniden yapılandırma" çalışmaları nedeniyle THORFi operasyonlarını askıya alırken, $RUNE %30 değer kaybetti.

World Liberty Financial, $20 milyon harcayarak 3.001 $ETH ve 95 $WBTC satın aldı! Şu anda, 19.403’ü Lido Finance üzerinden stake edilmiş şekilde toplamda 77.818 $ETH’e ($257 milyon) ve 646,72 $WBTC’ye ($67,6 milyon) sahip.

iStock-1321509292

Karak Network Foundation, Karak ağının temel katmanının ana ağa yaklaşmasıyla birlikte ekosistemin uzun vadeli hedeflerini desteklemek amacıyla $KAR tokenini duyurdu.

Nillion, ElizaOS için güvenlik ve gizliliği dönüştürmek amacıyla ai16z ile ortaklık kurdu. Daha önce Ocak 2025’te ana ağa geçeceğini duyuran Abstract, bu geçişin yarın gerçekleşeceğini açıkladı.

DEEPSEEK RAKİPLERİNİ SARSTI

Binance kurucusu CZ, "Tüm hükümetler harcamalarını blokzincir üzerinde, değiştirilemez bir halka açık defterde takip etmeli. Buna 'kamu harcaması' denmesinin bir sebebi var," ifadelerini kullandı.

iStock-1453936607

Yeni bir yapay zeka modeli olan DeepSeek geçtiğimiz günlerde açık kaynaklı olarak paylaşıldı ve rakiplerine kıyasla önemli ölçüde ucuz hesaplama maliyetleri yapay zeka endüstrisini sarstı. Ek olarak bu gelişme mevcut AI Agent'ların da geleceğini yeniden şekillendirebilir.
Kaynak: Fintables

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Fintables Fintables içerikleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Tuzağa düşüyor' dedi, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

'Tuzağa düşüyor' dedi, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

'Kaset arşivi' olduğu söyleniyordu! O iddialara yanıt verdi! İfadesi ortaya çıktı

'Kaset arşivi' olduğu söyleniyordu! O iddialara yanıt verdi! İfadesi ortaya çıktı

2 milyon TL'lik konut kredisinin ödemesi netleşti! 'Karı koca çalışsa...'

2 milyon TL'lik konut kredisinin ödemesi netleşti! 'Karı koca çalışsa...'

Emekli maaşı Temmuz zammını işaret etti 'Şimdiden söyleyeyim'

Emekli maaşı Temmuz zammını işaret etti 'Şimdiden söyleyeyim'

Eleman sıkıntısı için kritik adım! Bu kursa gidene günlük 850 lira verilecek, sigortası da yatırılacak

Eleman sıkıntısı için kritik adım! Bu kursa gidene günlük 850 lira verilecek, sigortası da yatırılacak

Patronlar isyan etti: '2 katı ücrete çalışmıyorlar'

Patronlar isyan etti: '2 katı ücrete çalışmıyorlar'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.