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Kripto dünyası bununla çalkalandı! Köpeğinin fotoğrafını paylaşacağını söyleyince...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
14.02.2025 12:46
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Kripto dünyasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Binance’in kurucusu CZ, 13 Şubat’ta köpeğinin fotoğrafını ve ismini paylaşacağını açıklayarak dikkatleri üzerine topladı. Böylece kullanıcılar, BNB üzerinden aynı isimli token’leri basmaya başladı. İşte detaylar...

Kripto dünyası bununla çalkalandı! Köpeğinin fotoğrafını paylaşacağını söyleyince...

Binance’in kurucusu CZ, 13 Şubat’ta köpeğinin fotoğrafını ve ismini paylaşacağını açıklayarak dikkatleri üzerine topladı. CZ, meme coin söylemiş çıkarmayacağını olsa da bu bilgileri paylaşmasından kısa bir süre sonra kullanıcılar, BNB üzerinden aynı isimli token’leri basmaya başladı. Bir kullanıcı, $BROCCOLI tokeni üzerinden1 $BNB ($666) ile tam $7 milyon kazanırken ağ üzerindeki launchpad, kısa bir süre boyunca çöktü. $420 milyon piyasa değerine kadar tırmanan token, şu anda $137 milyon seviyelerinde.

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PASİF GETİRİ ELDE EDEBİLECEK

Ethereum Vakfından DeFi projelerine $120 milyonluk ETH! Vakıf, Aave, Spark ve Compound gibi merkeziyetsiz borçlanma protokollerine 30,800 $ETH yatırarak varlıklarını değerlendirmeye başladı. Güncel oranlara göre vakıf, bu varlıklar üzerinden yıllık $1,5 milyon pasif getiri elde edebilir.
Hyperliquid, L1 seviyesinde yerel multi-sig desteği sunarak staking, trade ve varlık yönetiminde ek güvenlik sağladı. Akıllı sözleşme de gerektirmeyen bu özellik, büyük yatırımcılar ve kurumlar için gelişmiş yetkilendirme seçenekleri sunuyor.
Borçlanma ve staking projesi Liquity’nin ekibi, platformdaki “Earn” özelliği ile ilgili olası bir sorunu araştırdığını duyurmasının ardından kullanıcılarına pozisyonlarını kapatmalarını önerdi.

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34 DAKİKA ÇALIŞMAYI DURDURDU

Ağdaki yoğunluk sebebiyle yaşadığı sorunlarla sık sık eleştiri yağmuruna tutulan Solana cüzdanı Phantom, 12 Şubat’ta 34 dakika boyunca çalışmayı durdurdu!

Arbitrum,12 Şubat itibarıyla izin gerektirmeden doğrulama sunarak Arbitrum ekosistemini daha güvenli ve merkeziyetsiz hale getiren Arbitrum BoLD’u duyurdu!

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KULLANICI DENEYİMİ İYİLEŞECEK

Lens Chain, stabilcoin tabanlı gas modeliyle bir ilki gerçekleştirecek: Ekip, Lens Chain’in $GHO’yu yerel gaz token’i olarak kullanarak Ethereum’un güvenliğiyle hızlı ve düşük maliyetli işlemler sunacağını duyurdu. Bu adım işlem ücretlerini daha öngörülebilir ve stabil hale getirirken kullanıcı deneyimini de önemli ölçüde iyileştirebilir.

İZİNSİZ ÇALIŞABİLECEK

Fuel Network, ağdaki sıralayıcıların bundan sonra izinsiz olarak çalıştırılabileceğini ve bunun için gereken düşük donanım gereksinimlerini (4 CPU, 8GB RAM) duyurarak merkeziyetsizlik konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

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YENİLİKLERİ TANITTI

EVM-Tabanlı NFT Pazaryeri Opensea, yeni sürümüyle birlikte gelecek yenilikleri tanıtırken yakında $SEA token’i piyasaya süreceğini de duyurdu.

ANA AĞA GEÇTİ

Story Protocol, 13 Şubat’ta herkese açık ana ağa geçtiğini duyurdu. $IP token’i de eş zamanlı olarak piyasaya süren ağ, dağıttığı airdrop’un adil olmadığını düşünenler tarafından sert tepki aldı.

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DOODLES'TEN YENİLİK

Popüler NFT koleksiyonu Doodles, toplam 10 milyar arzlı $DOOD tokenini Solana üzerinde başlatacağını ve ilerleyen süreçte Base ağına köprülemeyi planlıyor. Token dağılımında %30 topluluğa, %25 ekosistem fonuna, %17 ekibe ve %13 yeni katılımcılara ayrıldı.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Vitalik Buterin, 13 Şubat’ta X üzerinde yaptığı “Make Communism Great Again (Komunizmi Yeniden Harika Yap)” esprisinin ardından $ETH’nin gidişatından memnun olmayan topluluk tarafından büyük eleştirilere uğradı.

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Jupiter, büyük bir geri alım programını başlatıyor! Pazartesi itibarıyla protokol ücretlerinin %50’si $JUP alımına ayrılacak ve 3 yıl boyunca kilitlenecek.

Kaynak: Fintables

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