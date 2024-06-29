FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Kripto para borsaları yasayı olumlu buldu

Kripto para borsaları yasayı olumlu buldu

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
29.06.2024 11:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto varlıklara ilişkin yasa, Türkiye'de hizmet veren kripto para borsaları tarafından olumlu karşılanırken, düzenleyici çerçevenin oluşturulmasının sektöre ilgiyi artırabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

Kripto para borsaları yasayı olumlu buldu

Kripto varlık ekosistemine yönelik düzenleme içeren "Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", 26 Haziran'da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Böylece Türkiye'de kripto varlıklara dair ilk yasal çerçeve oluşturuldu.

Kanunla söz konusu alanın düzenlenmesine yönelik yetki Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) verilirken, kripto para borsası olarak bilinen kuruluşların Türkiye'de hizmet verebilmesi için lisans almaları zorunluluğu getirildi.

Binance TR Üst Yöneticisi (CEO) Mücahit Dönmez, "kripto varlık yasası"na ilişkin yaptığı açıklamada, kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi ve tam uyum sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Türkiye'de kripto varlık borsalarına yönelik yasal düzenlemenin bu alana önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Dönmez, yasanın getireceği açıklık ve netliğin, tüm şirketlerin yüksek kullanıcı güvenliği önlemleri almasını ve kurumsal gerekliliklere uymasını zorunlu kılacağı değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, yasanın ekosisteme sağlayacağı faydalara yönelik olarak, "Kullanıcıların güveni artabilir ve kripto varlıkların daha geniş bir kesim tarafından benimsenmesi beklenebilir. Bu gelişmeler, sektörün büyümesini ve inovasyonu teşvik edecek, iş dünyasında güveni artıracak ve yeni oyuncuların sektöre güvenli ve kontrollü bir şekilde girişine olanak sağlayacaktır." dedi.

Düzenlemelerin sektörün farklı alanından alınan görüşler ile oluşturulduğunu belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Başlangıçta biraz yanlış anlaşılsa da yabancı borsaların yasaklanmayacağı yasada açık bir şekilde ifade edildi. Türkiye merkezli olmayan borsalar yasaklanmayacak ancak belli sınırlamalara tabi tutulacaktır. Örneğin, Türk kullanıcılarına yönelik olarak pazarlama faaliyetlerinde bulunamamaları ya da Türkçe dil seçeneği sunamamaları gibi birtakım sınırlamalara tabi olacaklarını biliyoruz. Düzenlemeler pek çok farklı paydaşın bir araya gelmesi ile oluşturuldu. Yasa çıkmadan önce ekosistemdeki tüm paydaşların görüşleri, önerileri ve hassasiyetleri dinlendi. Bu sayede Türkiye'de kanun yapıcılar bu yeni yasa ile kullanıcıların varlıklarının korunmasını ve kimsenin mağdur edilmemesini sağladılar."

"FİNANSAL REGÜLASYON TECRÜBESİYLE TÜRKİYE ŞANSLI BİR ÜLKE"

OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır ise yasanın dijital varlıkların düzenleyici çerçevesinin oluşturulması açısından önemli bir başlangıç olduğunu söyledi.

Yasayla kripto varlıkların Türkiye'de hukuki zemine oturduğunu ve bunun önemli bir gelişme olduğunu ifade eden Çamır, SPK ve yetkili kurumlarca çıkarılacak ikincil mevzuat ile soru işareti gibi görünen pek çok konunun da açıklığa kavuşacağı kanaatinde olduklarını kaydetti.

Çamır, yasayla kripto para ekosistemine merakın artabileceğini belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye'de özellikle finans sektöründe regüle edilen her alanın çok daha sağlıklı bir ekosisteme kavuştuğunu defalarca tecrübe ettik. Bu anlamda finansal regülasyon tecrübesiyle Türkiye çok şanslı bir ülke. Türkiye'de de kripto para sektörünün lisanslamaya kavuşmasının kullanıcılara, kurumsal şirketlere güven vereceğini ve bu alana gönül rahatlığıyla ilgi gösterileceğini tahmin ediyoruz. Regülasyonların da desteğiyle Türkiye'de de yeni bir kurumsal ilgi doğacağına inanıyoruz."

Çamır, öte yandan yasada öngörülen geçiş sürecinin sektörün paydaşlarına yükümlülüklere uyum anlamında kolaylık sağlayacağını düşündüklerini de belirtti. OKX TR’nin Türkiye'de şu an regüle bir şirket olduğunu aktaran Çamır, kripto varlık hizmet sağlayıcısı lisansı için de mevzuatla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

"DÜZENLEME EKOSİSTEME DE DEĞER KATACAKTIR"

Paribu Hukuk Direktörü Avukat Mehmet Türkarslan, yasayı olumlu bulduklarını belirterek, regülasyonların genel olarak platformların faaliyetlerini lisansa bağlamayı ve kullanıcı varlıklarının güvenliğini ön planda tutmayı hedeflediğini belirtti.

Bankaların da saklama hizmeti sunabilmesinde önemli hususun bu sektörün ve teknolojinin ruhunu yakalayabilmek olduğunu ifade eden Türkarslan, "Kullanıcıların 7 gün 24 saat kesintisiz işlem yapabilecekleri ve sadece bir kısım varlıklarını değil tüm varlıklarını eksiksiz olarak güvenle saklayabilecekleri bir yapının varlığı elzemdir." değerlendirmesinde bulundu.

Lisans almayacak kuruluşların Türkiye'de hizmet vermeyi durdurması hakkında da konuşan Türkarslan, "Nasıl ki Türkiye’de lisanslı olmayan bir aracı kurum, foreks borsası ya da banka faaliyet gösteremiyorsa kripto varlık platformları da aynı hüviyete tabi olacaklar. Kripto varlık yasası benzer yasalarla uyumlu, aslında yasak getiren değil lisansa yönlendiren bir düzenleme zira aksi uygulama hem haksız rekabete yol verici hem de kullanıcı varlıklarını tehlikeye atıcı bir yöntem olurdu. Bu düzenleme ekosisteme de değer katacaktır. Kripto yasasının yatırımcıyı koruma odaklı olduğunu görüyoruz." dedi.

Türkarslan, Paribu'nun lisanslama çalışmalarına yönelik ise şu bilgileri paylaştı:

"Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki değişiklik aslında SPK'ya bağlı diğer finansal kuruluşlardaki düzenlemelerle paralel bir değişiklik ve uzun süredir bu finansal kuruluşların tüm düzenlemelerini zaten yakından takip edip kendimizi adapte ediyoruz. Yasanın ardından yayımlanacak alt düzenlemeleri bekliyoruz. Ancak halihazırdaki faaliyet rutinlerimizin bu alt düzenlemelere zaten uygun olduğunu düşünüyoruz, hızlıca yükümlülükler kapsamında lisansımızı alacağız."

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vergi taslağı çalışması iş dünyasına görücüye çıkıyorVergi taslağı çalışması iş dünyasına görücüye çıkıyor
'Oranda ciddi artış sağlayacak...' 'Oranda ciddi artış sağlayacak...'
Küresel piyasalarda gözler ABD istihdam verisindeKüresel piyasalarda gözler ABD istihdam verisinde
Anahtar Kelimeler:
Kripto para
En Çok Okunan Haberler
Foyası ortaya çıkan şüpheli şimdi de yemek yemiyor! Vurguncunun tüm mal varlığına el konuldu

Foyası ortaya çıkan şüpheli şimdi de yemek yemiyor! Vurguncunun tüm mal varlığına el konuldu

Mahkum ve gardiyanın ilişkisi özel görüntülerle ifşalandı

Mahkum ve gardiyanın ilişkisi özel görüntülerle ifşalandı

Haziran enflasyon beklentisi belli oldu: Kimi sadece 145 TL kimi ‘sıfır’ zam alacak!

Haziran enflasyon beklentisi belli oldu: Kimi sadece 145 TL kimi ‘sıfır’ zam alacak!

Yerliye 1000, yabancıya 5000 TL!

Yerliye 1000, yabancıya 5000 TL!

Fiyatı geçen yıla göre yüzde 100 arttı, taksit bile yapılamıyor! Devlete çağrı: Katkı olmalı

Fiyatı geçen yıla göre yüzde 100 arttı, taksit bile yapılamıyor! Devlete çağrı: Katkı olmalı

Hobisiydi, şimdi talebe yetişemiyor! Müşteri aramaya gerek bile kalmıyor

Hobisiydi, şimdi talebe yetişemiyor! Müşteri aramaya gerek bile kalmıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.