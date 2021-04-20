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Kripto para menkul kıymet olarak görüldü: Kripto para hesabına haciz geldi!

20.04.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi, bir borçlunun kripto parasının bulunduğu hesaba haciz işlemi yapılmasına yönelik itirazını, bu tür paraların da emtia ve menkul kıymetler kapsamında değerlendirileceği gerekçesiyle reddetti.

Kripto para menkul kıymet olarak görüldü: Kripto para hesabına haciz geldi!

Kripto para, Türkiye'de ilk kez bir mahkeme tarafından menkul değer olarak kabul edildi. İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi'nin aldığı bu karar, Türkiye'de kripto paralara yönelik ilk hukuki işlem olması nedeniyle emsal değer taşıyacak.

KRİPTO PARA BORSASI BORÇLUNUN HESABINA BLOKE KOYDU

İstanbul'da bir alacaklı 42 bin liralık (masraflarla beraber 60 bin lira) borcuna karşılık İstanbul 14. İcra Müdürlüğü'ne başvurarak, bu kişinin Türkiye merkezli bir kripto para borsasındaki hesabına haciz işlemi uygulanmasını talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme, 5 Mart 2021'de borçlunun kripto paralarına haciz işlemi uygulanmasına yönelik karar aldı. Söz konusu kripto para borsası da borçlunun hesabına bloke koydu.

Borçlunun avukatı Kerem Bilen, İstanbul İcra Hukuk Mahkemesine başvurarak haciz kararına itiraz etti.

İtiraz dilekçesinde, İstanbul 14. İcra Müdürlüğü tarafından müvekkili hakkında icra takibine başlandığı ve borçlunun kripto para hesabına haciz konulduğu hatırlatılarak, Türkiye'deki kripto para borsalarının SPK mevzuatına tabi aracı kurum ya da BDDK mevzuatına tabi banka veya finans kuruluşu olarak adlandırılamayacağı için mevzuat yokluğundan ihbarnamenin iptalinin gerektiği öne sürüldü.

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Öncelikle borsa tarafından konulan blokenin gerekli önlemler alınarak ihtiyaten kaldırılması istenen dilekçede, icra müdürlüğü tarafından gönderilen haciz ihbarnamesinin iptaline, mahkeme aksi kanaatte ise kripto paraların, ihbarnamenin 3. kişiye ulaşmasından mahkemenin karar verilinceye kadarki süresi içinde kripto para için işlem gördüğü en üst değerden Türk lirasına çevrilmesine karar verilmesi talep edildi.

Dilekçede ayrıca, davalının tazminata mahkum edilmesi ve mallar üzerindeki haczin kaldırılması da istendi.

TÜRKİYE'DE BİR İLK!

Talebi değerlendiren İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi, 19 Nisan'da Türkiye'deki kripto para piyasası için emsal teşkil edecek bir karar verdi.

Kararda, İcra İflas Kanununun (İİK) 89/1. maddesi kapsamında, alacaklı avukatının talebiyle şikayete konu haciz ihbarnamesinin düzenlendiğinin anlaşıldığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Her ne kadar davacı, kripto paraların haczedilmeyeceğini iddia ederek şikayetçi olmuş ise de bu tür paraların da emtia ve menkul kıymetler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, bir çeşit dijital döviz veya sanal para olarak kabul edildiği, dolayısıyla haczedilebileceği anlaşıldığından şikayetin reddine dair karar verilmiştir."

AA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kripto para
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