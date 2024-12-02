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Kripto para piyasasında en büyük üçüncü oldu! XRP rüzgarı her şeyi değiştirdi!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
02.12.2024 10:25
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Kripto para piyasasında hareketlilik son hız devam ediyor. XRP son 24 saatte yüzde 30'u aşkın yükselişle Tether ve Solano'yu geride bırakarak en değerli üçüncü kripto para unvanını ele geçirdi.

Kripto para piyasasında en büyük üçüncü oldu! XRP rüzgarı her şeyi değiştirdi!

Donald Trump'ın başkanlık seçimini kazanması ile beraber kripto para piyasasında fırtına esiyor. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile yaşadığı hukuki sorunlar nedeniyle bir dönem 0.1037 dolara gerileyen XRP yüzde 31,5 yükselişle 2,45 dolar seviyelerinde seyrediyor.

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XRP KRİPTO BORSASININ ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

Coinmarketcap verilerine göre; XRP 139 milyar 900 milyon dolarla en değerli üçüncü kripto para unvanını elde etti.
1 dolar karşılığı işlem gören Tether’ın piyasa değeri 134, Solano’nun piyasa değeri ise 108 milyar dolar seviyelerinde. Solano aynı saat itibarıyla yüzde 10 gerilirken 228,25 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Bitcoin’in ardından en değerli ikinci kripto para olan Ethereum ise 3 bin 678 dolar dolaylarında seyrediyor. Ethereum'un piyasa değeri ise 441 milyar doların üzerinde.

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TRUMP'IN KRİPTO BORSASINA ETKİSİ

Donald Trump'ın ABD'nin 47'nci başkanı seçilmesiyle kripto piyasasında ciddi hareketlenme yaşandı. Zira Trump'ın vaatleri arasında kripto endüstrisini düzenleyici engellerden kurtarmak da yer alıyordı.

Bloomberg'in derlediği verilere göre; Bitcoin ve Ether spot ETF'leri, kasım ayında sırasıyla 6,5 milyar dolar ve 1,1 milyar dolarlık rekor net giriş kaydetti.

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Ether spot ETF'lerine cuma günü yaşanan sermaye girişi tüm zamanların zirvesine ulaşmıştı.

Ethereum spot ETF'lerine toplam net giriş 333 milyon dolara ulaşarak tarihte ilk kez Bitcoin spot ETF'lerini (320 milyon dolar) geride bırakmıştı.

Kripto piyasalarda Bitcoin dominance’ı yüzde 55,4, Ethereum dominance’ı yüzde 12,9 seviyelerinde. Diğer kripto paraların toplamı üse piyasanın yüzde 31,7’sini oluşturuyor.

Anahtar Kelimeler:
kripto borsası
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