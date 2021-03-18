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Kripto para piyasasında yaşanan gelişmeler ve değişen dengeler

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 18.03.2021 18:44 | Son Güncelleme

Bitcoin periyodik olarak rekor tazeliyor, altcoinlerin yıldızı parlamaya devam ediyor; BITTRT Araştırma Müdürü Helin Çelik, kripto para piyasalarındaki son gelişmeleri Mynet için yorumladı.

Kripto para piyasasında yaşanan gelişmeler ve değişen dengeler

Bitcoin periyodik olarak rekor tazeliyor, altcoinlerin yıldızı parlamaya devam ediyor. Yapılan araştırmalar ise 2021 başından beri dijital varlıklara yapılan yatırımlar rekor seviyeye ulaştığını gösteriyor. Bitcoin, sadece rezerv olmaktan çıkarak ödeme sistemi olarak da hayatımıza yerleşmeye başlıyor. Yatırım ürünleri içerisinde en çok ilgiyi ise piyasa hakimiyeti %62 dolaylarında olan Bitcoin görüyor. Bitcoin’in ardından Ethereum ve Ethereum tabanlı yatırım ürünler ilginin geri kalanını üzerine çekiyor. İlgi düzeyinin giderek arttığı kripto para piyasasına dair olumlu adımlar gelmeye devam ettikçe piyasanın hacmi derinleşiyor ve proje tabanı güçlenmeye devam ediyor.

Güncel piyasa hacmi 1 trilyon 758 milyar dolara ulaşan kripto para piyasasında Bitcoin’in, geçtiğimiz günlerde 61.800 direncini test ederek rekor tazelemesinin ardından, değeri küresel bankacılık devleri Visa ve MasterCard’ın toplam değerini geride bıraktı. Her ne kadar geleneksel finansçılar tarafından spekülatif olarak değerlendirilse de özellikle Bitcoin ve tabanında bulunan blokzincir teknolojisi neredeyse zorunlu olarak üzerine eğilinen bir durum haline geldi. Bu kapsamda, bankacılık devlerinden peşi sıra dijital dönüşüm atılımları gelmeye devam etti. Sadece bu hafta içerisinde Morgan Stanley ve Visa, Bitcoin konusundaki sınırlarını genişletme kararı aldı. Morgan Stanley, “Bitcoin’i yatırım yapılabilir bir varlık” olarak tanımladığını açıkladıktan sonra Bitcoin fonu başlatma yolunda adım attı. Bunu yaparken yatırımcının kendini eğitmesi ve Kripto paralar hakkında geliştirmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu gelişmeden yola çıkarak, Bitcoin’in getirisinden ve ilgisinden ne olursa olsun yararlanmak isteyen ve volatilitenin yarattığı riskli bölgeden eğitimle kurtulabileceğine inanan bankacılık devlerinin olduğu göze çarpıyor. Bankalar artık neredeyse zorunlu olarak bu kararları alıyor. Gün itibari ile Visa, kimlik bilgileri üzerinden Bitcoin almayı etkinleştireceklerini açıkladı. Bunun için önce Bitcoin cüzdanlarıyla çalışacak, ardından 70 milyon tüccarla anlaşmaya varacak. Böylelikle, piyasaya giriş yapması muhtemel aktör sayısında otomatik olarak artış görülecek.

Bitcoin, kripto paraları ve blokzincir teknolojisini parlatmaya devam ederken altcoinler de odak noktası haline gelmeye balşadı. Özellikle Bitcoin dominance oranı yatay seyirde giderken piyasaya giren yeni fonların büyük bir bölümü alternatif coinlere dağıldı. Böylelikle değerini kademeli olarak katlayarak yatırımcısının yüzünü güldüren kripto paraların sayısı da gittikçe arttı. GrayScale’in beş farklı altcoini (BAT, FIL, LINK, LPT, MANA) eklemesinin ardından bu 5 kripto para biriminde %100’e varan yükselişler görüldü. Altcoinler arasında özellikle Cardano (ADA) ve Polkadot (DOT), Ethereum’a alternatif olması açısından son zamanlarda en çok dikkat çeken kripto paralar arasında yer alıyor. Öyle ki bu iki kripto para birimine geçiş yapan fazlaca Ethereum yatırımcısı olduğu biliniyor. Son zamanlarda Ethereum fiyatının kısıtlı kalmasının nedenlerinden biri ETH yatırımcısının kendisine alternatif yaratmasından kaynaklandığı söylenebilir. Ethereum’un tabanının yoğunlaşması ve artan işlem ücretleri ETH yatırımcılarının alternatif aramasının nedenleri arasında sayılabilir.
ADA ise hafta başından beri pozitif gelişmeler konusunda atağa kalkmış durumda. Kurucusunun, Ethereum yatırımcılarının ADA’yı tercih edeceklerini açıklamasının ardından kademeli ivme yakalayan kripto para birimi yakın zamanda Coinbase’de yayınlanacağı haberleri üzerine yeniden atağa kalktı. Bloomberg Terminali’ne giren ve Coinmarketcap’te ilk 10 içerisine giren ADA’nın potansiyeli ise henüz bitmiş gibi gözükmüyor. Bugünden itibaren Coinbase’de listelemeye alınacak olan kripto para biriminde hacmin derinleşmesi ve volatilitenin artması bekleniyor. Bu sebeple, ADA yatırımcısının destek ve direnç bölgelerine dikkat etmesinde yarar görülüyor.

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