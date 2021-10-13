Kripto para yatırımcıları dikkat! Binance'tan Çin kararı: Durduruyorlar

Çin merkez bankası (PBOC), 24 Eylül'de kripto paraların piyasalarda geleneksel para birimleri gibi dolaşıma girmemesinin gerektiğini belirterek, yurt dışındaki kripto para borsalarının Çin'deki yatırımcılara internet üzerinden hizmet vermesini yasakladığını ve finansal kuruluşların, online ödeme ve internet şirketlerinin kripto para işlemlerini yapmasını kısıtladığını duyurmuştu.

31 ARALIK'TA GEÇİŞ YAPIYOR

Binance, Çin'deki sıkı tedbirlerin ardından kendi platformundaki tüketiciden tüketiciye alım satım işlemlerinde yuan kullanımını bu yıl 31 Aralık'ta durduracağını ve Çin'deki müşterileri için "yalnızca para çekme" moduna geçeceğini duyurdu.

Binance her ne kadar Çin'de kurulmuş bir kripto para işlem platformu olsa da, Çin'in kripto paraya sıkı düzenlemeler getirdiği 2017'de Çin'den ayrılmıştı.

Çin'de kurulmuş diğer başka bir büyük kripto para borsası OKEX de bugün yaptığı açıklamada 2017'den itibaren esas faaliyetlerini uluslararası piyasalara kaydırdığını ve Çin'de tanıtım yapmayı ve hizmet vermeyi durdurduğunu belirtti. (Reuters)



