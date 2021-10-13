FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Rusya'dan kripto para açıklaması: Yasaklamayı düşünmüyoruz

Rusya'dan kripto para açıklaması: Yasaklamayı düşünmüyoruz

13.10.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Moiseyev, kripto paraların Rusya’da bir ödeme aracı olarak kullanılmayacağını belirterek, “Vatandaşların yurt dışındaki borsalarda kripto para alımına yönelik herhangi bir yasak getirilmesi planlanmıyor.” dedi.

Rusya'dan kripto para açıklaması: Yasaklamayı düşünmüyoruz

Moiseyev, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus hükümetinin kripto para piyasalarına ilişkin yaklaşımına dair değerlendirmelerde bulundu.

"KRİPTO PARAYA YAKLAŞIMIMIZ DEĞİŞMEDİ"

Kripto paralarla ödeme yapılmasının Rusya’da para arzına yönelik tehlikeler barındırdığına dikkati çeken Moiseyev, “Rusya’da kripto paralarla ödeme yapmak şu anda yasak ve bu yaklaşımımız değişmedi. Örneğin, İsveç bunu serbest bıraktı ve bazı bölgelerde ulusal para birimleri artık geçmiyor.” diye konuştu.

Rusların kripto paralara yönelik yatırımları konusunda da ise serbestlik tanındığını anlatan Moiseyev, “Vatandaşların yurt dışındaki borsalarda kripto para alımına yönelik herhangi bir yasak getirilmesi planlanmıyor.” dedi.

Rusya Merkez Bankası Birinci Başkan Yardımcısı Sergey Şvetsov, 15 Eylül’de yaptığı açıklamada, "duygusal alımların" önüne geçmek amacıyla ülkedeki bankalardan kripto borsalarına yönelik ödemelerin yavaşlatılacağını söylemişti. (AA)

El Salvador, Bitcoin kârı ile Hayvan Hastanesi inşa edecekEl Salvador, Bitcoin kârı ile Hayvan Hastanesi inşa edecek


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar tarihi seviyeyi gördü, altın da yükselişte! Dolar tarihi seviyeyi gördü, altın da yükselişte!
PARTNERCem Yılmaz'ın 3 NFT'si satıldıCem Yılmaz'ın 3 NFT'si satıldı
Kripto para borsası kapılarını kapattı!Kripto para borsası kapılarını kapattı!
Anahtar Kelimeler:
Rusya Kripto para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Öldürdüğü gelininin cesedini parçalara ayırdı

Öldürdüğü gelininin cesedini parçalara ayırdı

"Dün önemli bir belge ulaştı" diyerek duyurdu

"Dün önemli bir belge ulaştı" diyerek duyurdu

Döviz bürolarında yeni dönem

Döviz bürolarında yeni dönem

130 bin işçinin maaşı değişecek

130 bin işçinin maaşı değişecek

4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz

4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz

Kriz kâhininden gelişmiş ülkelere çarpıcı uyarı

Kriz kâhininden gelişmiş ülkelere çarpıcı uyarı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

3 ülkeden dev işçi istihdamı! 16 bin TL - 25 bin TL arası maaş verecekler

3 ülkeden dev işçi istihdamı! 16 bin TL - 25 bin TL arası maaş verecekler

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Reuters'ın haberine ilk açıklama: Endişe verici

Reuters'ın haberine ilk açıklama: Endişe verici

Motorine 23 kuruş zam

Motorine 23 kuruş zam

Tarım Kredi fiyat listesini açıkladı!

Tarım Kredi fiyat listesini açıkladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.