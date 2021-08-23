Kripto paralar çıkışı sürdürüyor! 23 Ağustos Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 23 Ağustos Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Daha önce 45.000 doların altına gerilemiş olan Bitcoin gelen tepki alımlarıyla beraber yönünü yukarıya çevirmişti. 23 Ağustos haftanın ilk günü Bitcoin'de %1,84'lük bir değer artışı yaşandı. Peki 23 Ağustos'ta Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum...
23 Ağustos haftanın ilk günü Bitcoin güne %1,84'lük bir değer artışıyla başladı. Bitcoin şu anda $ 50.103,3 yani 423.450,65 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 49.099,0 - 50.403,3 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $30,17B.
%2,20'lik bir değer artışı yaşayan Ethereum şu anda $3.327,62 yani 28.109,48 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.
Güne %3,57'lik bir çıkışla başlayan Dogecoin, bugün $ 0,315122 üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,306551 - 0,319087 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $2,66B.
Güne %0,12'lik bir değer kaybıyla başlayan Ripple XRP, şu anda $ 1,23437 değerine sahip. XRP, gün aralığında 1,22118 - 1,25557 dolar değerinde değişim gösterdi. Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $4,80B.
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