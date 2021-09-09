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Kripto paralar değer kazandı! 9 Eylül Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 9 Eylül Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

09.09.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Eylül haftanın dördüncü günü Bitcoin ve diğer kripto paralardaki son durum yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bitcoin, Ripple, Dogecoin ve Ethereum bugün yükseliş yaşadı. Bitcoin bugün %2,30 seviyesinde değer kazandı. Peki 9 Eylül Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 9 Eylül Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar, kaç TL, Dogecoin ne kadar? İşte ayrıntılar...

Kripto paralar değer kazandı! 9 Eylül Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 9 Eylül Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

BTC önceki günlerde yükselişe geçmişti. 9 Eylül Perşembe haftanın dördüncü günü Bitcoin'de %2,30 seviyesinde değer artışı meydana geldi. Bitcoin geçtiğimiz günlerde yeniden 50 bin doların altına inmişti. Peki 9 Eylül 2021 tarihinde Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum...

9 EYLÜL BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

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9 Eylül haftanın dördüncü günü Bitcoin güne %2,30'luk bir değer artışı ile başladı. Bitcoin şu anda $ 46.206,0 yani 387.093,50 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 45.609,0 - 46.355,5 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $47,19B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

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%6,25'lik bir değer artışı yaşayan Ethereum şu anda $ 3.471,41 yani 29.585,39 Türk Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Dogecoin

Güne %5,80'lik bir artışla başlayan Dogecoin, bugün $0,255200 üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,249364 - 0,259262 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $2,63B.

RİPPLE XRP NE KADAR?

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Güne %5,25'lik bir değer artışıyla başlayan Ripple XRP, şu anda $ 1,10589 değerine sahip. XRP, gün aralığında 1,08172 - 1,12481 dolar değerinde değişim gösterdi. Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $6,32B.

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