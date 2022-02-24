Kripto paralar için son dakika alarmı! Bitcoin ve Ethereum sert çakıldı: İşte piyasalarda son durum...

Son dakika: Kripto para piyasalarında sert düşüşler devam ediyor. Bitcoin (BTC) fiyatı, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonuna başlaması ile birlikte düşüşe geçti. Kripto para piyasaları da bu kriz ortamına negatif yönlü tepki verirken piyasada panik satışlarının arttığı görülüyor.

BITCOIN'DE SON DURUM

Bitcoin, dünkü olumlu seyirde 39 bin dolara kadar yükseldikten sonra ABD işlem saatlerinde başlayan satışlar akşam saatlerinde hızlandı. Günün ilk saatlerinde satışların devam etmesiyle Bitcoin’in dünkü zirve seviyesinden yüzde 10’un üzerinde kayıp vererek 35 bin doların altına geriledi.

ETHEREUM DA ÇAKILDI

En büyük ikinci kripto para olan Ethereum (ETH) da sert düşüşlerden olumsuz etkilendi. Sabah saatlerinde 2 bin 350 dolara kadar gerileyen ETH, son 24 saatte yüzde 11’ün üzerinde değer kaybı görürken Ethereum kayıpları haftalık bazda yüzde 23’ü aşmış durumda.

Kripto para piyasa değeri de son 24 saatte yaklaşık yüzde 5 değer kaybederek 1,6 trilyon dolara geriledi. Bu kayıpların büyük bir kısmı işgalin hemen ardından geldi.

En büyük 10 kripto varlıkta günlük kayıplar yüzde 10’un üzerindeyken sadece Terra (LUNA), yüzde 2 değer kaybıyla en az düşüş yaşayan kripto varlık oluyor.

ADA, BNB, SOL, DOGE VE XRP FİYATI

Cardano, Dogecoin, AVAX ve SHIB ise yüzde 15’e varan oranlarda kayıplar yaşadı.

Cardano (ADA) 0,85 dolar destek bölgesinin altında düşüş ivmesi kazandı. Fiyat 0.820 dolar destek bölgesinin altına düştü. Şu anda 0.80 doların üzerinde kalmaya çalışıyor. 0,80 doların üzerinde bir kapanış, 0.75 dolara doğru daha sert bir düşüşe yol açabilir.

BNB 375 doların üzerinden güçlü bir düşüş başlattı ve 340 doların altına düştü. Daha fazla kayıp olursa fiyat 332 dolar destek seviyesine doğru düşebilir.

Solana (SOL) yüzde 12 düştü ve 70 dolar seviyesinin altında işlem görüyor. Daha fazla kayıp, 65 dolar seviyesine doğru daha sert bir düşüşü tetikleyebilir.

DOGE 0.122 dolar destek bölgesinin altında ivme kazanıyor. Ayılar aktif kalırsa fiyat 0.112 dolar seviyesine doğru düşebilir. Daha fazla kayıp, 0,105 dolara doğru bir harekete zemin hazırlayabilir.

XRP fiyatı da yüzde 10 düştü ve 0.665 dolar destek bölgesinin altında işlem görüyor. Ayılar aktif kalırsa fiyat 0.62 dolar desteğine doğru düşebilir. Bir sonraki büyük destek 0,60 dolar civarında.



