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Kripto paralar neden düşüyor? Dogecoin yükselir mi?

23.05.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde Bitcoin ve diğer kripto paralarda yaşanan düşüş yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Geçen hafta başlayan düşüş sonrası yükseliş yaşayan Bitcoin ve altcoinler bugün yeniden düşüşe geçti. Düşüş sürerken yatırımcılar bu konuda Elon Musk'ı sorumlu olarak görüyor. Peki kripto paralar neden düşüyor? Dogecoin yükselir mi? İşte yanıtı...

Kripto paralar neden düşüyor? Dogecoin yükselir mi?

Bitcoin ve diğer kripto paralarda yaşanan önemli düşüşün ardından yatırımcılar Bitcoin neden düşüyor, Dogecoin yükselir mi gibi soruları araştırmaya başladı. Düşüş sürerken yatırımcılar konuyla ilgili Elon Musk'ı sorumlu tutuyor. Peki kripto paralar neden düşüyor?

KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR? DOGECOİN YÜKSELİR Mİ?

Bugün kısa süreli bir yükselişin ardından yeniden %12,62 seviyesinde bir değer kaybeden Bitcoin şu anda $ 32.960,4 yani 277,45 Türk Lirası seviyesinde işlem görüyor. Gün aralığında 33.035,6 - 38.248,7 dolar değerleri arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $56,99B. Güne %1,70'lik düşüşle başlayan Ethereum gün içinde %20,22 seviyesinde değer kaybetti ve şu anda $ 1.906,31 yani 16,05 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. %17,66'lik değer kaybeden Dogecoin ise şu anda $ 0,287450 yani 2,42 Türk Lirası değerine sahip.

Elon Musk, resmi Twitter hesabı üzerinden 13 Mayıs’ta yapmış olduğu açıklamada, "Tesla Bitcoin karşılığında hiçbir şey satmayacak. Madencilik işlemlerinin daha sürdürülebilir bir enerjiye geçmesi durumunda Bitcoini ödemeler için kullanmayı düşünüyoruz. Bitcoinin harcadığı enerjinin yüzde 1inden azını harcayan diğer kripto para birimleriyle de ilgileniyoruz" şeklinde konuşmuştu. Bu gelişmelerin sonrasında, son 24 saat içinde 38 bin 854 ve 45 bin 812 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 14.44 düşüşle 38 bin 803 dolara gerilemiş, birimin haftalık kaybı yüzde 32.39 olarak hesaplanmıştı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi ise yaklaşık 118 milyar dolar düşüşle 726 milyar dolara gerilemişti.

Aynı zamanda Binance'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan konuya ilişkin açıklama yapılmıştı. Yapılan açıklamada, "Ağ yoğunluğu nedeniyle Ethereum ve ERC20 para çekme işlemleri geçici olarak devre dışı bırakıldı. Sabrınız için teşekkür eder ve verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesi yer almıştı. Diğer yandan kripto para borsası Coinbase'e de kullanıcıların erişimde sorun yaşadığı da bildirilmişti. Coinbase'in işlem yoğunluğu sebebiyle kripto paralarda bazı kotasyonları veremediği belirtildi. Kripto paraların düşüşünü tetikleyen önemli olaylardan biri de Çin’in yerel finansal kurumları ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmet vermesini yasaklanmasıydı. Yasak haberi sonrasında kripto paralarda yine sert düşüşler yaşandı ve düşüş şu an için de devam ediyor.

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