Kripto paralar neden düşüyor? Dogecoin yükselir mi?

Bitcoin ve diğer kripto paralarda yaşanan önemli düşüşün ardından yatırımcılar Bitcoin neden düşüyor, Dogecoin yükselir mi gibi soruları araştırmaya başladı. Düşüş sürerken yatırımcılar konuyla ilgili Elon Musk'ı sorumlu tutuyor. Peki kripto paralar neden düşüyor?

KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR? DOGECOİN YÜKSELİR Mİ?

Bugün kısa süreli bir yükselişin ardından yeniden %12,62 seviyesinde bir değer kaybeden Bitcoin şu anda $ 32.960,4 yani 277,45 Türk Lirası seviyesinde işlem görüyor. Gün aralığında 33.035,6 - 38.248,7 dolar değerleri arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $56,99B. Güne %1,70'lik düşüşle başlayan Ethereum gün içinde %20,22 seviyesinde değer kaybetti ve şu anda $ 1.906,31 yani 16,05 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. %17,66'lik değer kaybeden Dogecoin ise şu anda $ 0,287450 yani 2,42 Türk Lirası değerine sahip.

Elon Musk, resmi Twitter hesabı üzerinden 13 Mayıs’ta yapmış olduğu açıklamada, "Tesla Bitcoin karşılığında hiçbir şey satmayacak. Madencilik işlemlerinin daha sürdürülebilir bir enerjiye geçmesi durumunda Bitcoini ödemeler için kullanmayı düşünüyoruz. Bitcoinin harcadığı enerjinin yüzde 1inden azını harcayan diğer kripto para birimleriyle de ilgileniyoruz" şeklinde konuşmuştu. Bu gelişmelerin sonrasında, son 24 saat içinde 38 bin 854 ve 45 bin 812 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 14.44 düşüşle 38 bin 803 dolara gerilemiş, birimin haftalık kaybı yüzde 32.39 olarak hesaplanmıştı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi ise yaklaşık 118 milyar dolar düşüşle 726 milyar dolara gerilemişti.