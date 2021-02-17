Kripto paralar sadece rezerv olmaktan çıkıyor!

Gerek hane halkları gerekse kurumsal aktörler, pandeminin izlerini silmeye ve kendilerini daha korunaklı bölgeye taşımak için bir yol aradı. Parasal genişlemeler enflasyon riskini artırırken, Bitcoin, enflasyondan kaçmak ve fon yönetim şirketlerinin portföylerini süsleyecek bir dijital varlık olarak görülmeye başlandı. Böylelikle, MicroStrategy, PayPal, Square, Mass Mutual ve GrayScale gibi şirketler yüklü miktarda alış gerçekleştirdi. Arkasına kurumsalların desteğini alan Bitcoin ise 2020 ve 2021 yılı başından beri arka arkaya rekor tazeledi. Ekonomiler üzerinde görülen belirsizlik ve sonrasında gerçekleşen kurumsal atılım ise sadece bir başlangıç olarak kaldı. TESLA, KURUMSALLARIN KRİPTO PARA ÖDEMSİ ALMASI İÇİN İTİCİ GÜÇ OLDU Giderek artan talep doğrultusunda, uluslararası şirketler Bitcoin’i rezerv tutmak yerine ticaretlerinde fayda sağlayan bir unsur olarak görmeye başladılar. Böylelikle, kripto para ödemeleri konusunda atılan adımlar da peşi sıra geldi. Bu konuda, deyim yerindeyse, öncü atılım sayılabilecek açıklama ise Tesla tarafından yapıldı. Elon Musk’un ilgisi dışında, yönetiminde bulunduğu şirketi Tesla’nın “ödemelerde Bitcoin alacağız ve aldığımız Bitcoin’leri hemen bozmayacağız” açıklamaları sektöre başka bir bakış açısı getirdi.

Tesla, alacağı ödemelerde ise Square ve PayPal’dan fazlasıyla destek alacak. Tesla’nın ardından dünyayı saran köklü uluslararası şirketler kripto para ödemesi almak için düğmeye bastı. Tesla’nın itici güç olduğu bu durumun ardından ApplePay de kendi cüzdanlarına sahip olan kullanıcılar için kripto para ödeme seçeneğini entegre etme kararı aldı. ApplePay’in ardından Fortune 500 firması da gün itibari ile Bitcoin ödemesi alacağını duyurdu. Sadece Bitcoin değil, ödemeler konusunda stablecoinler de atağa kalkabilir. Fiyat oynaklıkları sebebiyle ödeme yöntemi olarak boğa piyasasında Bitcoin ile ödeme almak fayda sağlayabilir, ancak oynaklıktan dolayı altyapısı ve transfer hızı yerinde olan stablecoinler de ödemelerde şirketlere fırsat sunabilir. Atılan adımlar ise kripto paraların toplum hayatına entegre olma sürecini hızlandırır nitelikte. Kullanıcıya sunulan yeniliklerin ve kolaylıkların gerisinde kalmak istemeyen firmalar, rekabet açısından ellerini kripto paralarla güçlendirmeye çalışıyor. Dolayısıyla, farklı sektörlerden, farklı yapıya sahip olan kuruluşların bu tür adımları atmasıyla birlikte kripto para piyasasına yeni aktörler kazandırılacaktır. Sektörün genişlemesi ve hacmen derinleşmesi ise yatırımcılarının hareket alanlarını genişleyecek, derinliği olan bir piyasada işlem yapma imkanı sunulacaktır.