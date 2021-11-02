Kripto paralar yükselişte! 2 Kasım Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 2 Kasım Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından kripto para piyasalarında yaşanan son durum merak ediliyor. 2 Kasım Salı haftanın ikinci günü Bitcoin'de %1,73 seviyesinde değer artışı meydana geldi. Bitcoin geçtiğimiz günlerde 60 bin doların üzerine çıkmıştı. Son olarak önceki gün 66 bin dolara çıkarak yeni bir rekor kırdı ve bugün ise 65 bin dolar seviyesinde seyretmeyi sürdürüyor. Peki 2 Kasım 2021 tarihinde Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve kripto paralarda son durum...

2 KASIM BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

2 Kasım haftanın ikinci günü Bitcoin güne %1,73'lük bir değer artışı ile başladı. Bitcoin şu anda $ 61.655,7 yani 588.691,32 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 60.651,5 - 61.819,2 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $35,66B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

%3,03'lük bir değer artışı yaşayan Ethereum şu anda $ 4.353,00 yani 41.583,96 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Bugün %4,75'lik bir değer artışı yaşayan Dogecoin, bugün $ 0,280195 üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,267469 - 0,280659 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $2,28B.

RİPPLE XRP NE KADAR?

Bugün %1,13'lük bir değer artışı yaşayan Ripple XRP, şu anda $1,10026 değerine sahip. XRP, gün aralığında 1,08558 - 1,10298 dolar değerinde değişim gösterdi. Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $3,33B.

