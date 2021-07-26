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Kripto paralara dünya devlerinden can suyu! Ethereum yüzde 10.06, Bitcoin ise yüzde 12.64 yükseldi

26.07.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto paraların atası olarak kabul edilen Bitcoin, aylar süren sakin seyrini kırdı ve 40 bin dolar seviyesine yaklaştı. Bitcoin son gelen haberlerle yüzde 12.64 yükseliş sergiledi. Öte yandan Ethereum yüzde 10.06 yükseliş sergiledi. Bitcoin'in toparlanmasının ardında ise dünya devi JP Morgan ve Goldman Sachs yer aldı.

Kripto paralara dünya devlerinden can suyu! Ethereum yüzde 10.06, Bitcoin ise yüzde 12.64 yükseldi

Kripto para birimi Bitcoin 39 gün önceki seviyesi olan 40 bin dolara kadar yükseliş gerçekleştirdi. Bitcoin üzerinde etkili açıklamaları olan Elon Musk'ın yükselişte payı olduğu belirtiliyor. Bir süredir düşüş trendinde olan ve 2021'deki tüm kazançları kaybetmek üzere olan kripto para piyasasına JP Morgan ve Goldman Sachs'dan cansuyu geldi. Bitcoin son gelen haberlerle yüzde 12.64 yükseliş sergiledi. Ethereum yüzde 10.06 yükseliş sergiledi.

JPMORGAN VE GOLDMAN SACHS'TAN 'ERİŞİM' ADIMI

Jp Morgan, müşterilerine kripto paralara erişim imkanı sağladığını duyurdu. Bu erişimi sağlayan ilk ABD bankası oldu. Goldman Sachs ise avrupalı müşterilerine kripto paralara dayalı yatırım enstrümanlarına erişim imkanı getirdi.

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Bu kurumsal taleplerin yanında Amazon.com'un kripto para piyasasına girmek üzere adım attığı spekülasyonları da kripto paraların toparlanmasına yardımcı oldu. Ancak Amazon.com haberi doğrulanmadı. Ancak Amazon.com, dijital para ürün lideri konusunda bir iş ilanı açtı. Spekülasyonlarda buradan doğdu. Ancak resmi açıklama gelmedi.

Elon Musk'ın parlattığı Dogecoin ise yüzde 16.96 yükseliş sergiledi. Son 7 günlük yükselişi ise yüzde 28,23 oldu.

64 BİN 813 DOLARI GÖRMÜŞTÜ

Bitcoin 64 bin 8123 doları 14 Nisan 2021 tarihinde gördükten sonra sert satış dalgasıyla karşılaşmış ve 29 bin dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Tarihi yüksek seviyesinden yüzde 38 uzakta olan Bitcoin bugün yüzde 17'nin üzerinde primle 39 bin 738 dolar seviyesine ulaştı.

ETHEREUM DA YÜKSELİŞTE

En çok tercih edilen kripto para birimi Ethereum da yüzde 14'e yakın primle 2344 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ethereum'u Dogecoin takip etti ve yüzde 13 oranında yükselişle 0.21 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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