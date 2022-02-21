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Kripto paralarda boğa ne zaman gelecek? Bitcoin, Ethereum kripto paralarda boğa dönemi ne zaman başlayacak?

21.02.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Kasım 2021'de yaptığı 69 bin dolarlık zirvenin ardından düşüşe devam eden Bitcoin ve beraberinde birçok kripto parada boğa döneminin ne zaman geleceği uzun süredir merak ediliyor. Yükseliş dönemi anlamına gelen boğa dönemi kripto para piyasasında oldukça volatil yaşanıyor. Boğa döneminde kripto paralarda yüzde 30'lardan 50'lere, hatta daha fazla yükselişler görülebiliyor. Peki kripto paralarda boğa ne zaman gelecek? Kripto paralarda boğa vaktinin birçok dinamiğe bağlı olduğu söyleniyor.

Kripto paralarda boğa ne zaman gelecek? Bitcoin, Ethereum kripto paralarda boğa dönemi ne zaman başlayacak?

Bilindiği üzere pandeminin patlak vermesi nedeniyle piyasalardan para çıkmış ve ardından piyasaya para girdiğinde birçok hisse, emtia, ürünün fiyatında artış görülmüştü. Pandemi döneminde diğer birçok varlık gibi değer kaybeden kripto paralarda ise, piyasaya para girmesiyle boğa dönemi yaşanmıştı. 2021 boğa dönemi ile popülerliğini daha da artıran kripto para piyasasına, yeniden boğa döneminin ne zaman hakim olacağı merak ediliyor. Konuyla alakalı açıklama yapıldı. Ethereum kurucusu Buterin, kripto paralarda düşüş döneminin faydalı olabileceğini vurguluyor. İşte ayrıntılar...

Kripto paralarda boğa ne zaman gelecek? Bitcoin, Ethereum kripto paralarda boğa dönemi ne zaman başlayacak?

KRİPTO PARALARDA BOĞA NE ZAMAN?

Kripto para borsalarından biri olan Huobi'nin kurucu ortağı Du Jun, Bitcoin boğa piyasasının 2024'ün sonlarında ya da 2025'in başlarında başlayabileceğini tahmin ediyor. Du Jun, bu görüşünü Bitcoin halving (ödül yarılanması) ile oluşan geçmiş fiyat hareketleriyle ilişkilendiriliyor.

Sonuncusunun Mayıs 2020 döneminde gerçekleştiği Bitcoin halving sonrasında Bitcoin, Kasım 2021'de 69 bin dolara ulaşarak zirve yaptı. Mayıs 2020 öncesi ödül yarılanmasının ardından benzer zaman diliminde Bitcoin (BTC) 20 bin dolara kadar ulaşmış ve o zamanlar zirveyi görmüştü. Sonraki Bitcoin halving 2024'ün ilk aylarında gerçekleşecek.

Bitcoin'deki düşüşle alakalı yorumlarda bulunan Huobi CEO'su, risklerden dolayı tahminde bulunmanın zor olduğunu ifade etti ve düşüşlerin devam etmesinin ayı piyasasının göstergesi olduğunu belirtti. Sonraki boğa sezonu için ise 2024 ve 2025'i işaret etti.

Kripto paralarda boğa ne zaman gelecek? Bitcoin, Ethereum kripto paralarda boğa dönemi ne zaman başlayacak?

ETHEREUM KURUCUSU: "FIRSATLAR SUNUYOR"

Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin yeni bir kripto kışına hazır olmak gerektiğini söyledi. Buterin, düşük fiyatların başka bir kripto varlık sektörü gelişimine yol açabileceğini söylüyor. Ayrıca Buterin, ayı dönemini birçok yatırımcının memnuniyetle karşıladığını da belirtti.

BİTCOİN 2022'DE 200 BİN DOLAR OLACAK MI?

Kripto piyasasının tanınan isimlerinden Fundstrat Global Advisor'ın Yönetici Ortağı Tom Lee, Bitcoin için 2022'de Bitocin'in 200 bin dolar olabileceğini ancak bu hedefin birçok dinamiğe bağlı olduğunu belirtiyor.

Fundstrat Global Advisor CEO’su Bitcoin’de 200.000 dolarlık bir fiyat seviyesi için endüstriye yeni fonların girmesi gerektiğini düşünürken böyle bir eylemin ise kripto paraları kucaklayan dünya genelinde düzenleyici netliğiyle olabileceğini düşünüyor. Goldman Sachs ise 2022'de Bitcoin'in 100 bin dolar olacağını öngörüyor.

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Anahtar Kelimeler:
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