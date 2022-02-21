Kripto paralarda bu hafta neler olacak? Kripto paralarda düşüş devam edecek mi? Kritik haftada gözler ABD'ye çevrildi!

69 bin dolarlık fiyat ile 10 Kasım 2021'de zirveyi gören Bitcoin 21-27 Şubat haftasına 38 bin dolar seviyelerinde başladı. Aylık kapanışların oldukça önemli olduğu kripto para piyasasında Bitcoin ve diğer birçok altcoinin seyri için 21-27 Şubat haftasında sergilenecek performans önem arz ediyor. Bilindiği üzere Çin'den gelen kripto para karşıtı ifadeler nedeniyle piyasaya düşüş hakim olmuştu. Öte yandan piyasaların gözleri, bu kritik haftada ABD'ye çevrildi. Peki Bitcoin başta olmak üzere kripto paralar ne yönde seyredecek?

21-27 ŞUBAT HAFTASI KRİPTO PARALARDA PİYASASI NE YÖNDE SEYREDECEK?

Aylar sonra 24 Ocak'ta 32 bin dolara kadar gerileyen lider kripto para birimi Bitcoin bu bölgeden alıcı toplamış ve sonraki iki haftayı yükselişle kapatmıştı. 32 bin dolar seviyesinden topladığı alıcılarla 45 bin doları gören Bitcoin son iki haftadır değer kaybediyor. Oldukça volatil olan kripto para piyasasında uzun vadeli analiz yapmak için aylık kapanışlar dikkate alınıyor.

ABD'den gelecek haberler kripto para piyasasının gidişatında belirleyici olacak. ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni haftada kripto para birimleri ve merkez bankası dijital para birimi ile ilgili kararname imzalayacağı öngörülüyor. Öte yandan Rusya- Ukrayna tarafında meydana gelen gelişmeler takip ediliyor.

Konuya yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre gelecek direktif ile bir CBDC çalışması yapılacak ve Hazine, Adalet ve İç Güvenlik Bakanlıkları da dahil olmak üzere bir dizi kurumdan paranın geleceği hakkında bir rapor hazırlanması talep edilecek. Ayrıca Bilim ve Teknoloji Ofisi Politikası Direktörü, bir CBDC sistemini desteklemek için gerekli olabilecek meselelerin değerlendirmesini gerçekleştirecek.

FED YÖNETİM KURULU ÜYESİNDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Fed Yönetim Kurulu üyesi Lael Brainard, stablecoin ve kripto para kullanımının yaygınlaştığını ve diğer ülkeler kendi merkez bankası dijital paralarını (CBDC) çıkarırken FED'in de kendi dijital parasını çıkarmasının istikrarı artırıcı rolü olabileceğini söyledi.

Konuyla alakalı açıklama yapan Brainard, "Aralarında Fed'in de olduğu politika yapıcıların, ödeme sistemlerinin geleceği için plan yapmaları ve yeni teknolojilerin potansiyel faydalarını gündeme getirmek için bir dizi olası seçeneği değerlendirmeleri gerekli. Bir ABD CDBC, dünya genelinde Dolar kullanan insanların dijital finansal sistemde işlem ve iş yapmak için ABD parasının gücüne ve güvenliğine bel bağlamaya devam etmelerini sağlamak için potansiyel bir yol olabilir" diye konuştu.

Merkez bankalarının dijital para çıkarmaları taraftarı olan Brainard, "Yeni kripto varlık biçimlerinin ve dijital paranın Fed'in finansal istikrarı, güvenli ve etkin bir ödeme sistemini, hane halkı ve işletmelerin güvenli merkez bankası parasına erişimlerini, maksimum istihdam ve fiyat istikrarını sağlama sorumluluklarını nasıl etkileyebileceğinin değerlendirilmesi önemli" dedi.

"ÜRETKEN KESİM AYI PİYASASINI MEMNUNİYETLE KARŞILAR"

Ethereum kurucusu Vitalik Buterin, kripto para piyasasında meydana gelen düşüşün kripto kışı olup olmadığından emin olamadığını, ancak öyle olsa bile kripto piyasasına faydalı olabilecek alanlar yaratacağını söyledi.

“Kripto ile derinden ilgili insanlar ve özellikle üretken kesim ayı piyasasını memnuniyetle karşılar” ifadelerini kullanan Buterin, “Bu kişiler ayı piyasasından memnuniyet duyar çünkü geride bıraktığımız dönem gibi fiyatların ciddi şekilde yükseldiği uzun dönemler insanları mutlu etse de bunun yanında çok kısa vadeli spekülatif bir ilgiyi de üstüne çeker” dedi.

Kripto kışının yeni projeler yaratmak veya teknolojilerini geliştirmek isteyen kişilere faydalı olacağını belirten Buterin, “Kripto piyasalarla ilgili bu parlak insanların katılım gösterdiği niş bir grup tarafından yönetilen ve geleneksel piyasalardan bağımsız hareket eden bir sektör olmaktan çıkarak her geçen gün artan şekilde ana akım finansal piyasaların parçası olan bir noktaya ilerlediğimizi hissediyorum” dedi.

