Kripto paralarda büyük düşüş! 25 Ağustos Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 25 Ağustos Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

50.000 doların üzerine çıkan Bitcoin, önceki gün gelen kâr satışlarıyla beraber 49.500 dolara gerilemişti. 25 Ağustos Çarşamba haftanın üçüncü günü Bitcoin'de %-3,00'lük bir değer kaybı yaşandı. Peki 25 Ağustos 2021 tarihinde Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum...
25 Ağustos haftanın üçüncü günü Bitcoin güne %-3,00'lük bir değer kaybıyla başladı. Bitcoin şu anda $ 48.012,3 yani 404.112,85 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 47.669,8 - 48.277,5 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $32,78B.
%4,39'luk bir değer kaybı yaşayan Ethereum şu anda $ 3.187,90 yani 26.738,55 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.
Güne %6,98'lik bir düşüşle başlayan Dogecoin, bugün $ 0,287840 üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,284366 - 0,291003 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $3,11B.
Güne %-6,27'lik bir değer kaybıyla başlayan Ripple XRP, şu anda $ 1,15988 değerine sahip. XRP, gün aralığında 1,13512 - 1,17090 dolar değerinde değişim gösterdi. Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $5,93B.
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