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Kripto paralarda büyük düşüş! 25 Ağustos Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 25 Ağustos Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

25.08.2021 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ve diğer kripto paralardaki son durum yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bitcoin, Ripple, Ethereum ve Dogecoin bugün güne önemli bir düşüşle başladı. Bitcoin %3,00 oranında değer kaybı yaşarken, Dogecoin'de değer kaybı %7,00 seviyesine yaklaştı. Peki 25 Ağustos Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 25 Ağustos Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar, kaç TL, Dogecoin ne kadar? İşte ayrıntılar...

Kripto paralarda büyük düşüş! 25 Ağustos Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 25 Ağustos Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

50.000 doların üzerine çıkan Bitcoin, önceki gün gelen kâr satışlarıyla beraber 49.500 dolara gerilemişti. 25 Ağustos Çarşamba haftanın üçüncü günü Bitcoin'de %-3,00'lük bir değer kaybı yaşandı. Peki 25 Ağustos 2021 tarihinde Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum...

25 AĞUSTOS BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

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25 Ağustos haftanın üçüncü günü Bitcoin güne %-3,00'lük bir değer kaybıyla başladı. Bitcoin şu anda $ 48.012,3 yani 404.112,85 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 47.669,8 - 48.277,5 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $32,78B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

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%4,39'luk bir değer kaybı yaşayan Ethereum şu anda $ 3.187,90 yani 26.738,55 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Dogecoin

Güne %6,98'lik bir düşüşle başlayan Dogecoin, bugün $ 0,287840 üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,284366 - 0,291003 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $3,11B.

RİPPLE XRP NE KADAR?

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Güne %-6,27'lik bir değer kaybıyla başlayan Ripple XRP, şu anda $ 1,15988 değerine sahip. XRP, gün aralığında 1,13512 - 1,17090 dolar değerinde değişim gösterdi. Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $5,93B.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para Dogecoin
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