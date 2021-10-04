Kripto paralarda düşüş! 4 Ekim Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 4 Ekim Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Kripto para piyasaları geçen haftanın ortasından beri yükselişteydi. Ayrıca piyasaların son 7 günlük ortalama değer kazancı ise yüzde 10 civarında olmuştu. 4 Ekim Pazartesi haftanın ilk günü Bitcoin'de %0,17 seviyesinde değer kaybı meydana geldi. Bitcoin geçtiğimiz günlerde yeniden 50 bin doların altına inmişti. Peki 4 Ekim 2021 tarihinde Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve kripto paralarda son durum...

4 EKİM BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

4 Ekim haftanın ilk günü Bitcoin güne %0,17'lik bir değer kaybı ile başladı. Bitcoin şu anda $ 47.735,1 yani 423.662,97 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 47.270,8 - 48.285,0 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $26,53B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

%-1,05'lik bir değer kaybı yaşayan Ethereum şu anda $ 3.353,74 yani 29.756,85 Türk Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Bugün %0,58'lik bir değer kaybı yaşayan Dogecoin, bugün $ 0,216034 üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,212992 - 0,225530 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $1,27B.

RİPPLE XRP NE KADAR?

Bugün %-0,36'lık bir değer kaybı yaşayan Ripple XRP, şu anda $ 1,03220 değerine sahip. XRP, gün aralığında 1,02092 - 1,05956 dolar değerinde değişim gösterdi. Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $3,25B.

