Kripto Paralarda Genel Görünüm ve Kritik Korelasyon Değişimleri

Aşı dağıtımı, yaygınlaşması ve kapsamında belirsizlik durumunun doğması ve ekonomik toparlanmanın gecikeceği düşüncesi kripto paraları tekrar harekete geçirmiş ve böylelikle BTCUSD test edip çekildiği 12000 direncini kırarak 12400 seviyelerine kadar ivmelenmişti. Diğer yandan ETHUSD bu gelişmeye ayak uydurarak 442 direncini kırmayı denedi.
Meydana gelen ivmenin ardından short pozisyonlarda hacim artışlarıyla tekrar geri çekilme yaşandı. Önceki gün ciddi miktarda fon çıkışıyla tetiklenen satış baskısı, 19 Ağustos 2020’de yayımlanan Fed tutanakları sonrasında USD endeksindeki güç kazanımıyla bir süre daha devam etti. Doların güç kazanma çabası ise bir kısım yatırımcının nakde dönmesiyle sonuçlandı. Böylelikle, altın ve kripto paralarda bir miktar satış baskısı görüldü.
Ancak, halihazırda 11775 direncinin üzerinde tutunmaya çalışan kripto para birimi Mart 2020’den beri içerisine girmiş olduğu yukarı yönlü trendi devam ettiriyor. Öte yandan, ETHUSD 400 desteğinin üzerinde kalmaya istekli gözüküyor ve desteği test etmesinin ardından belirtilen fiyatlamadan alıcı buluyor. Her iki kripto para biriminin, belirtilen kritik destek noktalarının üzerinde tutunmayı başarırlarsa, test edip çekildikleri alana eğilim gösterebileceği düşünülüyor. Böylelikle, BTCUSD’de 12400’ler, ETHUSD’de ise 442 seviyeleri canlılığını koruyabilir.
BTCUSD 12400’lerin üzerinde tutunabilirse sırasıyla 12580, 12850, 13185 ve 13750 dirençleri gündeme gelebilir. Ancak, bu dirençlere kadar ilerleyen zaman zarfı içerisinde bir alt kademe olarak 11900-12000 bandından yukarı yönlü çıkış yakalaması gerektiği düşünülüyor. Aşağıda ise günlük grafikte 20 MA’nın yakından takip edilmesi gerektiği düşüncesi hakim. Olası bir kırılımda 11300’lere kadar olan çekilme olağan karşılanabilir. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması ise satış baskısını artırabilir. Genel çerçeveye bakıldığında, meydana gelebilecek geri çekilmeler süreçteki açmazlar devam ettiği sürece alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.
400 desteğinden toparlayan ETHUSD’nin 400’lü seviyelerde alıcısının gücünü koruduğu görülüyor. Long pozisyonların hacmindeki artışın devam etmesi durumunda 418/421, 437 ve 442 dirençleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketliliğin devamlılığı için ise 442’nin üzerinde tutunması kripto para birimi açısından önem taşıyor. Bu durumda, 459, 479 ve 500 dirençleri monitör edilebilir. Aşağıda ise 20 MA ile 400, 397 ve 392 destekleri izlenebilir. Bu alandan negatif çıkış yakalaması ise satış baskısını bir miktar artırabilir.
Korelasyon Değişimleri Ne İfade Ediyor?
İçerisinde bulunduğumuz covıd-19 süreci, Ethereum tabanında yaşanan gelişmeler ve DeFi projeleri kripto paraların arasında da bir takım farklılaşmalar yaratmış ve bu durum korelasyon tablosuna da yansımıştır. Korelasyon oranları yüksek olan kripto paraların yıllık korelasyondan kayda değer kopuşlar yaşadığı gözlemlenmiştir.
Bu durum, haftalık korelasyon tablosunda trade stratejisi oluşturmuştur. ETH ve XLM arasındaki korelasyon oranının 0.33’lere gerilemesi, ETH’nin sakin kaldığı ya da düşüşe geçtiği anlarda XLM’de yatırımcıya fırsat sunmuş; XLM ve BAT arasındaki korelasyon ise benzer ilişkiyi ikili arasında doğurmuştur.
Yıllık Korelasyondan Kopuş Yüzdesi
Haftalık Korelasyon Tablosu
[ICRYPEX Hazine Uzmanı Helin ÇELİK]
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