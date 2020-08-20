Kripto Paralarda Genel Görünüm ve Kritik Korelasyon Değişimleri

Aşı dağıtımı, yaygınlaşması ve kapsamında belirsizlik durumunun doğması ve ekonomik toparlanmanın gecikeceği düşüncesi kripto paraları tekrar harekete geçirmiş ve böylelikle BTCUSD test edip çekildiği 12000 direncini kırarak 12400 seviyelerine kadar ivmelenmişti. Diğer yandan ETHUSD bu gelişmeye ayak uydurarak 442 direncini kırmayı denedi.

Meydana gelen ivmenin ardından short pozisyonlarda hacim artışlarıyla tekrar geri çekilme yaşandı. Önceki gün ciddi miktarda fon çıkışıyla tetiklenen satış baskısı, 19 Ağustos 2020’de yayımlanan Fed tutanakları sonrasında USD endeksindeki güç kazanımıyla bir süre daha devam etti. Doların güç kazanma çabası ise bir kısım yatırımcının nakde dönmesiyle sonuçlandı. Böylelikle, altın ve kripto paralarda bir miktar satış baskısı görüldü.

Ancak, halihazırda 11775 direncinin üzerinde tutunmaya çalışan kripto para birimi Mart 2020’den beri içerisine girmiş olduğu yukarı yönlü trendi devam ettiriyor. Öte yandan, ETHUSD 400 desteğinin üzerinde kalmaya istekli gözüküyor ve desteği test etmesinin ardından belirtilen fiyatlamadan alıcı buluyor. Her iki kripto para biriminin, belirtilen kritik destek noktalarının üzerinde tutunmayı başarırlarsa, test edip çekildikleri alana eğilim gösterebileceği düşünülüyor. Böylelikle, BTCUSD’de 12400’ler, ETHUSD’de ise 442 seviyeleri canlılığını koruyabilir.