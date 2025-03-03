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Son dakika! 2 aylık enflasyon farkı belli oldu... Memur ve emekliye zam için ilk rakam ortaya çıktı!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
03.03.2025 10:19
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TÜİK Şubat ayı enflasyonunu açıkladı. TÜİK'in açıkladığı Şubat ayı enflasyonu ile memur ve emekliler için 2 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Ocak ayındaki zamlarından memnun kalmayan birçok memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi Temmuz ayında ne kadar zam alacaklarını merak ediyor. Peki TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarına göre, 2 aylık enflasyon farkı yüzde kaç olarak gerçekleşti? İşte detaylar...

Son dakika! 2 aylık enflasyon farkı belli oldu... Memur ve emekliye zam için ilk rakam ortaya çıktı!

Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verileri ile memur ve emekkiler 6 ayda bir olmak üzere maaşlarına zam alıyor. Ocak ayındaki zamlarından memnun olmayan birçok memur ve emekli Temmuz ayında ne kadar zam alacağını öğrenmek için beklemeye başladı.
Ocak ve Şubat aylarının enflasyon oranlarının açıklanması ile milyonlarca memur ve memur emeklisi için 2 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Peki Şubat ayında enflasyon yüzde kaç olarak gerçekleşti?

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ŞUBAT AYI ENFLASYONU

Şubat ayında enflasyon yüzde 2,27 olarak açıklanırken, yıllık enflasyon yüzde 39,05 oldu. Ocak ayında ise enflasyon yüzde 5,03 olarak açıklanmıştı. 2025 ilk dönemine ilişkin 2 aylık enflasyon ise yüzde 7,42 olarak gerçekleşti.
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EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Ocak ve Şubat aylarının enflasyon oranlarının açıklanması ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi için Temmuz ayında yüzde 7,42 artışa hak kazandı. Memur maaşı zammı içinse yüzde 6,41 oldu.

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TÜİK'in Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon rakamlarını açıklaması ile memur ve memur emeklisinin enflasyon farkında belirleyici olacak. Memurların enflasyon farkı alabilmesi için toplu sözleşmeye göre yüzde 0,92 artması gerekiyor.

TOPLU SÖZLEŞME

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

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