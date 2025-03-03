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28 yılda 3 milyon araç ürettiler! Otomobil devi elektrikli araç üretmek için o şehri tercih etti... Satışlarını yüzde 120 arttırdı

03.03.2025 10:57
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Hyundai Motor Türkiye, Kocaeli'deki fabrikasında gelecek yılın ikinci yarısından itibaren elektrikli otomobil üretimine başlayacak. Hyundai Motor Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel, satışlarını son 4 yılda yüzde 120 arttırdıklarını kaydederek, "Geçen yıl üç vardiya çalışarak 245 bin adetlik üretime ulaştık. Bunun 204 bin adedini 40'tan fazla ülkeye ihraç ettik, 2,4 milyar dolar ihracat gelirine ulaştık" sözlerini kullandı.

28 yılda 3 milyon araç ürettiler! Otomobil devi elektrikli araç üretmek için o şehri tercih etti... Satışlarını yüzde 120 arttırdı

Hyundai Motor Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel, şirketin 2024 performansının ve 2025 yılı beklentilerinin paylaşıldığı toplantıda, geçen yıl global araç satışlarının önceki yıla göre yüzde 1,7 artarak 88,2 milyon olarak gerçekleştiğini söyledi.

Globaldeki elektrikli araç satışlarının 17 milyonu geçmesinin dikkat çekici olduğunu dile getiren Berkel, "Bundan 5 yıl önce 2 milyon adetlerdeydi elektrikli satışlar. Ciddi bir artış gösterdi. Dünyada 500 tane tam elektrikli model satılıyor. 2030'a kadar bu rakamın 1000'lere ulaşacağı öngörülüyor" dedi.

CANİNCE

KÜRESEL SATIŞLARI 6,26 MİLYONA ULAŞTI

Murat Berkel, bünyesinde Hyundai, Kia ve Genesis markalarını bulunduran Hyundai Motor Grubunun 2024'te 6,26 milyon satışla dünyanın üçüncü büyük otomotiv grubu olduğunu belirterek, dünyanın büyük üreticilerini geride bıraktıklarını söyledi.

Sadece Hyundai markasıyla geçen yıl satılan araç sayısının globalde 4,1 milyona yükseldiğini ifade eden Berkel, şu bilgileri verdi:

"A'dan Z'ye yenilenen ürün gamı ve gelişmiş elektrikli modelleriyle satışa sunulduğu tüm pazarlarda büyük ilgi gören Hyundai modelleri, her zevke hitap ediyor. Markanın global satışları içindeki EV oranı ise 2025 yılında yüzde 5 olarak gerçekleşti. Hyundai'nin Avrupa'daki satışları da 534 binden fazla. Daha çok SUV modellerle Avrupalı tüketicilerin ilgisini çeken Hyundai'nin bölgedeki EV oranı ise yüzde 12. 2025 yılında satışa sunulacak INSTER ve IONIQ 9 modelleriyle EV oranının daha da artacağı öngörülüyor."

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Hyundai'nin marka değerinin son 10 yılda yüzde 130 artarak 23 milyar dolara ulaştığını kaydeden Berkel, "Hyundai her geçen gün yeni yatırımlar açıklıyor ve marka değerini artırıyor. Sadece satışlarla boy göstermiyoruz aynı zamanda tasarım ve teknoloji alanlarında da Hyundai kendinden fazlasıyla söz ettiriyor sektörde. Geçen yıl 200'den fazla tasarım ve teknoloji alanında ödül aldı. Sadece IF Design'dan aynı anda tam 20 ödül birden aldı." diye konuştu.

2030'A KADAR 35 YENİ MODELİ DEVREYE ALACAK

Hyundai Motor Türkiye Genel Müdürü Berkel, 2024'te IONIQ 5 N modelinin "Dünyada Yılın Performanslı Elektriklisi" ödülünü aldığını anımsatarak, geçen yıl satışa sunulan SANTA FE'nin de kadınlar tarafından "Dünyada Yılın SUV Otomobili" seçildiğini aktardı.

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Hyundai'nin kuruluşundan bu yana geçen 57 yılda 100 milyondan fazla araç üreterek rekor kırdığını dile getiren Berkel, çok daha kısa sürede 200 milyon adede ulaşmayı ve elektrikli modeller için de farklı tesisler kurarak güçlerine güç katmayı hedeflediklerini anlattı.
Berkel, Hyundai'nin halihazırda yıllık 4,1 milyon olan küresel satış adetlerini 2030'a kadar yüzde 30-35 civarında artışla 5,55 milyona yükseltmeyi amaçladığını kaydederek, bu rakamın 2 milyonunun EV model olmasının planlandığını bildirdi.

Hyundai'nin 2030'a kadar toplam 35 yeni tam elektrikli ve hibrit modeli devreye alacağını ifade eden Berkel, "Uygun fiyatlı modelden lüks ve yüksek performansa kadar çeşitlilik gösteren 21 yeni tam elektrikli model ile 14 hibrit model tanıtılacak. 4 yeni fabrika devreye girecek. Aynı zamanda farklı AR-GE yatırımları ve pil geliştirme süreçleri de eklenecek." diye konuştu.

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TÜRKİYE'DE 3 MİLYON ARAÇ ÜRETTİLER

Murat Berkel, Hyundai'nin Türkiye'de İzmit fabrikasının temellerini 1995'te attığını ve ilk üretime 1997'de başladığını anımsatarak, 28 yıldır kesintisiz olarak üretim ve ihracat yaptıklarını söyledi.

Berkel, "O günden bugüne kadar çok önemli üretim adetlerine ulaştık. Hyundai Motor Türkiye yoluna emin adımlarla devam ediyor. 28 yılda 3 milyondan fazla araç ürettik. Her 92 saniyede bir i10, i20 ve Bayon üretiyoruz. Paydaşlarımızla birlikte 20 binden fazla kişiye istihdam sağlıyoruz. 2,5 milyon adedin üzerinde ihracat gerçekleştirdik." şeklinde konuştu.

Geçen yıl üç vardiya çalışarak 245 bin adetlik üretime ulaştıkları bilgisini veren Berkel, bunun 204 bininin 40'tan fazla ülkeye ihraç edildiğini, 2,4 milyar dolar ihracat gelirine ulaşıldığını anlattı.

Berkel, yerlilik oranının yüzde 55 civarında olduğunu belirterek, "İç piyasada satışlarımız her geçen gün artıyor. Son 4 yılda satışlarımızı yüzde 120 artırdık ve 2024'te 62 bin 913 adetlik bir satış rakamına ulaştık. Pazar payımız yüzde 5,1 olarak gerçekleşti. Amacımız bu payımızı her geçen yıl yeni modeller ekleyerek artırmak." açıklamasında bulundu.

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2025 HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

Hyundai Motor Türkiye Genel Müdürü Berkel, Türkiye'de elektrikli otomobil satışlarındaki artıştan bahsederek, geçen yıl pazarın 100 binler civarına yükseldiğini, kendilerinin de 5 bine yakın elektrikli araç sattıklarını belirtti.

Bu yıl Türkiye'de otomotiv pazarının 1,1 milyon adet olmasını beklediklerini dile getiren Berkel, "Bizim satış hedefimiz ise 65 bin adet. Pazar payımızı yüzde 5,1'den yüzde 5,9'a yükseltmek. 7 binin üzerinde elektrikli araç satmayı hedefliyoruz." dedi.

Berkel, elektrikli ürün gamlarını bu yıl geliştirerek yeni modeller ekleyeceklerini kaydederek, pazarda daha etkin olmayı hedeflediklerini bildirdi.

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"TAMAMEN ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETECEĞİZ"

Murat Berkel, elektrikli araç üretimlerindeki stratejilerinden bahsederek, şu açıklamalarda bulundu:

"2026 yılının ikinci yarısında EV araç üretmeye başlayacağız. Üstün teknolojiyle üretim yapan bir fabrikamız var. Elektrikli araç üretimiyle ilgili çalışmalar fabrikamızda tüm hızıyla devam ediyor. Elektrifikasyonda da Türkiye'ye damga vurmak istiyoruz. Bu noktada dediğim gibi özellikle Türkiye'deki üretim kalitesi en üst seviyede. Markamız 5 yıldızlı bir fabrikaya sahip. Burada da çok güzel bir elektrikli araç üretilecek ve Türk tüketicisi ile Avrupa'ya sunulacak. Türk otomotiv sektörü adına çok önemli bir haber. Togg'un dışında Türkiye'de ikinci marka olacağız. Hatta yabancı menşeili markalar arasında ilk olacağız. Bu, markamızın Türkiye'ye, Türk üreticisine ve çalışanlarına verdiği önemi gösteriyor."

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Berkel, gelecek dönemde araçla ilgili detayların paylaşılacağını kaydederek, "Diğer modellerimizin üretimi devam edecek. Bu aracımız tamamen elektrikli olacak ancak hangi segmentte olacağını şu an açıklayamıyoruz" şeklinde konuştu.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hyundai Otomobil
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