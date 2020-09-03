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Kripto paralarda satış baskısı devam ediyor

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 03.09.2020 17:32 | Son Güncelleme

Hafta boyu yükseliş trendinde hareket eden kripto paralar 1 Eylül 2020’den itibaren USD endeksindeki yükselişle birlikte geri çekilme sürecine başladı.

Kripto paralarda satış baskısı devam ediyor

2 Eylül’de kripto para piyasasında yaşanan ve negatif algılanabilecek olan meselelerin etkisiyle satış baskısı hızlanan kripto para birimlerinde gün itibari ile BTCUSD 10800; ETHUSD 400; LTCUSD 53 seviyelerine kadar çekildi.

BTCUSD’nin son 24 saatlik verileri incelendiğinde ilk 5 borsada satıcıların ağırlıklarının %51 ile %62 aralığında olduğu görülüyor. Piyasanın satıcılı ilerlemeye devam etmesi ve 10800 desteğinin kırılması durumunda 10627, 10490, 10370 ve 10000 destekleri takip edilebilir. Bu durumda, 10800 ile 11000 bandından yukarı yönlü çıkış yakalaması kripto para birimi açısından önem taşıyor. 11000’lerin üzerinde tutunması yukarı yönlü hareketlilikte destekleyici rol üstleniyor. Kripto para biriminin 11000’lerde tutunmasıyla 11300, 11530, 11600 dirençlerinin göz önünde bulundurulabileceği düşünülüyor.

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ETHUSD ise çekilme sürecinde kritik 400 desteğinden bir miktar toparlama aldı. Halihazırda 418 direncini test eden kripto para biriminde alıcıların baskınlığını koruması durumunda 421, 426 ve 432 yakın mesafede takip edilebilecek direnç seviyeleri arasında yer alıyor. 432-442 kritik bandının yukarı yönlü kırılması ise test edip çekildiği seviyeleri tekrar gündeme getirebilir. Aşağıda 400 desteğinin üzerinde tutunması yukarı yönlü hareketliliği destekleyici olacaktır. Ancak, 400 desteğinin kırılması 360 seviyelerine kadar çekilmeyi beraberinde getirebilir. Bu durumda, 392, 388 ve 373 destekleri kademeli olarak takip edilebilir.

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[ICRYPEX Hazine Uzmanı Helin ÇELİK]

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