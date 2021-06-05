FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Kripto paralarda son durum! Dogecoin, Bitcoin, Ethereum, ve BitTorrent yükselir mi?

Kripto paralarda son durum! Dogecoin, Bitcoin, Ethereum, ve BitTorrent yükselir mi?

05.06.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para piyasasında çalkantılı hareketler devam ediyor. 58 bin dolar seviyelerinden sert düşen Bitcoin uzun zamandır 33 bin dolar ile 39 bin dolar arasında gidip geliyor. Peki; Dogecoin, Bitcoin, Ethereum, ve BitTorrent yükselir mi?

Kripto paralarda son durum! Dogecoin, Bitcoin, Ethereum, ve BitTorrent yükselir mi?

Geçtiğimiz aylarda 65 bin dolar seviyeleri ile zirveyi gören Bitcoin yaklaşık 55 bin dolar seviyelerinden 30 bin dolar seviyelerine kadar hızla geriledi. Zirve yaptığı günden beri yaklaşık yüzde 50 değer kaybeden Bitcoin'in düşüşü birçok altcoinin de değer kaybetmesine neden oldu. Peki kripto para piyasasında bundan sonra ne olacak? Dogecoin, Bitcoin, Ethereum, ve BitTorrent yükselir mi? İşte ayrıntılar...

DOGECOİN, BİTCOİN, ETHEREUM VE BİTTORRENT YÜKSELİR Mİ?

Dogecoin 8 Mayıs'ta zirveyi gördü. Nisan ayından mayıs ayına kadar yaklaşık yüzde bin 300 yükselen Dogecoin, kripto paralara talebin arttığı dönemde hem en çok kazandıran hem de en çok kaybettiren coinlerin arasında yer aldı. 0.73 cent ile 8 Mayıs'ta zirveyi gören Dogecoin, söz konusu tarihten itibaren yüzde 50 düşüş kaydetti. Dogecoin'in fiyatı anlık 0.36 centlerde geziniyor.

Yaklaşık 4 bin 350 dolar ile zirveyi gören Ethereum, kripto para piyasasına düşüşün hakim olduğu son dönemde 2631 sevilerine kadar gerileyerek zirveden bu yana yüzde 40 değer kaybetti.

Dogecoin gibi ani yükseliş yapan ancak sonrasında hızla düşen BitTorrent, yaptığı zirveden bu yana yüzde 70 düşüş gerçekleştirdi.

Kripto paralarda son durum! Dogecoin, Bitcoin, Ethereum, ve BitTorrent yükselir mi?

KRAKEN CEO'SU BTC ALMAK İÇİN BÖBREKLERİNİ NASIL SATACAĞINI ARAŞTIRIYOR

Kripto borsası Kraken'in kurucu ortağı ve CEO'su olan Jesse Powell, Bitcoin hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kripto paraların ABD için çok sıcak bir pazar olduğunu ifade eden Powell, Bitcoin'in dipte olduğunu ve Bitcoin'i dipten almak için böbreklerini nasıl satacağını araştırdığını esprili bir dille ifade etti.

İnsanların kaybetmeyi göze alamadığı paraları Bitcoin'e yatırmamasını ifade eden Powell, yatırım yapmak isteyenlerin beş veya on yıl gibi bir süre için plan yapılmasının sağlıklı olduğunu vurguladı. Aynı zamanda kripto paraların kısa vade için riskli ancak uzun vade için harika bir yatırım olduğunu söyledi.

Elon Musk'ın paylaşımlarıyla kripto paralar arasında popüler olan Dogecoin, Coinbase borsasında listelendi. Milyarder yatırımcı Mark Cuban, Dogecoin'in 1 dolar olacağını söylerken diğer milyarder yatırımcı Stanley Druckenmiller ise Dogecoin'i umursamadığını ve Las Vegas'a gidip kumar oynamakla aynı şey olduğunu ifade etti.

Milyarder Winklevoss ikizleri Ethereum için uzun vade hedeflerini açıkladı. Ethereum'un uzun vadede 40.000 doları görebileceği ifade edildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
60 ülke sıraya girdi! Müşterisi hazır60 ülke sıraya girdi! Müşterisi hazır
Bitcoin yeni bir ralliye mi hazırlanıyor?Bitcoin yeni bir ralliye mi hazırlanıyor?
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Doğal gaz müjdesinin ardından siyasilerden art arda paylaşım

Doğal gaz müjdesinin ardından siyasilerden art arda paylaşım

Ağır konuştu! "Kenar mahalle dilberi!"

Ağır konuştu! "Kenar mahalle dilberi!"

Bakan Dönmez: Doğal gaz keşfi 10 yılın üzerinde ihtiyacımızı karşılayacak

Bakan Dönmez: Doğal gaz keşfi 10 yılın üzerinde ihtiyacımızı karşılayacak

Ekonomist Şatıroğlu: İlk hedef 540 lira

Ekonomist Şatıroğlu: İlk hedef 540 lira

Karadeniz'deki keşifler Türkiye'nin yıllık doğal gaz faturasını 6 milyar dolar azaltabilir

Karadeniz'deki keşifler Türkiye'nin yıllık doğal gaz faturasını 6 milyar dolar azaltabilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz mesajı

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz mesajı

Spikerliği bıraktı hayvancılığa başladı!

Spikerliği bıraktı hayvancılığa başladı!

D100 ve TEM'de ağır vasıta yasağı başladı!

D100 ve TEM'de ağır vasıta yasağı başladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.