Kripto paralarda son durum! Dogecoin, Bitcoin, Ethereum, ve BitTorrent yükselir mi?

Geçtiğimiz aylarda 65 bin dolar seviyeleri ile zirveyi gören Bitcoin yaklaşık 55 bin dolar seviyelerinden 30 bin dolar seviyelerine kadar hızla geriledi. Zirve yaptığı günden beri yaklaşık yüzde 50 değer kaybeden Bitcoin'in düşüşü birçok altcoinin de değer kaybetmesine neden oldu. Peki kripto para piyasasında bundan sonra ne olacak? Dogecoin, Bitcoin, Ethereum, ve BitTorrent yükselir mi? İşte ayrıntılar...
Dogecoin 8 Mayıs'ta zirveyi gördü. Nisan ayından mayıs ayına kadar yaklaşık yüzde bin 300 yükselen Dogecoin, kripto paralara talebin arttığı dönemde hem en çok kazandıran hem de en çok kaybettiren coinlerin arasında yer aldı. 0.73 cent ile 8 Mayıs'ta zirveyi gören Dogecoin, söz konusu tarihten itibaren yüzde 50 düşüş kaydetti. Dogecoin'in fiyatı anlık 0.36 centlerde geziniyor.
Yaklaşık 4 bin 350 dolar ile zirveyi gören Ethereum, kripto para piyasasına düşüşün hakim olduğu son dönemde 2631 sevilerine kadar gerileyerek zirveden bu yana yüzde 40 değer kaybetti.
Dogecoin gibi ani yükseliş yapan ancak sonrasında hızla düşen BitTorrent, yaptığı zirveden bu yana yüzde 70 düşüş gerçekleştirdi.
Kripto borsası Kraken'in kurucu ortağı ve CEO'su olan Jesse Powell, Bitcoin hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kripto paraların ABD için çok sıcak bir pazar olduğunu ifade eden Powell, Bitcoin'in dipte olduğunu ve Bitcoin'i dipten almak için böbreklerini nasıl satacağını araştırdığını esprili bir dille ifade etti.
İnsanların kaybetmeyi göze alamadığı paraları Bitcoin'e yatırmamasını ifade eden Powell, yatırım yapmak isteyenlerin beş veya on yıl gibi bir süre için plan yapılmasının sağlıklı olduğunu vurguladı. Aynı zamanda kripto paraların kısa vade için riskli ancak uzun vade için harika bir yatırım olduğunu söyledi.
Elon Musk'ın paylaşımlarıyla kripto paralar arasında popüler olan Dogecoin, Coinbase borsasında listelendi. Milyarder yatırımcı Mark Cuban, Dogecoin'in 1 dolar olacağını söylerken diğer milyarder yatırımcı Stanley Druckenmiller ise Dogecoin'i umursamadığını ve Las Vegas'a gidip kumar oynamakla aynı şey olduğunu ifade etti.
Milyarder Winklevoss ikizleri Ethereum için uzun vade hedeflerini açıkladı. Ethereum'un uzun vadede 40.000 doları görebileceği ifade edildi.
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