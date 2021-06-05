Kripto paralarda son durum! Dogecoin, Bitcoin, Ethereum, ve BitTorrent yükselir mi?

Geçtiğimiz aylarda 65 bin dolar seviyeleri ile zirveyi gören Bitcoin yaklaşık 55 bin dolar seviyelerinden 30 bin dolar seviyelerine kadar hızla geriledi. Zirve yaptığı günden beri yaklaşık yüzde 50 değer kaybeden Bitcoin'in düşüşü birçok altcoinin de değer kaybetmesine neden oldu. Peki kripto para piyasasında bundan sonra ne olacak? Dogecoin, Bitcoin, Ethereum, ve BitTorrent yükselir mi? İşte ayrıntılar...

DOGECOİN, BİTCOİN, ETHEREUM VE BİTTORRENT YÜKSELİR Mİ?

Dogecoin 8 Mayıs'ta zirveyi gördü. Nisan ayından mayıs ayına kadar yaklaşık yüzde bin 300 yükselen Dogecoin, kripto paralara talebin arttığı dönemde hem en çok kazandıran hem de en çok kaybettiren coinlerin arasında yer aldı. 0.73 cent ile 8 Mayıs'ta zirveyi gören Dogecoin, söz konusu tarihten itibaren yüzde 50 düşüş kaydetti. Dogecoin'in fiyatı anlık 0.36 centlerde geziniyor.

Yaklaşık 4 bin 350 dolar ile zirveyi gören Ethereum, kripto para piyasasına düşüşün hakim olduğu son dönemde 2631 sevilerine kadar gerileyerek zirveden bu yana yüzde 40 değer kaybetti.

Dogecoin gibi ani yükseliş yapan ancak sonrasında hızla düşen BitTorrent, yaptığı zirveden bu yana yüzde 70 düşüş gerçekleştirdi.