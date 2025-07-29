FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para

Kripto paralarda yeni gözde Ethereum! Bitcoin'i geride bıraktı, son bir ayda yüzde 52 arttı

Kripto paralardaki hareketlilik sürüyor. Bitcoin'in tarihi rekorlarının ardından bu kez yeni gözde Ethereum oldu. Ethereum dün 3.940 dolara kadar yükselerek, 2025 yılının en yüksek seviyesini test etti. Sadece son bir ayda yüzde 52 prim yapan Ethereum'a ABD’li ETF’ler kanalıyla dikkat çeken bir para girişi de yaşandı. Aynı dönemde Bitcoin’deki yükseliş %10 ile sınırlı kaldı.

Kripto paralarda yeni gözde Ethereum! Bitcoin'i geride bıraktı, son bir ayda yüzde 52 arttı
Devrim Karadağ

Kriptoda Bitcoin rüzgarı durdu şimdi sırada Ethereum var. 30 Haziran’da 2.485 dolardan kapanış yapan Ethereum, 28 Temmuz'da (dün) 3.940 dolara kadar yükselerek 2025 yılının en yüksek seviyesini test etti. Özellikle son 1 aydaki yükselişiyle adeta parmak ısırtan Ethereum Temmuz ayında yüzde 52'lik bir artış kaydetti.

Kripto paralarda yeni gözde Ethereum! Bitcoin i geride bıraktı, son bir ayda yüzde 52 arttı 1

5 MİLYAR DOLARLIK ETHEREUM ALIMI

Bu süreçte ABD’li ETF’ler kanalıyla Ethereum’a dikkat çeken bir para girişi de yaşandı. 1 Temmuz-28 Temmuz arası dönemde 5 milyar dolarlık Ethereum alımı geçekleşti.

Bitcoin’de de yüklü işlemleri ile öne çıkan küresel varlık yönetim şirketi BlackRock tarafından 24 Haziran 2024 tarihinde piyasaya sürülen Ethereum ETF'i, en fazla para girişi yaşanan fon olarak öne çıtı.

Kripto paralarda yeni gözde Ethereum! Bitcoin i geride bıraktı, son bir ayda yüzde 52 arttı 2

BİTCOİN GERİDE KALDI

Bu arada 30 Haziran tarihinde 107.200 dolardan kapanış yapan BTC fiyatı bugünkü işlemlerde 118 bin 350 dolara yakın seyrediyor. Böylece Bitcoin temmuz işlemlerinde %10,40 prim yaptı. Bu prim, ETH’ta gerçekleşen yükselişin oldukça altında kaldı. BTC bu ay içinde 123 bin 235 dolarla tüm zamanların zirve seviyesini de test etti.

Kripto paralarda yeni gözde Ethereum! Bitcoin i geride bıraktı, son bir ayda yüzde 52 arttı 3

KURUMSAL İLGİ ARTIYOR

BD borsasında işlem gören Sharplink de son dönemde büyük Ethereum yatırımlarıyla öne çıkıyor. Alım stratejisini açıklayan şirket, şimdiye kadar 360 binden fazla Ethereum'u bilançolarına eklediğini duyurdu. Şirketin sahip olduğu varlıkların toplam değeri de 1,3 milyar dolara ulaştı.

PayPal ve Palantir gibi şirketlerin kurucusu Peter Thiel'in yatırımcısı olduğu BitMine Immersion Technologies de 100 binden fazla Ethereum yatırımıyla bu alandaki en büyük kurumsal yatırımcılar arasında yer alıyor.

Kripto paralarda yeni gözde Ethereum! Bitcoin i geride bıraktı, son bir ayda yüzde 52 arttı 4

Veri analiz sitesi The Block'ta yer alan bilgilere göre, yatırımlarla birlikte Bitcoin ETF'lerinin değeri 160 milyar doların üzerine çıktı. Ethereum ETF'lerinde de söz konusu değer 18 milyar doları aştı.

Ethereum’da tüm zamanların rekor seviyesi Kasım 2021’de 4.865 dolar ile görülmüştü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünya devleri ile çalışıyordu! Sektörün önde gelen ismiydiDünya devleri ile çalışıyordu! Sektörün önde gelen ismiydi
Altında 29 Temmuz 2025 güncel fiyatlar!Altında 29 Temmuz 2025 güncel fiyatlar!

Anahtar Kelimeler:
Kripto para ethereum (eth)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Borcunu geri isteyip dekontları paylaştı sonra da sildi! Verdiği borç tutarı duyanlar şaştı kaldı

Borcunu geri isteyip dekontları paylaştı sonra da sildi! Verdiği borç tutarı duyanlar şaştı kaldı

New York'un kalbinde silahlı saldırı! Lobiye girip kurşun yağdırdı

New York'un kalbinde silahlı saldırı! Lobiye girip kurşun yağdırdı

Kripto paralarda yeni gözde Ethereum! Son bir ayda yüzde 52 arttı

Kripto paralarda yeni gözde Ethereum! Son bir ayda yüzde 52 arttı

Dünya devleri ile çalışıyordu! Sektörün önde gelen ismiydi

Dünya devleri ile çalışıyordu! Sektörün önde gelen ismiydi

Tiryakilere kötü haber! 25 gün içinde sigaraya ikinci zam

Tiryakilere kötü haber! 25 gün içinde sigaraya ikinci zam

Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek gelişme! Rusya 31 Ağustos'a kadar yasakladı

Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek gelişme! Rusya 31 Ağustos'a kadar yasakladı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.