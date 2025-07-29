Kripto paralarda yeni gözde Ethereum! Bitcoin'i geride bıraktı, son bir ayda yüzde 52 arttı

Kriptoda Bitcoin rüzgarı durdu şimdi sırada Ethereum var. 30 Haziran’da 2.485 dolardan kapanış yapan Ethereum, 28 Temmuz'da (dün) 3.940 dolara kadar yükselerek 2025 yılının en yüksek seviyesini test etti. Özellikle son 1 aydaki yükselişiyle adeta parmak ısırtan Ethereum Temmuz ayında yüzde 52'lik bir artış kaydetti.

5 MİLYAR DOLARLIK ETHEREUM ALIMI

Bu süreçte ABD’li ETF’ler kanalıyla Ethereum’a dikkat çeken bir para girişi de yaşandı. 1 Temmuz-28 Temmuz arası dönemde 5 milyar dolarlık Ethereum alımı geçekleşti.

Bitcoin’de de yüklü işlemleri ile öne çıkan küresel varlık yönetim şirketi BlackRock tarafından 24 Haziran 2024 tarihinde piyasaya sürülen Ethereum ETF'i, en fazla para girişi yaşanan fon olarak öne çıtı.

BİTCOİN GERİDE KALDI

Bu arada 30 Haziran tarihinde 107.200 dolardan kapanış yapan BTC fiyatı bugünkü işlemlerde 118 bin 350 dolara yakın seyrediyor. Böylece Bitcoin temmuz işlemlerinde %10,40 prim yaptı. Bu prim, ETH’ta gerçekleşen yükselişin oldukça altında kaldı. BTC bu ay içinde 123 bin 235 dolarla tüm zamanların zirve seviyesini de test etti.

KURUMSAL İLGİ ARTIYOR

BD borsasında işlem gören Sharplink de son dönemde büyük Ethereum yatırımlarıyla öne çıkıyor. Alım stratejisini açıklayan şirket, şimdiye kadar 360 binden fazla Ethereum'u bilançolarına eklediğini duyurdu. Şirketin sahip olduğu varlıkların toplam değeri de 1,3 milyar dolara ulaştı.

PayPal ve Palantir gibi şirketlerin kurucusu Peter Thiel'in yatırımcısı olduğu BitMine Immersion Technologies de 100 binden fazla Ethereum yatırımıyla bu alandaki en büyük kurumsal yatırımcılar arasında yer alıyor.

Veri analiz sitesi The Block'ta yer alan bilgilere göre, yatırımlarla birlikte Bitcoin ETF'lerinin değeri 160 milyar doların üzerine çıktı. Ethereum ETF'lerinde de söz konusu değer 18 milyar doları aştı.

Ethereum’da tüm zamanların rekor seviyesi Kasım 2021’de 4.865 dolar ile görülmüştü.