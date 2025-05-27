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Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi devreye alındı!

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi’ni (KVMKS) devreye aldı. MKK'dan yapılan açıklamaya göre, yatırımcılar, MKK’nin e-YATIRIMCI uygulamasından kripto varlıklarına ait kayıtları, platform ile KVMKS verilerini karşılaştırabilecekler.

Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi devreye alındı!

MKK'den yapılan açıklamaya göre, Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi, MKK ile Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları arasındaki entegrasyonun sağlanması için devreye alındı. Kripto varlık alım-satım, ilk satış ya da dağıtım, takas, transfer ve bunların gerektirdiği saklama ve diğer işlemler ile platformların müşteri bakiyeleri ve saklama bakiye bilgileri MKK tarafından oluşturulacak Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi’ne Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar (KVHS) tarafından raporlanacak.

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Yatırımcılar, MKK’nin e-YATIRIMCI uygulamasından kripto varlıklarına ait kayıtları, platform ile KVMKS verilerini karşılaştırabilecekler.

KVMKS’nin geliştirilmesi için gerekli tüm süreçlerin başlatılmış olduğu ve sistemin altyapı geliştirmeleri yoğun bir şekilde devam ettiği bildirilen açıklamada, MKK'nin Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) internet sitesinde yayımlanmış olan “Faaliyette Bulunanlar Listesi”nde yer alan platform ve saklama kuruluşlarının, SPK’ye faaliyet izni başvurusu yapabilmeleri için gerekli teknik ve sistem entegrasyon testlerini KVHS’ler ile başlattığı, KVHS’lerin MKK’ye son başvuru tarihinin 20 Haziran 2025 olarak belirlendiği ifade edildi.
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NE OLMUŞTU?

13 Mart 2025’te Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulunun “Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği” ve “Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Çalışma Usul ve Esasları ile Sermaye Yeterliliği Hakkında Tebliği” kapsamında MKK'nın süreçteki fonksiyonu netlik kazanmıştı.

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Detaylı bilgilendirme ve sürece ilişkin genel mektup ve duyuruların www.mkk.com.tr üzerinden yayımlandığı aktarılan açıklamada, KVHS’lerin gerekli iletişim bilgilerini ve başvuru evraklarını kvhstest@mkk.com.tr e-posta adresi üzerinden MKK’ya iletmeleri gerektiği kaydedildi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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