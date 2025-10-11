FİNANS

Kriptoda büyük çöküş! Benzeri görülmemiş gece: 550 milyar dolar buhar oldu... Bazılarında yüzde 90 kayıp

ABD Başkanı Trump'ın, Çin'e yüzde 100 ek tarife uygulayacaklarını açıklaması kripto para piyasalarında sarsıcı etki yarattı. Bitcoin'in fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik tehditlerinin ardından 110 bin doların altına düştü. Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 10,32 azalışla 3 trilyon 700 milyar dolara geriledi. Kriptodaki büyük çöküşle beraber bir gecede 550 milyar dolar buhar oldu. Bazı altcoinlerde değer kaybının yüzde 90'a ulaştığı öğrenildi.

Kripto para yatırımcıları kripto para piyasalarında yaşanan gelişmeleri takip ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, 1 Kasım itibarıyla Çin'e şu anda ödediği tarifeye ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi getireceklerini ve tüm kritik yazılımlara ihracat kontrolü uygulayacaklarını duyurması, kripto para piyasasında sarsıcı bir etkiye neden oldu. Bitcoin fiyatı, Trump'ın Çin tehditlerinin ardından 110 bin doların altına indi.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 10,32 azalarak 3 trilyon 700 milyar dolara geriledi.

Yalnızca birkaç saatte toplam piyasa değerinden 550 milyar dolar buhar olurken, bazı altcoinlerde değer kaybı yüzde 90’a kadar ulaştığı öğrenildi.

Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı da son 24 saatte ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticaret anlaşmazlığını tırmandırmasının etkisiyle yüzde 9'dan fazla düşerek 110 bin doların altına indi. TSİ 11.00 itibarıyla 109 bin 980 dolardan işlem gören Bitcoin'in haftalık değer kaybı ise yüzde 10 oldu.

TRUMP'TAN ÇİN HAMLESİ

Trump, 1 Kasım itibarıyla Çin'e şu anda ödediği tarifeye ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi getireceklerini ve tüm kritik yazılımlara ihracat kontrolü uygulayacaklarını açıklamıştı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çin'in, 1 Kasım'dan itibaren ürettiği neredeyse tüm ürünlere, hatta bazıları kendi üretimi olmayan ürünlere bile geniş kapsamlı ihracat kontrolleri uygulayacağını belirten son derece "düşmanca" bir mektup göndererek ticaret konusunda olağanüstü agresif bir tutum sergilediğini ifade etti.

Bunun istisnasız tüm ülkeleri etkilediğini ve yıllar öncesinden tasarlanmış bir plan olduğunu belirten Trump, "Uluslararası ticarette kesinlikle duyulmamış bir şey ve diğer ülkelerle ilişkilerde ahlaki bir utanç." değerlendirmesinde bulundu.

ETHEREUM'DA SON DURUM

Trump'ın açıklamasından önce Bitcoin'in değeri 122 bin doların üzerindeydi. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da yaklaşık yüzde 13 değer kaybederek 3 bin 760 dolar seviyesine geriledi. (AA)
